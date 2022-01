El invierno en el ser humano se caracteriza por sus limitaciones físicas… Decía un famoso médico “somos un fluido que se solidifica”

Es la etapa de la vida en que si se quiere tenemos que hacer lo mismo pero con menos… Nos invade una tranquilidad y el logro y la ambición ya no son tan urgentes…

Se empieza a estar contento con lo que se logró… No se trata de una resignación sino que físicamente las facultades físicas ya no son las mismas…

La vida sigue y no se detiene, simplemente los roles han cambiado, éramos actores y hoy somos espectadores. Desde el principio así fuimos determinados, en palabras sencillas, es Ley de Vida.