El 22 de mayo, 2021 el diario pan-árabe Al-Sharq Al-Awsat publicó una entrevista realizada con la activista político iraní Faezeh Hashemi, la hija de Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, el difunto presidente del Consejo de Conveniencia de Irán, ex-presidente iraní y líder del bando pragmático en Irán. La entrevista fue realizada por el medio de comunicación Independent Persian, el cual está afiliado a la organización Independent news con sede en el Reino Unido.[1]

La Sra. Hashemi, activista por el tema de los derechos de la mujer y de reforma quien sirvió en el Majlis iraní y pasó tiempo en prisión, le ha pedido al régimen iraní en el pasado que cambie su política respecto a Israel[2] y ante otros iraníes reformistas, publicó una carta abierta en la que llamaba al diálogo con los Estados Unidos.[3]

En la entrevista, la Sra. Hashemi enfatizó su negativa de votar en las próximas elecciones presidenciales a celebrarse en junio en Irán y dijo que el no votar «socavara la legitimidad del régimen». Según el diario Al-Sharq Al-Awsat, su anuncio de que no votará, junto a las recientes y controvertidas declaraciones que dio sobre Donald Trump, de que su reelección hubiese sido mejor para los iraníes, ya que este ejercería más presión sobre el gobierno – han dado lugar a extensos debates.[4]

En la entrevista, titulada «‘Está es mi razón del por qué no votaré’: Faezeh Hashemi habla con el medio de comunicación al Independent Persian», la Sra. Rafsanjani discutió una variedad de temas, desde votar en las elecciones hasta el movimiento de reforma iraní, la sucesión y la autoridad del líder supremo iraní Ali Jamenei, el papel que posee el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) en el país, las relaciones Arabia Saudita-Irán y la política de Irán sobre el tema Israel y los palestinos.

Lo siguiente es el texto de la entrevista, en su inglés original y traducido al español, tal como apareció en la versión en inglés del portal Al-Sharq Al-Awsat.[5]

Sobre su negativa de votar en las próximas elecciones presidenciales de Irán: No votar «socavara la legitimidad del régimen»

Medio de comunicación Independent Persian: «Sra. Hashemi, usted dijo que no votara en las elecciones. Muchos iraníes la seguirán y harán lo mismo. ¿Cree usted que a la República Islámica le importa esta no-participación? El portavoz del Consejo de Guardianes de Irán el Sr. Kadkhodayi ha dicho que la baja participación no creará un problema de legitimidad para las elecciones. ¿Qué opina usted sobre este problema?»

Faezeh Hashemi: «Yo creo que una baja participación significa que la gente que no vota por los conservadores se quedara en casa y esto le conviene a este último. Si esta gente viene a votar, los conservadores no ganarán. Al igual que la última vez que el Sr. Rouhani ganó y antes de ello, donde ganó el Sr. Jatami. El Sr. Kadkhodayi tiene razón en que la legitimidad de las elecciones no se verá socavada porque depende del pueblo decidir si votar o no. Si no votan, las elecciones no tendrán ningún problema legal. Incluso si el candidato ganador tiene poco apoyo. Pero creo que socavara la legitimidad del régimen porque los que no votan lo que están es protestando y desean expresar algo al no participar en las elecciones. Si la participación es baja significa que aquellos que no vinieron a votar tienen problemas que quedan sin resolver y que no les importa mucho ir a votar como forma de solucionar estos problemas y darle la victoria a la mayoría. Si al gobierno le importa la opinión de la gente, algunas cosas deberían cambiar. Aquellos que no votan lo que están buscando es un cambio y quieren mostrar algo al no ir a votar. Si aquellos que dirigen el gobierno les importa, deben saber que muchas cosas del sistema serán socavadas».

En referencia al movimiento reformista iraní: «Los reformistas no son parte de la lucha por el poder; yo desearía que si lo fueran; lo que están es buscando sobrevivir en las ​​condiciones más débiles posibles»

Independent Persian: «Ha recibido usted muchas críticas del movimiento reformista en Irán. Cree usted que los reformistas han abandonado sus consignas reformistas como parte de la lucha por el poder. También sabemos que, para los conservadores, las conexiones con el centro principal del poder significan que durante mucho tiempo han tenido un lugar garantizado en lo referente a la política. Dado que los reformistas ahora enfrentan críticas y carecen de apoyo público, ¿ve usted algún bloqueo político en la política, las elecciones y el gobierno iraní? Durante muchos años, los iraníes no han tenido ningún representante en el poder y no han sido reprimidos cada vez que protestan. ¿Qué significará este bloqueo político para el pueblo iraní?»

