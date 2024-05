El Ministerio de Defensa ruso forma un ‘cuerpo africano’ compuesto por agentes del PMC de Wagner

A medida que aumentan las tensiones entre Rusia y Occidente, el Kremlin se esfuerza por aumentar su influencia en los países del «Sur Global». Moscú disfruta de relaciones diplomáticas estables con algunos países de África (algunas relaciones forjadas durante la era de la ex Unión Soviética). Rusia también busca controlar activos valiosos en el continente: ex militares de la Compañía Militar Privada Wagner (PMC). Después del fallido golpe de Estado lanzado por Yevgeny Prigozhin, el Ministerio de Defensa ruso intentó movilizar sus fuerzas del PMC Wagner. Esto llevó a la formación del «Cuerpo Africano». Prigozhin murió en un accidente aéreo el 23 de agosto de 2023.

La llegada del Cuerpo Africano a África

El 17 de abril de 2024, el canal de Telegram «Rosich» publicó [1] varias fotografías y videoclips que muestran un cargamento de vehículos y armas del «Cuerpo Africano» de las Fuerzas Armadas rusas. El equipo fue entregado por los barcos Ivan Gren y Alexander Otrakovsky al puerto de Tobruk, en Libia. Un periodista afirmó: «Rusia está regresando a África». [2]

El Ministerio de Defensa ruso formó el Cuerpo Africano para reemplazar las estructuras Wagner PMC que operan en el continente africano. El alcance de las operaciones, según informes de los medios, [3] abarcó Burkina Faso, la República Centroafricana, Libia, Mali y Níger. El nuevo cuerpo depende directamente del Ministerio de Defensa y está supervisado por el viceministro de Defensa, coronel general Yunus-Bek Yevkurov. Anteriormente, en el invierno de 2023, Yevkurov realizó una gira por África, en cuyao marco visitó Libia, Níger, Malí y Burkina Faso. [4] Durante estas visitas se firmaron varios acuerdos de cooperación técnica militar.

El viceministro de Defensa ruso, Yunus-Bek Yevkurov (izquierda) y el vicepresidente del Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria, Salifou Modi (derecha), tras la firma de un acuerdo de cooperación militar entre Rusia y la República de Níger. (Fuente: África árabe, t.me/arabicafrica).

Los ex militares de Wagner PMC constituyen la columna vertebral del personal del Cuerpo Africano. Como señaló el canal de Telegram del cuerpo en una de sus publicaciones, [5] a finales de 2023, aproximadamente la mitad del personal de la unidad eran ex wagneristas. La publicación reconoció al «PMC Wagner y su experiencia de combate», señalando que los ex militares de Wagner ocupan puestos de mando en el cuerpo y que «los ex combatientes de Wagner tienen ventajas y prioridad» durante el proceso de reclutamiento. Según Grigory Lukyanov, investigador del Instituto de Estudios Orientales de la RAS (Academia de Ciencias de Rusia), el cuerpo se convertirá en «una fuerza única, capaz de realizar operaciones militares». [6]



Captura de pantalla de una publicación [7] de Rusich muestra el equipo del Cuerpo Africano Ruso en Libia: cañón automático antiaéreo de dos cañones ZU-23-2, sistema de lanzamiento múltiple de cohetes «Grad» y transporte blindado de personal BTR-82A, como así como los camiones «GAZ» y «KAMAZ» de fabricación rusa.

Además del propio cuerpo, en África operarán estructuras creadas por otros organismos encargados de hacer cumplir la ley (como Rosgvardia [8] ) y empresas de seguridad privadas asociadas con corporaciones rusas. Estas agencias incluyen, por ejemplo, las PMC rusas «Potok», «Fakel», «Plamya», supuestamente asociadas con la corporación rusa Gazprom. [9] Al momento de escribir este artículo, no hay información sobre qué PMC participarán en la campaña del Cuerpo Africano.

Sin embargo, además de la cooperación militar y técnica, las PMC probablemente se dedicarán a la protección de activos económicos, como minas u otros recursos naturales.

Los militares del Cuerpo Africano ya están presentes en el continente africano. En Uganda y Burkina Faso hay unos 100 militares. [10] Un medio de comunicación estatal ruso, «RIA Novosti», publicó [11] un vídeo de un avión «Il-76» aterrizando en un aeropuerto de la ciudad de Niamey, capital de Níger. Según RIA Novosti, el Cuerpo Africano se dedicará a fortalecer las relaciones con el gobierno del país, así como a entrenar al ejército nigerino. Un informe de los medios afirmó que los 100 militares del Cuerpo Africano que desembarcarían en Uganda garantizarían la «seguridad del líder del país, Ibrahimu Traoré, y del pueblo burkinés, frente a ataques terroristas». [12]

Campaña de reclutamiento

La formación del Cuerpo fue precedida por una amplia campaña de reclutamiento, realizada principalmente a través de las redes sociales: principalmente a través de VKontakte [13] y varios canales de Telegram asociados con el ejército o las PMC. La campaña de contratación continúa, centrándose más en los especialistas en vehículos aéreos no tripulados y guerra electrónica. Por ejemplo, el 23 de junio de 2023, el canal African Corps en Telegram publicó un anuncio de reclutamiento. [14] El mensaje buscaba reclutar una amplia variedad de profesionales militares: artilleros, operadores de vehículos aéreos no tripulados y especialistas en guerra electrónica (EW), tropas de asalto, militares con experiencia de combate en tanques y operadores del «P-18» de fabricación rusa y estaciones de radar. El anuncio destacaba una necesidad especial de reclutas de defensa aérea (específicamente, aquellos con experiencia como operadores de «Pantsir-S1»).

Una publicación en el canal de Telegram «African Corps». [15] La publicación contiene un video que muestra el entrenamiento militar en el desierto, con soldados operando varios vehículos militares y asaltando edificios.

Los anuncios de reclutamiento para el Cuerpo Africano prometen altos salarios, servicio bajo la dirección de comandantes competentes, pagos en moneda extranjera (mientras estén destinados en el extranjero), los mismos beneficios que en las Fuerzas Armadas rusas, así como hipotecas militares preferenciales.



Esta captura de pantalla de la publicación del Cuerpo Africano [16] muestra varias opciones de contacto para posibles reclutas del Cuerpo Africano, incluido un centro de llamadas en Moscú, un punto de selección en Krasnodar Krai y números de teléfono especiales para expertos en vehículos aéreos no tripulados y guerra electrónica. El post termina con un lema: «¡Esté con nosotros en cualquier continente, en cualquier parte del mundo! ¡Nuestra profesión es la guerra!»

Las publicaciones en el canal African Corps Telegram cubren, además de la situación política en el continente, logística y transporte, información sobre grupos étnicos de diversas regiones y operaciones de combate. [17] Además, el canal a menudo publica artículos ideológicos, afirmando que la presencia de Moscú en África es de naturaleza anticolonial. Por ejemplo, una de esas publicaciones, de un canal asociado llamado African Initiative RuTube, [18] presenta a una anfitriona, Amarula Obiligbo, que culpa a Occidente por los crímenes coloniales en África, la matanza de muchas personas y el robo de los recursos del continente. tesoro. La anfitriona acusa a Occidente de duplicidad y de una práctica neocolonial continua. Al final, se pregunta si, tal vez, el presidente ruso Vladimir Putin pueda ayudar a los africanos a encontrar justicia.

