Diario Judío México - Amazon Studios anunció hoy que ha ordenado una segunda temporada de la serie Amazon Original, Hunters, el exitoso thriller de conspiración creado por David Weil que tiene como productor ejecutivo a Jordan Peele, para verse exclusivamente en Amazon Prime Video en más de 200 países y territorios a nivel mundial. La aclamada primera temporada de Hunters, protagonizada por Al Pacino, Logan Lerman y Jerrika Hinton, se estrenó el 21 de febrero de este año.

“Estoy sumamente agradecido con Jen y la familia Amazon por su continuo y extraordinario apoyo para Hunters”, dijo Weil. “Junto con nuestro magnifico elenco, increíble equipo y brillantes escritores y productores, estoy más que emocionado de compartir el siguiente capítulo de la saga de Hunters con el mundo”.

“Con Hunters, la visión audaz y la atrevida imaginación de David Weil dieron vida a esta emocionante primera temporada llena de acción que mantuvieron absortos a los clientes de Amazon Prime Video alrededor del mundo”, dijo Jennifer Salke, Jefa de Amazon Studios, “Estamos emocionados de que David, Jordan y los Hunters volverán con nosotros para más”.

La temporada debut de Hunters siguió al diverso grupo de cazadores de nazis viviendo en Nueva York en 1977. Lo Hunters, como se conocen, han descubierto a cientos de altos oficiales nazis que viven entre nosotros y conspiran para crear un Cuarto Reich en los Estados Unidos. La serie también es protagonizada por Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker y Lena Olin. La primera temporada de Hunters, producida por Amazon Studios, Monkeypaw Productions de Peele y Sonar Entertainment, es producida ejecutivamente por David Weil quien fue co-showrunner junto con la productora ejecutiva Nikki Toscano. Alfonso Gomez-Rejon dirigió el piloto y fue un productor ejecutivo junto con Win Rosenfeld de Monkeypaw Productions; Nelson McCormick; y David Ellender de Sonar Entertainment.

Amazon Studios es el hogar del talento, creando y produciendo series de televisión y películas originales para una audiencia global. Las series originales todas se estrenan exclusivamente en Amazon Prime Video, que está disponible en más de 200 países y territorios. Recientes exitosas Amazon Originals incluyen a las comedias ganadoras del Emmy, Fleabag, create y protagonizada por la ganadora del Emmy, Phoebe Waller-Bridge, y The Marvelous Mrs. Maisel de los ganadores del Emmy, Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino; el thriller dramático de acción, Tom Clancy’s Jack Ryan protagonizada por John Krasinski; la irreverente serie de superhéroes, The Boys; Upload de Greg Daniels; Hunters de Jordan Peele, protagonizada por Al Pacino y Logan Lerman; y el drama de fantasía, Carnival Row, protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne. Las series Amazon Originals también incluyen contenido culturalmente relevante y de interés como el evento de música y moda Savage X Fenty de Rhianna, Guava Island de Donald Glover y Chasing Happiness, un documental sobre las superestrellas del pop, los Jonas Brothers.

En cine, Amazon Studios produce y adquiere películas originales para lanzamiento en cines y exclusivamente en Amazon Prime Video. En el 2017, Amazon Studios se volvió el primer servicio de streaming en ganar Óscar es por Manchester by the Sea y The Salesman. Lanzamientos recientes de Amazon Studios incluyen Troop Zero protagonizada por Viola Davis, Alison Janney y Jim Gaffigan; The Aeronauts de Tom Harper, protagonizada por Felicity Jones y Eddie Redmayne; The Report, de Scott Z. Burns, protagonizada por Adam Driver y Annette Bening; Honey Boy, con dirección de Alma Har’el, basada en un guion, escrita por Shia LaBeouf; Seberg de Benedict Andrews, protagonizada por Kristen Stewart; y la nominada al Oscar, Les Misérables, del director Ladj Ly.