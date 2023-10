Jóvenes judíos cubanos, residentes en Israel, se sumaron a la lucha contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La Comunidad Hebrea cubana expresó abiertamente su rechazo con la postura del régimen ante el ataque terrorista en Israel y destacaron que a pesar de la postura del gobierno de Cuba en este conflicto, hay jóvenes judíos cubanos luchando contra el grupo islamista Hamás.

Entre la comunidad hebrea de la isla circulan fotos de cubanos-israelíes que se han alistado en el ejército de ese país. Los jóvenes han confirmado tras la agresión de Hamás que están dispuestos a defender a Israel con sus vidas y ya están en pie de guerra.

No solo hay hombres en esas fuerzas militares, también hay mujeres de origen cubano luchando por alcanzar el fin del terrorismo islámico.

Historias de Instagram Olguita Canetti

Una joven llamada Olguita Canetti ha dejado un emotivo mensaje de amor y apoyo a su novio cubano, Jonathan Rosado Carrillo, que ha marchado a la guerra contra Hamás.

“Mi soldadito de plomo, espero que Dios te esté cuidando mucho. Estoy muy orgullosa de ti”, le dijo con una foto de su último abrazo en tiempos de paz.

La joven compartió también un mensaje para quienes repiten el viejo discurso de que “Israel hace este tipo de actos siempre contra Palestina”.

“No, carajo, no lo hacemos. No hacemos desfilar cuerpos mutilados, mujeres sangrando entre las piernas y desnudas por las calles de Tel Aviv. No vamos de puerta en puerta violando a mujeres y adolescentes palestinas, quemando vivas a las ancianas y transmitiéndolo en vivo en las redes sociales. Tel Aviv no reparte dulces cuando matan a niños palestinos. No decapitamos a los terroristas palestinos. No secuestramos a cientos de civiles. No secuestramos a niños pequeños. Nosotros no hacemos esto y voy a necesitar que todos ustedes dejen de mentir ahora mismo. Los israelíes -tanto civiles como el ejército- han cometido crímenes, atroces en ocasiones, pero nada como esto“, expresó.

Historias de Instagram Olguita Canetti

El ejército israelí declaró el estado de guerra este domingo, tras un fuerte ataque que sufrieron el sábado desde Gaza, con la infiltración de milicianos palestinos en su territorio bajo órdenes del grupo islamista Hamás.

Esta semana se ha visto una escalada de violencia en la región. Israel intensificó sus bombardeos contra la Franja de Gaza y también impuso restricciones a suministros de alimentos y combustible.

El conflicto está dejando un altísimo número de víctimas mortales en ambos bandos y podría ir a consecuencias mayores si otros estados se suman a esta guerra.