Faezeh Hashemi: «Permítanme corregir algunas de sus suposiciones y ofrecer mi propia opinión. Los reformistas no son parte de la lucha por el poder. Ojalá lo fueran. Estos están buscando sobrevivir, en las ​​condiciones más débiles. Ellos siguen dando concesiones y siguen adelante sin obtener ningún tipo de concesión, no están buscando el poder, lo que buscan es mantener el estatus quo y han estado totalmente enmarañados en este asunto.

«En cuanto a su afirmación de que el pueblo iraní durante años no ha tenido un representante en el poder, yo no creo en esto. Siempre que se han realizado elecciones, los representantes del pueblo han ido al parlamento, a los ayuntamientos, a la presidencia y a la Asamblea de Expertos. Pero en los últimos cuatro años, desde que falleció mi padre (y creo que su muerte fue consecuente) los reformistas han perdido el rumbo. En los últimos cuatro años, el representante del pueblo ha perdido sus conexiones con la población o ha visto cómo estas conexiones se reducen significativamente. Ellos no ven las exigencias del pueblo y lamentablemente han elegido otro camino: lejos del pueblo y más cercano al poder».

Independent Persian: «Así que, usted no cree que exista un bloqueo político en este momento

Faezeh Hashemi: «No como tal. Pero veo al movimiento reformista metido en un callejón sin salida. Me siento como cualquiera que intente realizar alguna reforma – en lo referente a la gobernabilidad, los derechos de la población, el desarrollo económico, gestión y muchos otros asuntos – gradualmente todo esto llega a un callejón sin salida, pero no estoy segura de cual bloqueo político sea el mejor término para ello. Pero el mero hecho de que la gente no vote significa que esa misma gente ve que el movimiento de reforma se encuentra en un callejón sin salida y, no importa cuánto lo intente la gente, lo que se necesita para que suceda no ocurre, ni siquiera en algún grado muy limitado.

En relación a la sucesión y autoridad del líder supremo de Irán

Independent Persian: «Incluso si muchos no votan en estas elecciones, lo consideran un evento muy importante. Porque existen preguntas sobre la sucesión del ayatolá (es decir, el líder supremo Ali Jamenei, y muchos piensan que cualquier facción que gane estas elecciones podrá mantener el poder luego de la muerte del líder Supremo. Quiero hacerle esta pregunta: ¿Es posible que el cargo de líder supremo se herede? Me refiero, ¿que el hijo del Ayatolá Jamenei suceda a su padre? Porque ahora mismo vemos al líder supremo controlando la política desde las más altas esferas para que ningún funcionario electo pueda imponerle ninguna opinión de la población. ¿Puede esto continuar así? Si la República Islámica sobrevive al Ayatolá Jamenei, ¿cómo sobrevivirá el cargo del líder supremo?»

Faezeh Hashemi: «Yo no veo a estas elecciones diferentes de otras. No creo que afecten la sucesión del ayatolá Jamenei. Los caminos para convertirse en líder supremo y presidente están separados y yo no los veo conectados. Verdaderamente no podemos predecir si el cargo de líder supremo se convierte en un cargo hereditario o no. Escuché en alguna parte que un comité integrado por tres personas decidirá el destino del próximo líder supremo. Pero esto no significa que quien se convierta en presidente ahora, el Sr. Rayisi, por ejemplo, será el próximo líder. Esto pudiera suceder o no, pero yo no creo que exista un vínculo entre convertirse en presidente y el cargo de líder supremo. En los debates aquí sobre este tema, esta cuestión no ha sido señalada».[6]

Independent Persian: «¿Podría usted contarnos un poco sobre este comité integrado por tres personas?»

Faezeh Hashemi: «Hace unos cuantos años escuchamos que este comité fue formado pero no fue oficialmente declarado. También puede ser que dicho organismo no exista realmente y no es noticia verdadera. Este comité debe decidir sobre el tema de la sucesión, pero tampoco estoy segura de si la composición del comité es tal como la escuchamos o no. Lo escuchamos hace unos años. Quizás uno de sus miembros sea el Sr. Rayisi y tal vez el Sr. Larijani también, pero no estoy segura. No tenemos más información.

Independent Persian: «Después del ayatolá Jamenei, ¿tendrá el próximo líder supremo la mayor parte del poder? ¿Tal cómo es hoy? Como alguien que vive en Irán y ha trabajado en el ámbito político toda su vida, ¿cómo ve el futuro de la República Islámica siendo dirigido por un líder supremo?»

