“Condeno enérgicamente cualquier intento de intimidar a los fieles y me comprometo a tomar medidas inmediatas y decisivas contra ello”, ha indicado la cuenta del primer ministro de Israel en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

En este sentido, Netanyahu ha reiterado en la citada red social que el Gobierno de Israel está “totalmente comprometido a salvaguardar el derecho de culto y peregrinación” a los lugares sagrados de todas las religiones.

El ministro de Religión israelí, Michael Malkieri, del ultraortodoxo partido Shas, ha condenado también el incidente. “Esta no es la forma de la Torá y no hay ningún rabino que apoye o dé legitimidad a un comportamiento tan censurable”, según ha recogido el diario ‘The Times of Israel’.

Esto se produce después de que un grupo de judíos ultraortodoxos ataviados con hojas de palma, incluyendo menores, fuese captado en vídeo escupiendo contra cristianos extranjeros que cargaban una cruz durante un ritual en una importante calle de la ciudad de Jerusalén.

Debido a la festividad del Sucot, también llamada la fiesta de las cabañas o los tabernáculos — que conmemora los 40 años que el pueblo judío vagó por el desierto en Egipto– la Ciudad Vieja de Jerusalén está especialmente concurrida esta semana.