Señales Financieras: Pasó el primer debate. Los mercados están tranquilos. El tema de Ecuador…

GPS FINANCIERO. Cerró siete días antes en 57,369. Clausura la semana del 5 de abril en 58,092 Algo así como 600 puntos arriba. Veremos que pasa en las semanas siguientes, con los debates y la Gran Elección del 2 de junio. Los cetes de 28 días 10.88% el dólar llega hasta abajo en su cotización y marca de 16.56 a 17.24 El euro se compra con 18.72 y el petróleo Wti 87.45

No deberían moverse las principales variables económicas como paridad, tasas, Bolsa, en virtud del período electoral. Lejos estamos de la época en que hasta el berrinche de un funcionario hacía temblar el peso. Pero, no le vemos las ventajas al superpeso.

Dice Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que están los datos conforme a lo esperado, por lo que podría cumplir con los recortes en tasas que había previsto. Hay que recordar que el control inflacionario es la principal variable que atienden. Y qué influye, más o menos, en las tasas de los cetes.

ROJO. Decíamos hace una semana que la inflación repunta a 4.48% (datos del INEGI), por lo que se podría esperar doble cautela para la baja de tasa local.

VEA SU MAPA. Se escribe esta columna en la mañana del día del primer debate entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Alvarez Maynez, así que es prematura toda opinión sobre el mismo. Pero si se puede hablar de las campañas y de los promocionales que estamos viendo. Todos los mensajes de Radio, TV y escritos siguen hablando de jauja, si votamos por el candidato X veremos resueltos todos los problemas, ninguno dice cómo, dejando a la imaginación del ciudadano si es un sueño guajiro, más deuda externa, nuevos impuestos o más recortes al presupuesto.

VERDE. Es el primer debate en que participan dos mujeres, hecho histórico. El ciudadano espera de todo: buen, mediano, malo, jabs, ganchos al hígado, pero no creemos que haya un nocaut.

ROJO. Se habla de que el proyecto de ingresos y egresos de la cuenta pública excede en gastos, o sea que hay déficit presupuestal por 5.9% para 2025, por lo que algo se debe hacer. Este fin de año al aprobar en definitiva tal proyecto deben bajar los gastos o decidir tomar deuda, incrementar impuestos. Lo que sería nefasto para cualquiera de los tres que están prometiendo no incrementarlos.

USE LIMPIADORES. Los spots de la propaganda de los candidatos es repetitiva, aburrida, no interesan a la gente joven, que podría decidir la votación. Se supone que la gente mayor la tiene Morena como voto duro por los subsidios. Y no vemos algo interesante para los jóvenes, quizá les interesen temas como la ecología, educación integral, trabajo. Pero con datos duros, más tangibles que sólo decir: ”reforzaremos”

ROJO. Los temas como la seguridad (sin datos duros de la manera de irla eliminando), salud (dice la OCDE que se gasta poco y mal en esa materia) De eso poco se habla, sólo generalidades.

CRASH. El tema de Ecuador no moverá las variables. Hemos leído el desarrollo de los acontecimientos: el Ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, acusado de presunto peculado (desvío de dinero) en obras públicas, ya había estado preso por el caso Odebrecht y pudo salir por un recurso de Habeas Corpus. El estaba asilado en la embajada de México y se le retiró abruptamente. Ya ha sido trasladado a la Prisión conocida como La Roca ubicada en Guayaquil. Queda claro, y, es dicho por especialistas en Derecho Internacional que estuvo mal esa detención. Fue violatoria del Derecho Internacional. Adujo una funcionaria de Ecuador que había hecho “comentarios desafortunados” el presidente AMLO. Pero, estuvo fuera de la legalidad. Ahora lo más probable es que llegue el caso a la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Quizá la decisión sea un fraternal abrazo y pedir disculpas. Pero, el señor Glass ya está en su nuevo domicilio.

ROJO. Me resultan confusas las cifras de periodistas muertos al cumplir su labor. Pero aún más las de candidatos, precandidatos y aspirantes dedicados al proceso electoral 2024 en México, de los que se dice son hasta 156 los ciudadanos atacados, 51 de ellos muertos, de todos los partidos, Morena, PRI, PAN, VERDE, que sufren atentados o son ultimados. Así lo hacen saber el Laboratorio Electoral e Integralia. Es una cifra alta, se dice que es la mayor en la historia electoral de nuestro país.

LLANTA PONCHADA. Piden a los legisladores que regulen las criptomonedas. Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda dijo que México tendría que definir una política legal respecto a los activos virtuales. ¿A quién demando si llegan a no ser atractivas las criptomonedas o a darme un dolor de cabeza? Banxico me garantiza mi peso, pero las virtuales no. ¿Con qué se respaldan? Misterios sin resolver.

“Los diplomáticos son personas a las que no les gusta decir lo que piensan. A los políticos no les gusta pensar lo que dicen.” Peter Alexander Ustinov, dramaturgo británico.

Disfrute el debate y sea feliz. ¡Golazo!