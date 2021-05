El 23 de mayo, 2021 el líder del crimen organizado turco Sedat Peker publicó un video en el que describe, entre otras cosas, la creación de una «nueva sede» para la ruta del narcotráfico que trae cocaína desde Colombia a través de Venezuela hacia Turquía y pasando por el Medio Oriente, incluyendo al puerto Latakia en Siria. Peker dice que la nueva sede fue instalada para evadir a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que dice posee influencias en Colombia pero ninguna en Venezuela y que incautó un cargamento de 4.9 toneladas de cocaína señalada a esta ruta del narcotráfico en junio ​​del año 2020.

Peker dice que Erkan Yıldırım estableció el nuevo cuartel general en el puerto de Caracas, Venezuela, en enero y febrero del año 2021. Yıldırım es hijo de Binali Yıldırım, ex-primer ministro, presidente del parlamento, líder del partido y líder parlamentario del partido gobernante AKP y actualmente se desempeña como parlamentario representando al partido AKP en un distrito de la provincia de İzmir. Peker describe a Erkan Yıldırım y al ministro del Interior Süleyman Soylu, de ser muy «amigos». Peker dice que la financiación de esta operación está siendo organizada en Chipre por Halil Falyalı, quien supuestamente posee hoteles y casinos y organiza juegos de envite y azar ilegales en Chipre y que Mehmet Ağar, ex-ministro del Interior, ministro de Justicia y director general de la Dirección de Seguridad de Turquía, está «involucrado» en la obra.[1] Peker dijo además que los funcionarios del gobierno turco, Mehmet Ağar y Korkut Eken, ex-oficial militar turco y oficial en Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), el servicio de inteligencia nacional de Turquía, dirigieron el asesinato de dos periodistas turcos, Kutlu Adalı y Uğur. Mumcu en la década del año 1990.

El video es el séptimo de una serie de videos, cada uno de aproximadamente una hora de duración, que Peker ha dado a conocer cada ciertos días desde el 2 de mayo. Cada video ha recibido al menos cinco millones de visitas y el video más reciente, siendo este el tema de este informe recibió 11 millones de visitas en un solo día. Peker ha dicho en estos videos que Yeldana Kaharman, una joven periodista cuya muerte fue reportada como suicidio, le informó a las autoridades un día antes de que la encontraran muerta que el parlamentario turco Tolga Ağar, representante del partido AKP para un distrito en la provincia Elazığ, la violó.[2] Los videos de Peker continúan siendo objeto de mucha discusión y debate en las redes sociales en Turquía,[3] mientras que el gobierno intenta bloquear el acceso a los informes y noticias locales e independientes sobre las declaraciones de Peker,[4] así como también al portal personal de Peker.[5]

Lo siguiente es una traducción de extractos tomados del video de Peker el 23 de mayo:

«¿Quién fue a Venezuela con el fin de establecer una nueva sede?… Sr. Erkan Yıldırım, hijo de nuestro ex-primer ministro, el honorable Binali Yıldırım»

