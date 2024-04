Promesa incumplida

Con aguda visión antropológica, Joseph Campbell, en una provocadora conversación con Bill Moyers, documentada en el libro El poder del mito, argumenta que, aunque la tecnología ha cambiado drásticamente la forma en que vivimos y nos relacionamos, dándonos un enorme poder -casi mítico- sobre el mundo natural, no puede llenar el vacío espiritual o incluso responder los cuestionamientos humanos sobre el propósito y el significado de la vida. Textualmente afirma “… la tecnología no nos salvará. Nuestras computadoras, nuestras herramientas, nuestras máquinas no son suficientes”. Habrá que considerar que, si bien, implantar sistemas tecnológicos anticorrupción sería un enorme avance en México, no todo debe quedar en manos de un sistema.

La construcción (y el fortalecimiento) del ciudadano es central para una mejor sociedad. Ser ciudadano no debería ser sinónimo de habitante, o un estatus migratorio o vivir en la ciudad. Debería ser un sustantivo para referirnos a la persona capaz de renunciar al beneficio de la corrupción, capaz de ver más allá de ventajas individuales, capaz de renunciar a prácticas sociales nocivas, en aras de un mejor país para ella o él y sus descendientes. Paralelo al uso de la tecnología debemos pensar con visión de campesino: necesitamos sembrar hoy los gobernantes del futuro, aceptando la máxima de que no tenemos el gobierno que merecemos, tenemos el gobierno que somos.

Auguro que, en el último día de gobierno del presidente López Obrador, será doloroso y certero parafrasear a Monterroso: Y al despertar, la corrupción seguía ahí.

