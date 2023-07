La israelí secuestrada en Irak había concluido su investigación

Elizabeth Tsurkov viajó diez veces a Irak como parte de su investigación académica y fue secuestrada una semana después de avisar que su trabajo de campo estaba terminado. Estados Unidos tenía conocimiento del secuestro, pero opina que el asunto debe resolverlo el gobierno iraquí.

Elizabeth Tsurkov, una investigadora experimentada, hizo diez viajes a Irak como parte de sus esfuerzos de investigación. Durante su décima visita, el 19 de marzo, avisó al instituto de investigación en Washington donde era becaria para expresar su intención de regresar, sintiéndose satisfecha con su trabajo de campo. Sin embargo, apenas una semana después fue secuestrada inesperadamente en un café en Bagdad y permanece en cautiverio bajo el control del grupo de milicias chiítas conocido como las «Brigadas de Hezbolá».

En el New Lines Institute, donde tenía conexiones cercanas y publicaba artículos, se hacían llamamientos para que Estados Unidos uniera esfuerzos para asegurar la liberación de Tsurkov. Sin embargo, la respuesta estadounidense, al menos públicamente, no muestra un sentido de urgencia. El Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando se le preguntó sobre la situación, dijo: «Somos conscientes del secuestro, condenamos el secuestro de ciudadanos privados, y estamos remitiendo el asunto a las autoridades iraquíes».



Elizabeth Tsurkov.

(Tomer Applebaum)

«Tsurkov estaba en Irak para realizar una investigación de campo para su tesis doctoral en la Universidad de Princeton. No estamos seguros de si Princeton estaba al tanto de su presencia física en Irak, y no tenemos información sobre las medidas de seguridad establecidas para protegerla durante su estadía», expresó una fuente del instituto de investigación a Ynet. «Desde su secuestro, no hemos tenido contacto con ella, y no podemos proporcionar ninguna actualización sobre el progreso hacia su liberación».

«Nuestro último contacto con ella fue el 19 de marzo. Nos dijo que ya había tenido suficiente trabajo de campo en el Medio Oriente y que quería regresar a Princeton para escribir su doctorado, ‘No más trabajo de campo’, dijo. Nos sentimos aliviados. No queríamos que se quedara en Irak, donde las milicias pro-iraníes son dominantes», señaló el instituto en un comunicado publicado en su sitio web.

«Una semana después supimos por nuestras fuentes que una milicia pro-iraní la secuestró en Bagdad, donde estaba llevando a cabo su investigación. No hemos sabido nada de ella desde entonces. Nuestro instinto inicial fue publicitar esto en Internet, en los medios de comunicación y a través de estas páginas sobre su desaparición. Lo discutimos, pero por respeto a la solicitud de su familia y la posibilidad de que se resuelva con una liberación rápida decidimos no publicarlo hasta que apareciera el mes pasado en un artículo, y ayer en otras fuentes», añadió.



El café de Bagdad donde fue secuestrada.

(Ynet)

«La investigación de Liz se centra en la ciencia política, y su trabajo de campo en el mundo árabe no es intrínsecamente peligroso. Sin embargo, como ciudadana israelí hay partes de Oriente Medio donde su identidad por sí sola la pone en un riesgo significativo. Pero Liz está comprometida con la investigación local que requiere trabajo de campo, y no parece tener miedo en absoluto. Ella eligió quedarse en Irak», agrega el comunicado.

«Después del secuestro de Liz, hubo meses de silencio público, pero esfuerzos incansables para reunir más información y trabajar para su regreso. Nos acercamos a la gente en silencio, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. Nos pusimos en contacto con altos funcionarios y medios de comunicación, e incluso con la Universidad de Princeton. Seguiremos haciéndolo. Esperamos que sea liberada a través de negociaciones. Dado que Liz también es ciudadana rusa, Rusia también puede estar involucrada», se informó.

«Contrariamente a la creencia de que Liz fue secuestrada debido a que fue vista como una ‘enemiga sionista’, en realidad no es sionista en absoluto. Ella critica fuertemente las políticas de seguridad israelíes y tiene una profunda empatía por la gente del Medio Oriente. Si bien sigue siendo incierto si sus captores la perciben como un enemigo, una cosa es evidente: ha ganado numerosas amistades dentro de la región», expresó el sitio web.

«Liz es meticulosa y empática. Lo que le importa es comprender las motivaciones de las personas, ya sean refugiados en el norte de Siria, individuos armados en Irak o políticos en el Líbano. Esta combinación permite que su trabajo sea excepcional. Desprecia a aquellos a quienes percibe como inhumanos, injustos o corruptos, individuos como sus captores. En contraste, se acerca a cada persona con amor y compañía genuina, desprovista de cinismo», se la caracteriza.



Elizabeth Tsurkov.

(AFP)

«El factor que complica la situación es que Liz es una crítica aguda de tres actores clave que pueden estar involucrados en su secuestro: Israel, Irán y Rusia. Todos sentimos que Estados Unidos necesita intervenir de alguna manera para ayudar a Liz. Ella no es ciudadana estadounidense, y su desaparición no provocó la respuesta que tendría la desaparición de un ciudadano estadounidense. Sin embargo, Liz es una parte muy importante de Estados Unidos. Trabaja en un instituto de investigación en Washington, escribe para una revista estadounidense y estudia en Princeton. Es lógico que Estados Unidos haga esfuerzos para llevarlos a un lugar seguro», agregan.

Tsurkov está actualmente inscripta en el programa de doctorado en el Departamento de Política de la Universidad de Princeton. Su enfoque académico se encuentra en el campo de la política comparada, y ha contribuido con artículos basados en sus observaciones de primera mano en Siria, como se indica en el sitio web. Un portavoz de Princeton se negó a comentar si Tsurkov estaba realizando una investigación en nombre de la universidad y agregó que esta decisión se tomó en cumplimiento de las políticas de la institución y las leyes federales que rigen la privacidad y seguridad de los estudiantes.

«Elizabeth es un miembro valioso de la comunidad de la Universidad de Princeton», expresó Michael Hotchkiss, portavoz de la Universidad, en el comunicado. «Estamos profundamente preocupados por su seguridad y bienestar, y estamos ansiosos por que pueda reunirse con su familia y reanudar sus estudios», añadió.

Los funcionarios en Israel creen que es poco probable que el caso de Tsurkov se resuelva pronto. Es razonable suponer que Israel no participará en negociaciones directas ni pagará por su liberación como lo ha hecho en casos anteriores de secuestros israelíes. Mientras tanto, Israel dijo que considera al gobierno iraquí como responsable de su bienestar.

