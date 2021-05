El flamante electo por el presidente Reuven Rivlin para formar un gobierno, Yair Lapid, publicó en su red oficial de Twitter el traspaso del mandato luego que Benjamin Netanyahu fallara en la conformación de un gobierno de coalición.

En el mensaje que escribió en su cuenta de Twitter, Lapid dijo: “Hoy, el presidente me impuso el mandato de intentar establecer un gobierno de unidad en Israel. Después de dos años de pesadilla política en curso, la sociedad israelí está desgastada. El gobierno de unidad no es un compromiso, es un objetivo. Un gobierno que refleje el hecho de que no nos odiamos los unos a los otros. Donde la derecha, la izquierda y el centro trabajen juntos para abordar los desafíos económicos y de seguridad.”

Luego, agregó en otro mensaje: “Necesitamos un gobierno que nos demuestre que el hecho de que somos diferentes no es una debilidad, sino una fuente de la fortaleza de Israel”.

Finalmente, frente a lo que sucedió con el mandato de Netanyahu luego de no haber logrado formar un gobierno de unidad antes de su fecha límite, el líder de Yesh Atid agregó: “Haré todo lo posible para que el gobierno de unidad se establezca lo más rápido posible y comience a trabajar para el bienestar de los ciudadanos de Israel.”

Yair Lapid es un político israelí y ex periodista. Actualmente se desempeña como presidente del partido Yesh Atid y líder de la oposición en la Knesset. También, se desempeñó como Ministro de Finanzas de 2013 a 2014. Antes de ingresar a la política en 2012, Lapid fue autor, presentador de televisión y presentador de noticias muy conocido en Israel.

En enero de 2012 Lapid dejó la radiodifusión para entrar en política y formó su propio partido centrista, Yesh Atid (“Hay un futuro”). La plataforma del partido se centró en las preocupaciones económicas de la clase media israelí, que había surgido como una fuerza política importante durante una ola de protestas socioeconómicas en el verano de 2011 y se centró en mejorar las condiciones económicas de la clase media, dando a todos los israelíes una parte más equitativa de la carga, los derechos y las obligaciones de la ciudadanía, promoviendo la educación; y luchar por un acuerdo diplomático con los palestinos.

En octubre de 2012, tras la salida de Kadima de la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu sobre cómo implementar una decisión de la Corte Suprema que pone fin a la exención del reclutamiento militar para los ultraortodoxos, Netanyahu anunció que las elecciones se llevarían a cabo a finales de enero de 2013.

Lapid hizo campaña en una plataforma sionista centrista centrada principalmente en asuntos internos, pero también criticó los asentamientos israelíes en la banda occidental y abogó por una solución de dos estados para resolver el problema palestino. En noviembre de 2012, Lapid estaba tan bien en las encuestas preelectorales que se esperaba que ganara 13 o 14 escaños en la Knesset. Sin embargo, los resultados finales de las elecciones superaron estas expectativas: Yesh Atid ganó la sorprendente cantidad de 19 escaños, lo que convirtió al partido en el segundo más grande representado en la 19ª Knesset.

Visto como un futuro rival serio, el primer ministro Benjamin Netanyahu le negó la cartera de uno de los ministerios de Defensa o Relaciones Exteriores y en cambio fue designado Ministro de Finanzas.

Por primera vez en la historia de Israel, no había partidos religiosos en el gobierno, lo que hizo posible la introducción de leyes que hubieran provocado crisis en coaliciones anteriores. Por ejemplo, Lapid presionó por un mayor transporte público en Shabat, a diferencia de la ley actual que obliga a cerrar la mayoría del transporte público. También apoya la posibilidad de tener matrimonios civiles en Israel en lugar de requerir que sean certificados por las autoridades religiosas ortodoxas.

También, Lapid abogó por la redacción de estudiantes de yeshivá para poner fin a la desigualdad de casi todos los demás judíos israelíes que tienen que servir en el ejército, llegando incluso a amenazar con derrocar al gobierno a menos que los ultraortodoxos estén sujetos a enjuiciamiento penal.

Lapid fue despedido el 2 de diciembre de 2014, junto con la ministra de Justicia, Tzipi Livni, por desacuerdos sobre medidas presupuestarias, asentamientos y un controvertido proyecto de ley de nacionalismo judío israelí.

Finalmente en 2019, Lapid decidió que la mejor oportunidad de vencer a Netanyahu en las elecciones del 9 de abril era aliar a su Partido Yesh Atid con el nuevo Partido Resiliencia formado por Benny Gantz. Juntos decidieron formar Kahol Lavan (Azul y Blanco) y acordaron turnarse para servir como primer ministro si formaban un gobierno.