Faezeh Hashemi: «El líder supremo es un cargo estipulado en nuestra constitución, y hasta que cambiemos la constitución seguirá estando ahí. Después de las enmiendas aprobadas en los años de 1989 (10 años después de la revolución), cambiar la constitución se ha vuelto realmente difícil. Todo depende del líder supremo y tiene que ser aprobado por él. Este necesita decidir sobre todo antes de que una nueva constitución pueda ser sometida a referéndum. La evidencia no apoya la idea de que el cargo de líder supremo va a ser abolido. En cuanto a la otra pregunta, sí, el régimen pudiera seguir como está. Porque el dinero fluye desde todas partes en este país y hasta que haya dinero, el régimen seguirá haciendo lo que está haciendo».

Acerca del CGRI: «La mala gestión es uno de nuestros problemas más importantes… Es muy raro que tengamos gerentes buenos y expertos… En este momento, desafortunadamente, todo termina con la decisión del CGRI; uno puede ver sus señales en la economía, en los temas sociales, temas políticos, el poder judicial y en la política»

Independent Persian: «Usted habló de que hay mucho dinero en el país, pero sabemos que la distribución de este dinero es muy injusta. Una de las razones es debido a la corrupción generalizada y el papel que desempeña el CGRI, que posee una presencia en los asuntos económicos pero también en las esferas política, cultural y de seguridad. Cuéntenos un poco sobre el CGRI. ¿Cuán peligroso es para el futuro de Irán que una fuerza armada tenga presencia en todos los organismos del poder?

Faezeh Hashemi: «Antes de hablar sobre este tema, debo decir que la mala gestión es uno de nuestros problemas más importantes. Porque no existe meritocracia alguna, no existe circulación de expertos. Los cargos son cubiertos en base a la política, la ideología y la moral. Esto es una violación a la constitución. Los expertos se dejan de lado y no son utilizados. No hemos entrenado gerentes y este es uno de los principales problemas de Irán en este momento.

«El problema de no gastar dinero en los lugares correctos se debe principalmente a ese problema de mala administración. En este momento apenas tenemos buenos gerentes. Es raro que tengamos gerentes buenos y expertos. Usted tiene razón en lo que dice sobre el CGRI. En este momento, lamentablemente, todo es consultado con el CGRI. Uno puede ver las marcas que esta organización deja en la economía, los temas sociales, los temas políticos, el poder judicial y en la política. Esta es otra violación de la constitución. La interferencia que realiza el CGRI es también una de las razones del problema de tener una mala gestión en el país.

Para ver el resto del despacho y la entrevista en inglés copie por favor el siguiente enlace en su ordenador: https://www.memri.org/reports/iranian-activist-and-reformist-faezeh-rafsanjani-wide-ranging-interview-independent-persian

[1] Independent.co.uk/news/world/journalism-license-srmg-middle-east-news-world-global-a9579111.html, consultado el 24 de mayo, 2021.[2] Véase la serie de MEMRI Despacho Especial No. 8980 – Hija del fallecido líder iraní Rafsanjani: El régimen iraní debería considerar establecer relaciones con Israel; funcionario del CGRI: Jamenei tenía la intención de que Israel desapareciera mucho antes de los 25 años que este le asignó, 20 de octubre, 2020.

[3] Véase la serie de MEMRI Investigación y Análisis No. 1404 – El régimen iraní se enfrenta a los primeros signos del colapso económico, 29 de junio, 2018.

[4] English.aawsat.com/home/article/2985956/%E2%80%9Chere-why-i-won%E2%80%99t-vote%E2%80%9D-faeze-hashemi-speaks-independent-persian, 22 de mayo, 2021.

[5] English.aawsat.com/home/article/2985956/%E2%80%9Chere-why-i-won%E2%80%99t-vote%E2%80%9D-faeze-hashemi-speaks-independent-persian, 22 de mayo, 2021.

[6] Para más información sobre la Sra. Rafsanjani en su referencia al líder supremo Ali Jamenei, véase el video del portal MEMRI TV No. 6765 – Activista iraní de los derechos humanos Faezeh Rafsanjani pide definir claramente la autoridad de Jamenei y agrega: Las relaciones con los Estados Unidos deberían ser como las de cualquier otro país, 8 de septiembre, 2018.

The post Activista y reformista iraní Faezeh Rafsanjani en extensa entrevista con ‘Independent Persian’ y publicada por ‘Al-Sharq Al-Awsat’: ‘Por qué no votaré’ en las próximas elecciones presidenciales iraníes first appeared on MEMRI Español.