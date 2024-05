El símbolo del Triángulo Rojo Invertido, identificado con Hamás y visto en protestas estudiantiles en Estados Unidos, es un llamado abierto a atacar objetivos israelíes

Las expresiones, lemas y símbolos pro-Hamás son parte de las protestas generalizadas a favor de Palestina que actualmente tienen lugar en universidades de todo Estados Unidos. Entre estos símbolos se encuentra el triángulo rojo invertido, que apareció por primera vez en los videos de Hamás sobre los combates en Gaza, donde se utiliza para marcar un objetivo israelí a punto de ser atacado. Este triángulo rojo aparece ahora en carteles y pancartas en las protestas, y una fotografía publicada hace unos días incluso muestra a un manifestante haciendo una señal triangular con la mano a un grupo de estudiantes judíos.

Un manifestante haciendo la señal del triángulo con la mano a un grupo de estudiantes judíos (Fuente: Twitter.com/EYakoby, 26 de abril, 2024)

Un cartel publicado por un grupo de estudiantes pro palestinos en la Universidad de Nueva York muestra el símbolo del triángulo rojo (Fuente: Twitter.com/nyupscoalition/status/1782335700945232365, 22 de abril, 2022)

El símbolo del triángulo rojo ha sido identificado con Hamás desde el comienzo de la guerra de Gaza. Desde la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, en las que aproximadamente 1.200 israelíes fueron asesinados y 240 fueron tomados como rehenes, el ala militar de Hamás, las Brigadas Izz Al-Din Al-Qassam, ha estado publicando regularmente videos de los combates en Gaza. En estos videos, las fuerzas militares israelíes que están a punto de ser atacadas están marcadas con un triángulo rojo invertido. Gracias al impacto y la amplia circulación de estos videos, en los últimos meses el triángulo rojo ha llegado a simbolizar la guerra de Hamás contra Israel y se convirtió en un símbolo antiisraelí popular que expresa apoyo abierto a Hamás y sus actividades terroristas. A menudo se le llama el «triángulo de Abu Obaida», en honor al portavoz del ala militar de Hamás.

Tras su uso en videos de Hamás que documentaban los combates en Gaza, el triángulo pronto se extendió también a videos producidos en Cisjordania. También ganó popularidad en las redes sociales y ahora aparece con frecuencia en publicaciones, videos, gráficos, nombres de usuario e imágenes de perfil. También aparece en las caricaturas publicadas en los últimos meses en el mundo árabe, especialmente en los medios de comunicación qataríes, que difunden regularmente contenido incitante contra Israel,[1] e incluso puede verse en ropa y accesorios de moda vendidos en línea.

Un triángulo rojo invertido que marca un tanque israelí como objetivo (Fuente: Echoroukonline.com, 14 de noviembre, 2023)

Este informe presenta ejemplos del uso generalizado de este símbolo en dibujos animados y en las redes sociales.

El origen del símbolo: videos de Hamás sobre los combates en Gaza

Como se ha dicho, el triángulo rojo invertido, también llamado «flecha roja», apareció por primera vez en videos de los combates en Gaza publicados por el ala militar de Hamás, donde se utiliza para marcar objetivos militares israelíes, como soldados, tanques y topadoras, próximos a ser atacados. A continuación, se muestran varios ejemplos:

El triángulo que marca un tanque israelí antes de ser atacado (Fuente: T.me/Qassambrigades, 26 de febrero, 2024)

Soldados israelíes marcados con triángulos rojos (Fuente: T.me/Qassambrigades, 12 de febrero, 2024)

Helicóptero y vehículo aéreo no tripulado israelíes marcados con triángulos rojos, junto a una fotografía de un agente de Hamás portando un arma antiaérea (Fuente: T.me/Qassambrigades, 19 de febrero, 2024)

El triángulo rojo como símbolo de propaganda

Según videos e informes en línea, el triángulo tiene su origen en la bandera palestina. Así se explica en un video publicado en la cuenta de X del canal qatarí Al-Jazeera que llama al triángulo «un icono de la victoria de la resistencia».

Captura de pantalla del video en la cuenta de X de Al-Jazeera (Fuente: Twitter.com/AJArabicnet, 17 de noviembre, 2023)

Esto también se desprende de un video publicado en el canal de Telegram de Hamás, donde el triángulo sirve para identificar objetivos israelíes y luego se une con el triángulo rojo de la bandera palestina. Una leyenda debajo dice «La flecha más cercana a nuestro corazón».

Capturas de pantalla del video en el canal de Telegram de Hamás «La flecha más cercana a nuestros corazones» (Fuente: T.me/Hamásps, 21 de noviembre, 2023)

Una caricatura publicada en X presenta «los pasos hacia la liberación» de Palestina de 1948 a 2023, cada uno de ellos ilustrado con una versión del triángulo rojo: un signo de victoria, una honda, el número arábigo siete (que representa el 7 de octubre de 2023), una mascarilla en forma de triángulo, el triángulo rojo que marca un tanque como símbolo y el triángulo rojo de la bandera palestina.

