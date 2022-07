Entonando los himnos de Israel y Uruguay se dio inicio a la “Noche de Celebración para Israel”. Durante el evento intervinieron reconocidos oradores, entre los que se destacan el expresidente de Guatemala, Jimmy Morales; y el subsecretario del Ministerio de Ambiente de Uruguay, Gerardo Amarilla.

La “Noche de Celebración para Israel” fue el evento que reunió por primera vez a representantes de las comunidades judías y cristianas de Uruguay. El encuentro, que tuvo lugar en el auditorio del Centro Cristiano del Cordón en Montevideo, fue catalogado de histórico en el país y permitió fortalecer los vínculos entre ambas comunidades.

Este importante espacio fue liderado por Combat Antisemitism Movement -CAM- y Latin Coalition for Israel -LCI- y contó con la participación de reconocidos oradores como Jimmy Morales, ex Presidente de la República de Guatemala; Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente de Uruguay; Mario Bramnick, apóstol y Presidente de LCI -Latin Coalition for Israel; Shay Salamon, director hispano de CAM; y Ellie Cohanim, ex enviada especial adjunta de los Estados Unidos.

Además, entre los asistentes se encontraban Ruperto Long, presidente del Laboratorio

Tecnológico del Uruguay, y los diputados Álvaro Dastugue y Pedro Jisdonian.

Durante su intervención, el ex mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, recordó el

momento en que decidió retornar la Embajada de su país a Jerusalén y la importante

labor que desempeñaron en su momento los cancilleres Jorge García Granados

(Guatemala) y Enrique Rodríguez Fabregat (Uruguay), de quienes destacó que

impulsaron el reconocimiento del Estado de Israel en 1948.

Celebramos estar con el pueblo judío

A su turno, el subsecretario del Ministerio de Ambiente de Uruguay, Gerardo Amarilla, se remitió al relato bíblico de Génesis 12: “Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.

Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas

en ti todas las familias de la tierra”.

Para finalmente sostener que “esa bendición nos la apropiamos y celebramos estar hoy con el pueblo judío”. Destacó que en el ámbito internacional, Uruguay ha estado “al lado de Israel, y no porque a veces es lo políticamente correcto, sino porque es lo que es justo”.

Hablando de odios

El evento fue también un espacio para hablar sobre el preocupante aumento del antisemitismo en el mundo: “El odio al judío nunca queda como odio al judío. Lo que comienza en el judío, mañana va a ser contra otra creencia, contra la libertad de poder

hacer lo que estamos haciendo en cualquier lugar del mundo”, expresó Shay Salamon, director hispano de CAM.

A esto, la ex enviada especial adjunta de los Estados Unidos, Ellie Cohanim, añadió

que: “Estamos en un tiempo delicado. Estamos presenciando antisemitismo a través de

todo el mundo”.

Finalmente, Shay Salamon destacó que como organización que lucha en contra del antisemitismo, CAM seguirá abriendo espacios en Latinoamérica: “Me complace anunciar que del 6 al 8 de septiembre estaremos en Panamá en el Segundo Foro Centroamericano por Israel, en el cual tendremos la participación de personalidades de Latinoamérica, Estados Unidos e Israel”.