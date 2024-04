¿Cuál es el enemigo principal del éxito que tanto deseas?

La resistencia; la fuerza más tóxica y destructiva que cualquier ser humano pueda desarrollar, ya que su fin es el evitar que la persona pueda triunfar y lograr lo que siempre ha deseado.

Becky Krinsky – Life Coach, autora, conferencista internacional y fundadora de recetasparalavida.com

Hablar de la resistencia es muy doloroso, ya que se trata de un enemigo voraz, cruel, poderoso, universal que no hace diferencia, y además es invisible. No se puede ver, pero de alguna forma todos la hemos sentido en algún momento de la vida. Es una fuerza destructiva que impide que uno pueda lograr sus sueños, vivir en plenitud y conquistar sus más temidos miedos.

La resistencia nace dentro de cada uno y se proyecta en todo y en todos aquellos aspectos que sirvan como pretexto para distraer o confundir su origen. Esta fuerza se contrapone ante todas las razones lógicas, ya que no tiene conciencia y está decidida a sabotear todo esfuerzo posible.

Cuanto más significativo o importante sea el objetivo que uno persigue, más fuerte será el poder que ejerce la resistencia.

La guerra contra la resistencia es una batalla que nunca termina, ya que esta es audaz y siempre encuentra nuevas formas de presentarse. Es un reto diario y un compromiso propio que nunca se puede olvidar, ya que esta fuerza tiene un solo propósito: evitar que la persona logre sus objetivos.

La resistencia es muy astuta, por lo que tiene muchas presentaciones; por ejemplo, se puede presentar en el procrastinar, es decir, dejar para mañana lo que se debió hacer ayer. Es una excelente maestra para encontrar pretextos que nos alejen de hacer lo que realmente queremos. Es la protagonista de malos hábitos y de descuidos olvidadizos “insignificantes”.

La resistencia mata la motivación y la creatividad. Se nutre de apatía, envidia, celos y comparaciones que solo crean sentimientos de inferioridad e incapacidad.

El ser y actuar como víctima es otra forma más sofisticada de la resistencia, ya que al victimizarse, la persona se siente incapaz de tomar el control de su destino y además encuentra culpables y razones por las cuales no puede superarse. Las víctimas están esperando que alguien las rescate y las valore, sin darse cuenta de que es su responsabilidad levantarse y luchar por sí mismas.

¿Cómo se siente la persona que tiene resistencia?

1.Infeliz

2. Desmotivada

3. Apática

4. Aburrida

5. Culpable

6. Enojada

7. Aislada y atrapada

8. Perdida

9. Frustrada

10. Temerosa

¿Cómo luchar contra la resistencia?

Cuando uno comprende que la resistencia no es un tema personal, sino que es una fuerza que coexisten en el universo, entonces uno reconoce que es responsabilidad de cada individuo luchar y liberarse de sus propios obstáculos.

La resistencia sirve para que cada persona se despierte, encuentre su voz y supere sus miedos, permitiendo que la disciplina y el deseo de triunfar superen las excusas y las adversidades.

Liberarse de la resistencia es aprender a amar la vida y a disfrutar lo que se hace. Es descubrir el misterio del esfuerzo y la gratificación de vencer al ego por el simple placer de ser.

La receta

Lucha contra la resistencia

Ingredientes:

Determinación – disciplina para terminar cualquier objetivo que se ha propuesto.

Valor – fortaleza para no caer en el autosabotaje, procrastinación o victimización.

Visión – percepción clara de los objetivos y las metas que uno se propone.

Compromiso -lealtad, respeto e integridad personal diaria para triunfar.

Humildad – poder pedir ayuda, con dignidad cuando sea necesario.

Afirmación personal para liberar la resistencia:

“Tengo la determinación y la fortaleza para luchar contra mi propia resistencia. Me enfoco en mis objetivos. Cayó la voz interna que me hace temer, dudar o desistir para poder lograr mis sueños. Yo soy mi propio patrón y trabajo para mí; por lo tanto, solo me rindo cuentas claras a mí mismo. Pongo aparte los sentimientos que puedan entorpecer mi trabajo. Las acciones y los comentarios de los demás no me detienen ni me limitan para conquistar la sensación de no poder hacer las cosas. Reconozco que hacer lo que tengo que hacer no es una cuestión negociable y me ayuda a sentirme útil, satisfecho y me da energía para continuar mi camino hacia el éxito.”

Verdades para conquistar a la resistencia:

Es mejor luchar en la arena de la vida que vivir como espectador, esperando a que las cosas sucedan. Resistir los golpes, los errores y las equivocaciones con tal de poder vencer a cualquier enemigo es preferible a quedarse inactivo y solo quejarse.

La vida no se toma personal; nadie está aquí para quitarte lo que te pertenece. No hay víctimas ni culpables; lo que uno no hace por sí mismo, nadie más lo hará. Lo importante es no reaccionar ni lamentarse, sino seguir adelante.

Pequeños logros llevan a grandes resultados. El camino al éxito se construye con compromiso, esfuerzo y determinación para lograr lo que cada uno se propone. Mientras uno no se detenga frente a las adversidades y los obstáculos, el éxito eventualmente llegará.

“La resistencia es el enemigo invisible que busca robar nuestro éxito y felicidad. La determinación y el compromiso personal son los mejores guerreros que la pueden vencer.”*Prohibida su reproducción total o parcial sin el permiso escrito del editor y sin citar la fuente. Copyright © 2005-2024 Recetas para la vida© Todos los Derechos Reservados

¿Tienes que luchar contra tu resistencia y no sabes cómo empezar? ?¿Hay algún proyecto de vida que te esté esperando?

Estas de suerte- Hoy es tu dia: Haz una cita gratis para iniciar eso que no has podido iniciar.