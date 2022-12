A escasos días de alabar a Hitler y a los nazis, el rapero de 45 años regresa a ser blanco de críticas debido a sus polémicos comentarios antisemitas. El pasado 5 de noviembre, el ex-esposo de Kim Kardashian se hizo presente en Censored.tv para tener una conversación con Gavin McInnes, fundador del grupo supremacista Proud Boys, donde reafirmó su postura sobre el pueblo judío.

Y es que, a lo largo de la plática, el intérprete de ‘Closed on Sunday’ exigió a la comunidad judía el perdón a Hitler, afirmando que a los judíos no les agrada el dictador alemán debido a que “les molestó que los echarán del país”, negando, nuevamente, el Holocausto.

“Pueblo judío, perdonen a Hitler. Déjenlo ir. Dejen de intentar imponerlo a los demás. No les gusta Hitler porque les molestó que les echara del país. (…) Los judíos no pueden decirme a quién puedo amar y a quién no. No puedes imponer tu dolor a los demás”, expresó el rapero.

Las polémicas declaraciones de Kanye West sobre Hitler

Las declaraciones de Kanye West llegan días después de su aparición en el programa Infowars, donde también realizó algunos comentarios incendiarios sobre Adolf Hitler y negó el Holocausto.

“De este tipo [Hitler] que inventó las autopistas e inventó el mismo micrófono que uso como músico no puedes decir en voz alta que alguna vez hizo algo bueno y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones”, señaló West, añadiendo que “cada ser humano tiene algo de valor, especialmente Hitler”.

Dichos comentarios fueron altamente condenados por grandes personalidades, entre ellos, el President Biden: “Solo quiero dejar en claro algunas cosas: El Holocausto sucedió. Hitler era una figura demoníaca. En lugar de darle una plataforma, nuestros líderes políticos deberían llamar y rechazar el antisemitismo donde sea que se esconda. El silencio es complicidad”, expresó el líder de la Casa Blanca.