Si no es ahora, ¿cuándo?

Ahora Irán amenaza a Israel por haber eliminado a dos altos mandos de los atentados terroristas perpetrado por Hezbola el 7 de octubre de 2023.

Israel, siempre señalado por las autoridades mundiales, especialmente de filosofía izquierdista, socialista y cuasi comunista, debe esperar a que Irán lleve a cabo un ataque para defenderse. Y aun así sea, seguirán siendo señalados como genovidas. Porque “Israel no tiene derecho ni siquiera a defenderse”. Y ni se diga si Israel, sin esperar un ataque iraní, comienza atacando. También le dirán genovidas por defenderse de una inminente amenaza que, lo más seguro es que sea real y que no sea solamente iraní, sino que también se sumarán los militantes de Hezbola.

Mi opinión (y no me I teresa lo que opinen de mi por opinar. Yo creo en la libre expresión y especialmente en la justicia): Israel debe atacar a Irán lo antes posible, al mismo tiempo que a sus socios defensores de por vida como Líbano. Al mismo tiempo que a Palestina y no solo a Hezbola. Yo no creo que haya inocentes en esas históricas tierras.

Dirán que estoy loco, y pueden decir lo que quieran. Siempre y cuando digan lo mismo de los iraníes, libaneses y Hezbola. ¿Acaso ellos pueden atacar a población realmente civil sin que antes pase nada, solamente por odio e Israel no se puede defender de amenazas inminentes contra probados terroristas no civiles?

Y algo más: no tiene que haber un alto al fuego por parte de Israel a cambio de nada. Devuelvan con vida a todos los secuestrados o los misiles seguirán cayendo. Y si los devuelven muertos (cosa que ya está pasando), que se aguanten su desaparición total de la faz de la tierra. Israel no quiere la devolución de judíos, sino de personas sin importar su religión ni color de piel. Si Hezbola no ha hecho eso ni lo hará, dado que ya han matado a varios secuestrados, ahora que no lloren.

Israel también debe atacar y destruir al cerebro de todo esto que, como todos muy bien sabemos y ya está más que comprobado, tanto por la CIA como por el MOSAD, es la misma UN la que está llevando a cabo todos los planes e incluso financiamientos para que los atentados se lleven a cabo.

SHEIKARETÚ OYEBENU VESONEENU VEJOL MEBAKSHÉ RAATENU

Me darán la razón algún día.