«La cocaína venía originalmente de Colombia. 4.9 toneladas. Esta fue incautada el 9 de junio del año pasado. Luego, para establecer una nueva sede – la DEA es muy poderosa y dominante allí en Colombia y cuando se dieron cuenta de que no podían operar el sistema allá, estaba la frontera de 800 km con Venezuela. Es más fácil cruzar para allá desde Colombia – un nuevo lugar de dirección – porque la DEA no tiene control en Venezuela. Ninguno en lo absoluto… Y esta cocaína que nos llega a nosotros, uno cree que una parte de esta llega al mercado nacional (es decir, al mercado turco) y la otra sección se dirige a Europa. No: el precio de la cocaína en Europa es muy bajo. 45.000 euros el kilo. En Turquía es muy caro. Pero el lugar donde es verdaderamente caro es en el Medio Oriente. El puerto Latakia en Siria tampoco está bajo el control de la DEA. Ahora, después que este producto fue incautado, ¿quién se fue a Venezuela para establecer una nueva sede allí? Sí, ¿quién fue? Erkan Yıldırım, hijo de nuestro ex-primer ministro, el honorable Binali Yıldırım. A comienzos de este año, luego de producirse la incautación de ese producto, este se marchó en enero y permaneció cuatro días en el lugar y en febrero también se quedó cuatro días. El lugar se encuentra en el puerto de Caracas, el mayor puerto de Venezuela. Los buques de carga a granel pueden llegar directamente a Turquía desde allí, sin embargo, los buques porta-contenedores hacen escala en República Dominicana y continúan hacia Turquía desde allí. Ahora habrá muchas incautaciones alrededor de la República Dominicana porque la nueva sede está allí en Venezuela… Después que la cocaína llegue a Turquía de esta manera, yates de 30-35 metros capaces de transportar de una a dos toneladas de cocaína y hacer viajes largos la distribuirán. Esto se está haciendo muy en especial en el puerto Latakia, Siria».

«El ex-ministro del Interior Mehmet Ağar se encuentra justo en medio de esta sincronización – observen la amistad que existe entre Erkan Yıldırım y el ministro del Interior Süleyman Soylu»

«Ahora bien, ¿cómo se mueve el dinero? Chipre. Halil Falyalı. Todo el dinero se mueve desde allí. Halil Falyalı, que hace 20 años no era nadie, es dueño de Chipre… ¿Por qué no traen a Halil Falyalı a Turquía? Las apuestas ilegales se hacen a través de él. Esto está reseñado en los informes oficiales del gobierno. La DIA estadounidense[6] quiere ponerle mano también, tampoco lo puede atrapar. Los otros países quieren atraparlo también por enviar drogas, no lo pueden atrapar… Cuando Erkan Yıldırım va a Chipre, este es invitado de Halil Falyalı en sus hoteles y casinos. Yo no creo que el Sr. Binali Yıldırım esté involucrado en esto. Sin embargo, en el pasado, las grabaciones que se hicieron de Erkan Yıldırım, quien no tiene nada que ver con los juegos de envite y azar, sino con otras grabaciones, sobornos, otras cosas, lo dirigieron a este trabajo y se convirtió en un aparato del mismo. Y la red de la organización ante las idas y venidas de Turquía está hecha de esta manera. ¿Por qué no se puede incautar la cocaína? La razón no está directamente relacionada al barco de Erkan Yıldırım. Otros barcos lo coordinan. Entonces, ¿dónde para el ex-ministro del Interior Mehmet Ağar en todo esto? Mehmet Ağar está involucrado en esta sincronización. Observen la muy cercana amistad que existe entre Erken Yıldırım y Süleyman Soylu y observen a los amigos cercanos alrededor de Erken Yıldırım y del ministro del Interior Süleyman Soylu sobre este tema…

«En 1996, pudimos ver el asesinato del periodista Kutlu Adalı… En aquellos días siempre estábamos con el oficial del servicio de inteligencia Korkut Eken y Mehmet Ağar… Éramos jóvenes y patriotas dijeron ellos: ‘Éste está ayudando al PKK ‘… Korkut Eken dijo lo siguiente: ‘Hay un individuo en Chipre que desea venderle Chipre a los griegos’. Éramos chicos, éramos jóvenes, nos emocionaron, decían ellos ‘necesito de dos profesionales’. Yo le dije: «Te daré a mi propio hermano. Mi propio hermano. Atilla Peker. Es muy bueno en estos trabajos. Es un experto. Creció en las calles». Me enteré por un amigo que todos los boletos de Turkish Airlines (aerolíneas turcas) son guardados en un disco duro. Pueden ver los boletos: ¿Cuántos días antes de cometerse este asesinato estuvieron fuera Korkut Eken y Atilla Yıldırım[7] en Chipre? Pero, Alá el Todopoderoso no nos concedió la sangre de ese hombre… Yo no iba a venderle el país a los griegos ni nada de eso. Siempre lo hacen. Patriotismo, patriotismo, emocionan a la nación y ponen a todos a enfrentarse unos contra otros. Regresaron unos días después, no pudieron llevarlo a cabo. Hablé con Korkut Eken. Este dijo: ‘Regresaremos’. Luego, otro equipo conectado con ellos lo asesinó (a Kutlu Adalı). Me encontré con Korkut, este me dijo: ‘Ya nos hemos hecho cargo de ello’…»