Fuente: Twitter.com/AmnahHende, 8 de noviembre de 2023

El Triángulo Rojo se extiende a los videos de Cisjordania

A partir de diciembre de 2023, el triángulo rojo comenzó a aparecer en gráficos y videos compartidos por palestinos de Cisjordania, y también marcaba a los soldados israelíes como objetivos. A continuación, se muestran varios ejemplos:

El 4 de diciembre de 2023 Hamás en Cisjordania publicó en su canal de Telegram un gráfico que muestra a un agente armado y uniformado de Hamás pisando un tanque israelí mientras un soldado israelí intenta alejarse arrastrándose, con un triángulo rojo en llamas de fondo. El título dice: «Por orden de Alá, os talaremos y destrozaremos la ilusión de vuestro estado».

Fuente: T.me/Hamáswestbank, 4 de diciembre de 2023

Un gráfico publicado el 16 de marzo de 2024 en un canal de Telegram pro-Hamás muestra a un combatiente armado con un AK-47 apuntando a una casa en un asentamiento israelí. La casa está marcada con el triángulo rojo y la leyenda dice: «No seremos humillados». [2] La publicación tenía el hashtag en árabe: «Hebrón se levanta».

Fuente: T.me/mutared, 16 de marzo de 2024

El 18 de diciembre de 2023, un usuario de X compartió un video publicado por la Brigada Tulkarem de la Yihad Islámica Palestina (YIP) que muestra a un soldado israelí marcado con un triángulo rojo siendo atacado por un artefacto explosivo improvisado. El usuario comentó: «El triángulo rojo, esta vez en Cisjordania».

Fuente: Twitter.com/fouadkhreiss, 18 de diciembre de 2023

Un video de Naplusa publicado en X el 24 de diciembre de 2023 muestra a soldados israelíes marcados con el triángulo. El usuario comentó: «Imágenes del ataque dirigido contra las fuerzas de ocupación y el enfrentamiento con ellas… El triángulo rojo ha llegado a Cisjordania».

Fuente: Twitter.com/M_Gooner, 24 de diciembre de 2023

Otro usuario de X compartió una publicación que mostraba una topadora militar israelí marcada con un triángulo siendo impactada por un artefacto explosivo improvisado en Tulkarem, y comentó: «Algo hermoso: la llegada del triángulo rojo con gran precisión a Tulkarem».

Fuente: Twitter.com/Scorpion8o, 10 de marzo de 2024

El Triángulo Rojo se vuelve viral en las redes sociales

El triángulo rojo también se ha generalizado en las redes sociales, especialmente entre los partidarios de Hamás, que lo utilizan en publicaciones que elogian al ala militar de la organización y lo describen como un símbolo de resistencia que «infunde miedo entre los sionistas». Los siguientes son varios ejemplos:

El 5 de marzo, 2024, un usuario de X compartió una animación originaria de TikTok que muestra un tanque israelí marcado con el triángulo rojo, y comentó: «El triángulo rojo que asusta a los sionistas se ha vuelto más famoso que el Triángulo de las Bermudas. [Es] una creación de los hombres de las [Brigadas] Al-Qassem…”

Fuente: Twitter.com/alaasai48902611, 5 de marzo de 2024

Una publicación del 7 de noviembre de 2023 en X mostraba una estrella de David azul destrozada por un triángulo rojo.

Fuente: Twitter.com/HamoodAqlan, 7 de noviembre de 2023

Un gráfico similar compartido en X dos días después muestra una bandera israelí destrozada por una serie de triángulos rojos.

Fuente: Twitter.com/Ayoubmarouki5, 9 de noviembre de 2024

Un gráfico publicado el 21 de febrero de 2024 combina una imagen del portavoz del ala militar de Hamás, Abu Obaida, y un triángulo rojo.

Fuente: Twitter.com/jacksonhinklle, 21 de febrero de 2024

Un gráfico compartido en X el 6 de noviembre de 2023, basado en el cartel de la serie de Netflix «1899», muestra un tanque israelí en llamas cayendo en un «triángulo de Abu Obaida» rojo.

Fuente: Twitter.com/TareqSufiany, 6 de noviembre de 2023

El 23 de diciembre de 2023, un usuario de TikTok compartió un video en el que enseñaba a sus seguidores cómo añadir el triángulo rojo a sus videos.

Fuente: Tiktok.com/@yazeeddesign, 23 de diciembre de 2024

El triángulo rojo en caricaturas árabes

El triángulo rojo también ha aparecido en muchas caricaturas publicadas en los medios de comunicación árabes, y particularmente en Qatar, donde simboliza la resistencia armada palestina contra Israel.

