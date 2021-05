Ministerio de Turismo: Israel da la bienvenida al primer grupo turístico post-COVID - estudiantes de teología de Missouri recibidos en el aeropuerto con flores, esperanza

Israel dio la bienvenida, hoy (jueves 27 de mayo de 2021), al primer grupo de turistas vacunados desde el brote de COVID-19, como parte de su decisión de reabrir gradualmente las fronteras a los visitantes internacionales vacunados. "Israel está sano y vacunado", les dijo en el aeropuerto la ministra de Turismo Orit Farkash-Hacohen. “Restaurantes, hoteles, conciertos, mercados y recintos deportivos: todo está abierto”.

Photos by Michael Dimenstein (GPO) 1 de 3

El grupo, formado por estudiantes de teología de la Iglesia Prince of Peace en Missouri, EE. UU., Aterrizó a las 16:11 en el vuelo UA 90, y es el primer grupo en un programa piloto del Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud. Los grupos adicionales llegarán durante las próximas dos semanas.

“Ustedes son el primer grupo de turistas organizado que visita Israel en más de un año”, dijo Farkash-Hacohen, expresando su esperanza de que el primer grupo fuera la señal de muchos más por venir.

“Israel es un destino atractivo, con sitios históricos y religiosos incomparables sagrados para tres religiones, ciudades vibrantes, comida increíble y gente cálida. Estoy seguro de que lo disfrutará todo ".

A su llegada a la terminal, los turistas fueron recibidos por representantes del Ministerio de Turismo de Israel, quienes les entregaron flores y los acompañaron a través de la rutina de inmigración y recientemente agregaron pruebas de PCR exigidas por la ley israelí para todos los pasajeros entrantes.

Israel es un líder mundial en vacunaciones, con alrededor del 85% de su población adulta inoculada. Como resultado, ha frenado la propagación de COVID-19 y anunció que a partir de junio se levantarán casi todas las restricciones relacionadas con la salud.

Ahora está ejecutando una prueba piloto limitada para grupos turísticos vacunados, con el fin de determinar la mejor manera de reabrir sus cielos a los visitantes extranjeros vacunados, al tiempo que mantiene la exitosa lucha del país contra el coronavirus.

"Ustedes son los primeros de lo que estoy seguro que serán muchos turistas que regresarán a Tierra Santa", dijo el ministro, explicando que Israel estaba buscando formas de permitir la visita de cualquier turista vacunado. "Espero que todos disfruten de su viaje y que alienten a otros a visitar Israel cuando regresen a casa".

Photos by Michael Dimenstein (GPO) and video by Nathan Weill (GPO) c