Las plegarias musulmanas de hoy, viernes, por la tarde en la Mezquita de Al Aqsa, erigida sobre el Monte del Templo de Jerusalén, concluyeron sin incidentes.

Alrededor de 50 mil feligreses musulmanes participaron en los rezos sin mayores eventos, aunque algunos flamearon banderas del grupo terrorista Hamás al retirarse

Esta tarde, no se registraron bataholas, en marcada diferencia con la violencia que se desató en el sitio sagrado en las primeras horas de hoy.

Footage from earlier this morning shows Palestinians preparing for clashes on the grounds of Al-Aqsa Mosque. pic.twitter.com/AMdnszmzif