«Uğur Mumcu es martirizado y ¿quién arriba a su tumba primero? El asesino llega primero – Mehmet Ağar»

«Periodista Uğur Mumcu. Uno puede estar de acuerdo con sus ideas o no. Yo creo que fue un mártir. Fue un hombre honorable. Por encima de todo, fue un hombre honesto. ¿Por qué fue asesinado? Observen los artículos que este estaba escribiendo en el momento en que fue asesinado… Siempre existen granjas de drogas y venta de drogas en regiones invadidas por el terrorismo, siempre. Y un comercio de armas. Uğur Mumcu es martirizado y ¿quién visita su tumba primero? El asesino es el primero que viene. Mehmet Ağar…

“Estimados procuradores generales, escríbanle una carta a Venezuela. Tres o cuatro meses después de la fecha de incautación de la mercancía, pregunten: ‘¿Arribó Erkan Yıldırım a Venezuela en los meses de enero y febrero del año 2021? ¿Se dirigió este al puerto de Caracas y discutió alquilar una sección especial del puerto? Si lo alquiló, ¿a través de quién lo alquiló? ‘El envío ha comenzado a proceder. Peker realiza una pausa. Ustedes son más inmundos que la propia inmundicia, y ustedes me llaman a mí el líder del crimen organizado – ¡todos ustedes son repugnantes!»

[1] Mehmet Ağar fue sentenciado en mayo del 2011 a cinco años de prisión por sus conexiones con el escándalo Susurluk, siendo este caso muy famoso en Turquía por sus revelaciones a conexiones entre el liderazgo político del país, el ejército y los círculos del crimen organizado. Esta red se conoce generalmente en turco como el «estado a la sombra». Las conexiones fueron reveladas luego de un accidente automovilístico el 3 de noviembre, 1996 en Susurluk, una ciudad en la provincia de Balıkesir. Tres hombres viajaban en el mismo automóvil: Huseyin Kocadağ, alto funcionario del cuerpo policial; Abdullah Çatlı, militante de derecha quien está siendo buscado; y Sedat Bucak, político kurdo. Kocadağ y Çatlı murieron en el accidente, mientras que Bucak sufrió de una pierna rota y fractura de cráneo. Bianet.org/bianet/diger/137626-agar-in-hapis-cezasi-kesinlesti, 16 de abril, 2012.

[2] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 9340 – Jefe del crimen organizado turco: Joven periodista hallada muerta en el año 2019 informó a las autoridades que parlamentario del AKP la violó, 17 de mayo, 2021.

[3] Youtube.com/watch?v=7ivcvcWmOPI, 23 de mayo, 2021.

[4] Birgun.net/haber/yerel-gazetenin-sedat-peker-haberine-erisim-engeli-345528, 21 de mayo, 2021.

[5] Karar.com/guncel-haberler/sedat-pekerin-sitesine-erisim-engeli-1617389, 22 de mayo, 2021.

[6] Peker pronuncia aquí «DIA». Probablemente se refería a la DEA, al que se refiere a lo largo del video. Este no vuelve a mencionar DIA. Esto no está del todo claro.

[7] Al parecer Peker se pronunció mal aquí, diciendo Atilla Yıldırım en lugar de Atilla Peker, su hermano, a quien se refirió en la oración inmediatamente anterior. Este nunca más vuelve a mencionar a nadie llamado Atilla Yıldırım, aunque anteriormente habló sobre Binali y de Erkan Yıldırım.

