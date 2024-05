Llevan al cine un retrato inédito de Israel

Un documental íntimo sobre las mujeres transexuales palestinas en Israel, filmado antes del actual conflicto en la Franja de Gaza, lleva a Cannes el retrato inédito de esta comunidad de “guerreras”.

La cineasta Yolande Zauberman filmó los márgenes más cerrados de la sociedad israelí, tras su documental sobre parejas mixtas (Would you have sex with an arab?, de 2011) y el que aborda los casos de pederastia en los círculos judíos ortodoxos, titulado M (2018).