Este fenómeno afecta la calidad de vida, desfigura el paisaje y atenta contra la seguridad pública. Hay antecedentes de accidentes fatales en donde al menos un motociclista ha perdido la vida, luego de atorarse con un cable que colgaba cerca del suelo y que, en ciertas condiciones de luz, simplemente es invisible. El municipio de Guadalajara se ha destacado por ejercer una batalla (la palabra no es exagerada) contra las empresas cableras quienes, a través de su gremio, ejercen algún tipo de maniobra para no ser multadas por no retirar su cableado obsoleto. Seguramente estas empresas algo tendrán que argumentar a su favor, por lo pronto, están quedando como el malo de la película.

Este diario ha dado cuenta de que la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) está “montada en sus cables”. A pesar de que la SCJN ha desechado una controversia constitucional contra modificaciones al reglamento municipal, el gremio cablero no ve motivos para someterse a una regulación que le obligue a retirar sus desechos urbanos.

Si los clientes de las cableras hicieran un boicot y amenazaran con cancelar su suscripción a las compañías que no retiren su equipamiento inservible de la vía pública, estas empresas reaccionarían en favor de sus intereses para no perder ingresos. Por otro lado, ignoro si los municipios u otras dependencias, como CFE y Telmex, les cobren derechos a las cableras por usar su infraestructura. Deberían hacerlo. Esta unión de consumidores también funcionaría con los autoservicios que, a partir de la pandemia, y bajo el supuesto de que es una lucha en pro del planeta, ya no dan bolsas de plástico o incluso las cobran. Sin embargo, cuando uno recorre sus anaqueles, están llenos de plástico. La lucha no es contra este material, es contra el mal uso de los desechos. Si los consumidores organizamos boicots contra supermercados que no den bolsas de plástico, tendríamos nuevamente estos accesorios para nuestras compras.