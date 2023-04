Los judíos tendrán su espacio para enterrar difuntos en el cementerio de Girona: “Vamos a tierra y de ahí no nos pueden sacar”

“Nuestro cuerpo se entierra sobre la tierra , no puede ir ni a un nicho ni incinerarse”. Es la tradición judía que la comunidad de Girona no ha podido llevar a cabo al no tener un espacio habilitado en el cementerio municipal. Una problemática para enterrar a los difuntos que ha llevado a incumplir su creencia, cremando los cuerpos, o en el mejor de los casos trasladarlo a un lugar adecuado en Barcelona.

“Vamos a ver donde nos vamos a ubicar y como estaríamos limitados porque tenemos que estar separados del resto de los enterramientos o nichos. Todo eso es viable, lo que no se sabe como se podrá resolver es la perpetuidad . Vamos a tierra y de ahí no nos pueden sacar. Aquí se va renovando cada 25 años con un máximo de 50″, añaden.

Anteriormente, los cuerpos los trasladaban a la capital catalana y en muchos casos las familias no tenían más remedio que incinerar al no poder afrontar los costes del traslado de los difuntos a 100 kilómetro. “Es renunciar a la tradición y no porque nosotros queramos. Siempre se habla de toda la cultura judía que pasó por Girona. No entendemos como no hay un mínimo lugar en el cementerio”, explican.