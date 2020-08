Diario Judío México - En estos tiempos, es más importante que nunca estar bien preparados para enfrentarse a los cambios y a la nueva realidad. La Nueva Mesa es un proyecto único que tiene como meta impulsar la industria gastronómica, además de reconocer la gran labor de todos los que hacen posible que podamos disfrutar de una delicia experiencia en restaurante.

Una de las propuestas de La Nueva Mesa, es a través de capacitaciones específicas en apoyo a personas desempleadas del medio restaurantero, mediante acciones que mejoren la economía e impulsen actividades enfocadas a su desarrollo y promoción, la idea es desarrollar las habilidades de las personas del medio mediante certificaciones, educación y orientación, para que logren reincorporarse al trabajo.

La propuesta no sólo se enfoca a quienes perdieron su empleo a causa de la pandemia, sino a todos los que desean certificar la experiencia que han adquirido a lo largo de los años. El surgimiento de esta iniciativa surgió con el deseo de apoyar a todo el personal del ámbito gastronómico, restaurantero y de entretenimiento, que a pesar de contar con experiencia y ser excelentes en sus labores, no tienen documentos que la respalden. Al tener un certificado, se le dará valor a su experiencia y se reconocerá el esfuerzo que han invertido para ser excelentes en sus funciones. Con esto, se logrará fortalecer la trayectoria laboral y al mismo tiempo reactivar a este sector, uno de los más lastimados en estos últimos meses.

Para lograrlo se brindan talleres, asesorías y cursos destinados a certificar las habilidades, formando personas profesionales y bien preparadas. La Nueva Mesa es la mayor plataforma laboral del área que brinda desarrollo y capacitación, fomentando el crecimiento y posicionamiento a nivel nacional.

Al ser parte de este proyecto, se aprenderá de grandes personajes del ámbito gastronómico, por mencionar a algunos, participará Julio Murillo es licenciado en gastronomía, certificado en Train the trainers por la International bartenders Asociation IBA. Ha participado en clínicas como Las Vegas Flair Academy de Danilo Oribe y Bladimir Buryanov, además tiene un diplomado en Coctelería evolutiva. Ha colaborado con empresas como Sonora Grill Group como mixólogo corporativo, y con Grupo MYT, en donde trabaja como gerente de bares para cinco marcas diferentes.

Wilton Romero, el Head Sommelier de Quintonil, parte de los World’s 50 best, certificado por The Court of Master Sommeliers WSET Wines & Spirit Certified, y por la Asociación de Someliers Mexicanos. Arturo Rodríguez cuenta con 21 años de experiencia, en lugares como Grupo Suntory, Noub, Champs Elysees y Puerto Madero, y actualmente se desempeña como Director de Operaciones para Restaurantes Onomura. Se ha enfocado en relaciones públicas, servicio personalizado con clientes VIP, especializado en diferentes actividades de servicio al comensal

Los talleres, asesorías y cursos de certificación, están dirigidos a todas las personas interesadas en profesionalizar sus conocimientos adquiridos en su carrera laboral en diferentes áreas:

Asesor gastronómico

Gerente de bar

Sommelier

Gerente de cocina

Gerente de operaciones

Gerente general de restaurante

A partir de su lanzamiento oficial el próximo 4 de septiembre, los participantes podrán ser parte de las reuniones mensuales en diferentes sedes con la participación de diversas marcas, donde se tendrá contacto con líderes a nivel gerencial y directivo, con proveedores y líderes de opinión, y tendrán acceso a la aplicación telefónica con acceso a descuentos y beneficios con todos los socios que han hecho realidad esta iniciativa.

www.lanuevamesa.com.mx

www.debybeard.com

Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.