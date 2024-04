Señales Financieras: El agua petrolizada, el saldo de las Afores. Las variables macro: quietas

GPS FINANCIERO. El índice de la Bolsa Mexicana de Valores cerró siete días antes en 58,092. Y clausura el viernes 12 sobre 56,565. Es un sube y baja que no está marcando tendencia. El cete de 28 días 10.92% están diciendo que van a tener mucha cautela en las siguientes bajas. El dólar se comercia de 16.54 a 17.45 dependiendo de institución y monto. El euro está en 18.59 el petróleo Wti 85.79 Hay que observar cómo se mueve, si al alza o a la baja por el reciente conflicto Irán-Israel, que se está recrudeciendo. Israel tuvo el apoyo de una coalición de países, entre ellos EUA y Francia. Lo que deja al mundo en un compás de espera: desea pensar si continuará como una lenta guerra de desgaste o si podría intensificarse.

VISITE LA GASOLINERA. A nivel local, en la Benito Juárez, la falta de agua se agrava con la presencia de algo como petróleo y aceite, creando una crisis del vital líquido, además de la comunicación institucional. Martí Batres da una breve explicación tras casi quince días desde que se conoció la anómala situación, sin posibilidad de preguntas y respuestas. Cero.

ROJO. Todos los datos que citamos son oficiales, INEGI; BANXICO e Instituciones de reconocido prestigio. INEGI habla de que llegamos al cuarto mes de contracción económica.

Los asuntos que se verán esta semana: la Reforma de Pensiones. La modificación del saldo que no dispongan los mayores de 70 años (no cobrados en 10 años) pasa a un fondo de pensiones. Es interpretado como una forma de allegarse más recursos. Cuarenta mil millones de pesos vale tal sector de aforehabientes. Veremos las discusiones entre legisladores.

Recuerdo que la Banca aplicó cada año la norma de aplicar a utilidades las cuentas inactivas. Era legal, pero era un verdadero atraco.

El dólar muy barato, que nos expliquen las ventajas.

Está la posibilidad de una modificación constitucional que otorgue al Ejecutivo facultades para indultar a los que todavía no están sujetos a proceso. Porque ya existe la posibilidad de que lo otorgue (el indulto) a una persona que ya ha estado en un procedimiento, o sea, procesado. Le tocaría tenerla al próximo presidente de México, perdonar antes de que sea vinculado a proceso. Se interpreta como una medida ad cautelam, o sea por si las moscas, me pongo a buen recaudo, no creemos que se apruebe, aunque quién sabe… Les quedan dos semanas del periodo de sesiones.

CRASH. Otro tema candente será el del ex Ministro Arturo Zaldívar, si, el que mencionó el presidente AMLO como el que le escuchaba y atendía en sus peticiones, por presunto abuso de sus facultades. Era criticable que partiera de una denuncia anónima todo el zipizape, pero ya están haciéndolo varias personas directamente y con su nombre. Es un asunto que llevará muchos meses en su curso legal, obviamente lo que se buscaba era el ruido en esta época electoral.

CONSULTE SU MAPA. No entendemos bien estas líneas: Proponen proyecto de ley, por el que pasan a la Hacienda Pública -sobre el ISSSTE-: “Los ingresos que obtenga el instituto durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025 por el pago de adeudos por concepto de cuotas y aportaciones registrados al cierre de los ejercicios fiscales 2023 y 2024, en términos del párrafo primero de este transitorio, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar” Veremos.

USE FLASHER. Atención al votante: Hay que entender las ofertas, promesas y compromisos de las campañas que hacen los candidatos y candidatas a la presidencia, en su primer sentido, o sea “lo que ofrecen reparar, modificar, resolver, es lo que está mal”. Todos hablan de la seguridad (sin comentarios), educación (tendenciosa), empleo (difícil y en condiciones de sobrevivencia), huachicol, pobreza (casi no hay clase media), atención a la salud, falta de medicinas, vivienda (cara, lejos, a más de 30 años las hipotecas que tiene una tasa cara), servicios y atención de la burocracia deficiente y como si estuvieran enojados.

ÁMBAR. Y sigue…“Cumplir lo Cien compromisos de <ya sabes quien>”, “Hacer de México una potencia educativa, científica y de la innovación”, ”Tarjetas inteligentes para pagar servicios médicos”, Mantener la austeridad, impulsar el tren Maya, el tren Interoceánico…, continuidad en el proyecto. Y otras promesas sólo parecen montañas de palabras para provocar el aplauso de la claque.

SUENA LA ALARMA. Banco Mundial dice que no ha visto gran entusiasmo por el nearshoring (cambiar su planta de producción o ensamblaje a México) En <El Financiero> señala que William Maloney, economista en jefe para América Latina y el Caribe del organismo, dice que en las cifras de inversión extranjera y en los anuncios de instalación de fábricas que empiezan desde cero en México, no se han visto grandes comienzos, por lo que se deben tomar las medidas para volver atractivo al país. “Esto es una sorpresa, porque se pensaba que México sería el principal representante de lo importante que puede ser la relocalización de empresas”, señala que la seguridad es un factor a atender.

ROJO. La esperanza de vida se redujo 4 años dice Hugo Frenk, puede ver el informe completo en comisióncovid.mx, entre otros temas fue el manejo del COVID.

El Huachicol ha subido 169% en la CDMX, reporta Reforma.

VERDE. “Batalla por la atención” es el nuevo libro del periodista Mario Campos. Habla de que hemos dejado de ser dueños de nuestra propia atención, pues el celular y la Tablet hacen improbable leer más de una cuartilla, en cambio los medios relacionados con internet han estudiado la manera de tenernos atados.

VEA EL TABLERO. El conjunto de noticias que le informamos no podrían influir en las variables macroeconómicas.

<Cuando las tortillas suben, los gobiernos caen> Fidel Velázquez, líder sindical.

Piense en quién votar… otro día. Hoy sea feliz