Michel Franco, realizador de "Nuevo Orden" y "Chronic", películas ganadoras en Venecia y Cannes, será reconocido por el 19 Festival Internacional de Cine Judío que arranca el próximo jueves en formato híbrido y con el doble de programación habitual.

El cineasta ha triunfado en los certámenes de Canne, Venecia y Berlín, ya sea como director, escritor o productor, algo que pocos pueden presumir en el orbe.

"Habrá un reconocimiento por lo relevante de su trabajo a nivel internacional, ha estado en todos los festivales importantes. No va a ser presencial porque él está filmando, pero si virtualmente, habrá un video y, cuando regrese, entregaremos algo físico", indicó Fredel Saed, directora del FICJM, por sus siglas.

Será la primera vez que el certamen rendirá reconocimiento a alguien. El evento también crece de seis a doce filmes a exhibir, decidiendo para este año la inclusión de tres películas mexicanas no necesariamente con temática judía, siendo las seleccionadas en esta ocasión 499, Observar las aves y El secreto del doctor Grinberg, que competirán por premio.

Seis películas estarán exclusivamente en salas de Cinépolis y Cineteca Nacional, mientras que una cifra similar incluyendo las mexicanas, en la plataforma de Klic.

Entre las cintas que estarán en salas se encuentran "Horizontes verdes", comedia donde se cuenta que a la gente de la tercera edad se les da cannabis para su consumo y un hombre de 75 años decide venderla y "Al final del amor", girando sobre una pareja con relación a distancia.

"Antes nos enfocábamos en lo más nuevo de la producción y eso sucedía porque nos daba miedo que las plataformas nos ganaran el contenido; ahora se hizo una selección más abierta como Al final del amor, que se hizo antes de la pandemia, pero realmente fueron dos años en donde el cine quedó en pausa", destaca Saed.

El drama "Se renta", con clasificación C, es decir para mayores de 18 años; "El diario de Diana" B; "La travesía" y "Siempre contigo", completan la programación en pantalla grande.

Este año el slogan del Festival es Bereshit, palabra que ha sido interpretada en esta ocasión como reinicio.

"Es la primera palabra que aparece en la Biblia que en el inicio Dios creó... y nosotros le estamos dando un giro porque hay intérpretes que dicen que fue en siete días y cada día fue un nuevo comienzo", explica Saed.

"Sé que la pandemia (del Covid-19) no ha terminado, no hay un final, pero sí un comienzo para renovar al festival, para agradecer que estamos, que seguimos, que no hemos desaparecido y el equipo sigue completo", detalla.

El festival se realizará del 27 de enero al 16 de febrero.