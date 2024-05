Periodista sirio: Apoyar a organizaciones terroristas en nombre de la solidaridad con la causa palestina pone en peligro a Medio Oriente

En una columna titulada «Hezbollah en Princeton» en la revista saudí Al Majalla , la periodista siria Alia Mansour se manifestó en contra de las muestras de apoyo a las organizaciones terroristas que han sido evidentes en las protestas estudiantiles en las universidades estadounidenses, como el ondear de banderas de Hezbollah en la Universidad de Princeton. También contra las expresiones de apoyo a Al Qaeda – que ha matado a miles de civiles estadounidenses – por parte de estadounidenses en las redes sociales. Mansour argumentó que es la ignorancia sobre Medio Oriente lo que hace que los manifestantes occidentales que simpatizan con la causa palestina expresen solidaridad con organizaciones terroristas como Hezbollah y Al-Qaeda. Al tiempo que advertía que expresar solidaridad con estas organizaciones pone en peligro a Oriente Medio, llamó a los estudiantes que protestaban a utilizar lemas como «No a la ocupación, no al terrorismo» en lugar de apoyar el terrorismo.

Banderas de Hezbollah en Princeton (Fuente: Twitter.com/MylesJMcKnight, 26 de abril, 2024)

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo:

«En 2003, unas semanas antes de la caída de Bagdad, cuando era estudiante en la Universidad Americana de Beirut, participé en protestas estudiantiles celebradas en la ciudad bajo el lema ‘No a la guerra, no a la dictadura’. Aunque nos opusimos a la dictadura del régimen de Sadam Hussein, también nos opusimos a su derrocamiento por la fuerza y ​​a la llegada de ejércitos extranjeros para salvar a los iraquíes del dictador. Naturalmente, nuestras manifestaciones no cambiaron nada y Bagdad cayó en unas pocas semanas…”

«‘No a la guerra, no a la dictadura’ es un eslogan romántico lleno de idealismo revolucionario. Pero años más tarde descubrimos –o una parte significativa de nosotros descubrió– que este eslogan que pronunciamos es probablemente imposible de implementar, ya que no hay lugar para el romanticismo en las decisiones de las superpotencias. Más tarde, algunos incluso escribieron que este lema en realidad sirve a los intereses de las dictaduras, lo sepan o no quienes lo pronuncian. Esto se debe a que a algunos regímenes, por mucho que uno se oponga a ellos por medios pacíficos y exija cambiarlos mediante marcos políticos democráticos, la única manera de derrocarlos es utilizando una fuerza mayor que la que utilizan para oprimir y matar a su [propia] gente. Esto lo vivimos después en Libia y especialmente en Siria, donde las guerras no terminaron y las dictaduras no cayeron. Es más, ni siquiera el derrocamiento del régimen iraquí ha proporcionado a los iraquíes ni democracia ni prosperidad, ni siquiera 21 años después del hecho. Sin embargo, la importancia de este eslogan, o de esta experiencia, es que permite buscar una tercera opción.”

“Hoy, seis meses después [del estallido] de la guerra en Gaza, protestas y manifestaciones estudiantiles se han extendido por muchas universidades estadounidenses, exigiendo detener la guerra que se libra allí. Los estudiantes de las universidades europeas también han comenzado a organizar protestas y sentadas exigiendo un alto el fuego en Gaza y expresando solidaridad con la causa palestina…”

«Lo que me llamó la atención fue el hecho de que algunos de los manifestantes en las universidades estadounidenses no encontraron un eslogan como ‘No a la guerra, no a la dictadura’ y no entienden lo que está sucediendo en la región. No sólo se oponen a la guerra en Gaza, sino que declaran su apoyo a organizaciones terroristas, y por eso la bandera de la milicia Hezbollah puede verse ondeando en la Universidad estadounidense de Princeton ¿Están conscientes aquellos que ondean esta bandera de que están apoyando a una [organización] terrorista criminal que está luchando contra otro criminal? ¿Cómo pasamos de ondear una bandera palestina y una keffiyeh a ondear la bandera de una milicia terrorista? ¿Saben quienes ondean esa bandera amarilla cuántos niños ha matado Hezbollah, cuántos hospitales ha destruido, a cuántos ancianos y mujeres ha asediado y a cuántos jóvenes ha torturado?”

“Unas pocas semanas después del inicio de la guerra en Gaza, el nombre del ex líder de Al-Qaeda, Osama bin Laden, comenzó a ser tendencia en las redes sociales, cuando activistas [de las redes sociales] estadounidenses volvieron a difundir la ‘Carta al pueblo estadounidense’ que publicó hace más de dos décadas [1]. Algunos estadounidenses comenzaron a compartir publicaciones y videos en los que expresaban su apoyo a las afirmaciones hechas por Bin Laden – quien amenazó con vengar a los palestinos [y lo hizo] asesinando a miles de civiles estadounidenses – y expresaron comprensión por lo que hizo.”

“Algunos [ahora] se alegran de que haya una nueva generación en EE.UU. que ha comenzado a comprender la verdad sobre lo que sucede en Medio Oriente. Sin embargo, lo más peligroso que le puede pasar al Medio Oriente y a los países árabes e islámicos mundo es que esta nueva generación en Occidente piense que somos como Bin Laden y Hassan Nasrallah y que la única manera de salvaguardar nuestras causas justas es convertirnos en terroristas.”

“Tal vez el eslogan que deberíamos entonar hoy es ‘No a la ocupación, no al terrorismo’, porque [hoy] este eslogan no es romántico sino extremadamente realista y es el único camino hacia la salvación. El terrorismo no debe ser elogiado en nombre de nuestras causas. Nuestros esfuerzos deben centrarse en establecer un Estado palestino, no en ondear banderas ni hacernos eco de los mensajes de un puñado de terroristas.»[2]

[1] En este documento de 2002, Bin Laden afirmó que Al-Qaeda había atacado a EE.UU. debido a su apoyo a regímenes árabes tiránicos que no implementan las leyes de la sharía, y también debido a su apoyo a Israel y la presencia de soldados estadounidenses en países islámicos y pidió a los estadounidenses que se convirtieran al Islam. Sobre el renovado interés en esta carta entre los usuarios de redes sociales estadounidenses, véase MEMRI JTTM Reports: Los yihadistas reaccionan a la tendencia viral de TikTok sobre la carta de Osama Bin Laden a Estados Unidos de 2002, 16 de noviembre, 2023; Los yihadistas celebran el TikTok viral sobre la “Carta a Estados Unidos” de Osama Bin Laden de 2002 mientras se siembran las semillas para una nueva generación yihadista en Occidente, 17 de noviembre de 2023; Explotando el ‘interés renovado’ en la carta de Osama Bin Laden a Estados Unidos de 2002, los yihadistas promueven figuras yihadistas clave como modelos a seguir, 20 de noviembre, 2023; Al-Qaeda publica ‘estudio de caso’ del cautivo judío estadounidense Warren Weinstein que ‘regresó’ al islam; ‘Para cambiar la imagen que tiene Occidente de los muyahidines, inspirar a los occidentales a abrazar el Islam’, 9 de enero de 2024 .

[2] Majalla.com, 28 de abril de 2024.