El triángulo rojo marca a un israelí asustado como objetivo de un cohete (Fuente: Al-Sharq, Qatar, 9 de diciembre, 2023)

Izquierda: «Jerusalén». Derecha: «Gaza». La caricatura transmite que Jerusalén sigue siendo un objetivo durante el alto el fuego en la Franja de Gaza. Fue publicado el 30 de noviembre de 2023, después de que dos terroristas de Hamás llevaran a cabo un ataque con disparos en Jerusalén (Fuente: Instagram.com/alaaallagta, 30 de noviembre de 2023)

«Triángulo del horror» sobre un soldado israelí (Fuente: Instagram.com/rahmacartoons, 7 de marzo de 2024)

Una caricatura de un barco formado por triángulos rojos, que representa los ataques hutíes en el Mar Rojo. La caricatura fue publicada por el movimiento estudiantil Bloque Islámico de Hamás, el 19 de noviembre de 2023, el día en que las fuerzas hutíes se apoderaron del carguero Galaxy Leader en el Mar Rojo (Fuente: T.me/islamickutla22, 19 de noviembre de 2023)

El triángulo rojo que detiene a los tanques israelíes (Fuente: Al-Quds Al-Arabi, Londres, 10 de noviembre de 2023)

El “triángulo del horror” sobre un tanque israelí (Fuente: T.me/Caricaturepal, 23 de noviembre de 2023)

Un triángulo rojo rompiendo las orugas de un tanque israelí (Fuente: Al-Sharq, Qatar, 28 de diciembre de 2023)

«La victoria de Netanyahu» (Fuente: Al-Sharq, Qatar, 2 de enero de 2024)

Una señal de tráfico con el triángulo rojo y el texto «Gaza», mientras se acerca un tanque israelí (Fuente: Al-Sharq Al-Awsat, Londres, 18 de diciembre de 2023)

El triángulo rojo como declaración de moda

A la luz de la popularidad del triángulo rojo, algunas personas en línea han comenzado a vender ropa y accesorios de moda basados en él, como se muestra en los siguientes ejemplos:

Un collar de triángulo rojo (Fuente: Instagram.com/silver.homee, 25 de noviembre de 2023)

Un collar de triángulo rojo que lleva una inscripción del versículo coránico: «Y no los matasteis, sino que fue Alá quien los mató. Y no arrojasteis [las flechas, oh Mahoma], cuando las arrojasteis, sino que fue Alá quien se las arrojó», para dar a los creyentes una buena prueba. En verdad, Allah es el que oye y el que sabe». El verso es a menudo recitado por agentes de Hamás antes de lanzar cohetes, y su primera parte aparece en el logo del ala militar de Hamás (Fuente: Instagram.com/blingitonnnn, 6 de marzo, 2024)

Collar «Triángulo del Terror» (Fuente: Instagram.com/accessories_ayla_jo, 23 de diciembre de 2023)

Una camiseta con el «triángulo rojo símbolo de la resistencia» a la venta en Amazon (Fuente: Amazon.com, 20 de noviembre de 2023)

Una camiseta que muestra el triángulo rojo sobre un tanque israelí, junto con una bandera palestina, a la venta en Etsy (Fuente: Etsy.com, 27 de enero de 2024)

Otra camiseta con el triángulo rojo y un tanque israelí, disponible en Etsy (Fuente: Etsy.com, 27 de diciembre de 2023)

[1] Véase los informes de MEMRI: Despacho Especial No. 11154 – Continúa la incitación contra Israel en la prensa qatarí: Sólo más ataques como el del 7 de octubre la frenarán; El conflicto terminará sólo con la desaparición de Israel – 28 de febrero de 2024; Despacho especial No. 11006, Poema en el diario qatarí ‘Al-Sharq’ llama a los habitantes de Gaza y a los musulmanes a librar el yihad y restaurar el gobierno islámico en todo el mundo, 7 de diciembre, 2023; Despacho Especial No. 10915, Artículo en el diario qatarí ‘Al-Watan’: La guerra en Gaza es una guerra para acabar con el Estado sionista; Israel está intentando retrasar la eliminación de los judíos, pero los siervos de Alá saldrán victoriosos, 29 de octubre, 2023; Despacho especial No. 10910, Medios de comunicación qataríes comparan a Israel con los nazis, a Netanyahu con Hitler, a Gaza con Auschwitz, 27 de octubre de 2023; Despacho Especial No. 10879, Presentadores y reporteros de Al-Jazeera de Qatar elogian el ataque de Hamás y celebran el desastre de Israel, 17 de octubre, 2023; Despacho Especial No. 10840, Qatar y la prensa qatarí expresan apoyo sin reservas al ataque terrorista masivo de Hamás contra Israel y señalan a Israel como el único responsable del mismo, 9 de octubre, 2023; Despacho Especial No. 10838, Columna en el diario qatarí Al-Watan: Ataque de Hamás a Israel – como el ataque del profeta Mahoma a los judíos de Khaybar en 628, 9 de octubre, 2023.

[2] El título es una cita famosa atribuida a Hussein Ibn Ali, quien se negó a rendirse en la batalla de Karbala (680 EC) y luchó hasta la muerte. La cita se utiliza a menudo para indicar que la muerte en batalla es preferible a la rendición y la humillación.