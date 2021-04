Investigadores israelíes han creado una plataforma de inteligencia artificial capaz de identificar proteínas que permiten a las bacterias infectar la vía intestinal,anunció la Universidad de Tel Aviv (TAU) en un comunicado.

El nuevo método podría ser una puerta de entrada para crear nuevos fármacos inteligentes que puedan neutralizar la proteína y prevenir ciertas enfermedades". Las bacterias patógenas son tratadas con antibióticos", dijo el profesor tal Pupko de TAU. "Pero los antibióticos matan a un gran número de especies de bacterias, con la esperanza de que las bacterias patógenas también sean destruidas. Así que los antibióticos no son un rifle, sino un cañón. Además, el uso excesivo de antibióticos conduce al desarrollo de bacterias resistentes a los antibióticos, un problema mundial que está empeorando".

Profesor Tal Pupko, director de la Escuela Shmunis de Investigación de Biomedicina y CáncerEl descubrimiento también es significativo porque los científicos hasta ahora eran incapaces de secuenciar la combinación de proteínas que podría desarmar los protocolos de defensa de una célula.

Prof. Tal Pupko, head of the Shmunis School of Biomedicine and Cancer Research Tau señala que las enfermedades intestinales son causadas por bacterias que se aferran al tracto intestinal para inyectar células con proteínas llamadas "efectores" que se apoderan de células sanas". Entender la base molecular de la enfermedad es un paso necesario en el desarrollo de fármacos que son más inteligentes que los antibióticos, lo que no dañará en absoluto a la población bacteriana en los intestinos", agregó Pupko. "Esta vez descubrimos los efectores de las bacterias intestinales que atacan a los roedores, pero esto es sólo el principio." Ya estamos trabajando en la detección de efectores en otras bacterias en un intento de entender mejor cómo llevan a cabo su misión en las células objetivo a las que están atacando".

La nueva plataforma de IA fue probada y validada por uno de los socios internacionales de TAU, el Imperial College de Londres, que fueron capaces de predecir con éxito las combinaciones de proteínas que conducen a enfermedades intestinales.