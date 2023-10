Ese día, hace 50 años, estaba en el estacionamiento de mi sinagoga en Keene, Nueva Hampshire, tomando un descanso de los servicios de Yom Kipur. Alguien tenía encendida la radio del auto y sintonizaba las noticias. Escuché que Israel había sido víctima de un ataque sorpresa en nuestro día más sagrado.

Como a millones de personas, mi corazón se hundió.

La noticia sonaba siniestra. Primero me preocupaba por nuestros familiares que vivían en un kibutz en el valle del Jordán, no lejos de la frontera con Siria. A medida que llegaron los despachos de noticias, la situación no hizo más que empeorar. La amenaza existencial al Estado judío procedía tanto del norte como del sur.

En ese momento, yo estaba trabajando en el Consejo de la Comunidad Judía de Boston, mi primer trabajo después de terminar la escuela de posgrado. Entre mis asignaciones estaban cuestiones de Israel y Medio Oriente, que seguí lo más de cerca posible en aquellos días previos a Internet. A medida que seguían llegando noticias, la pregunta era cómo podía estar sucediendo esto cuando, tras la milagrosa victoria sobre los vecinos árabes de Israel sólo seis años antes, el Estado judío parecía invencible.

De regreso a mi escritorio después de Yom Kipur, me invitaron a ser miembro de un grupo de trabajo de guerra, que se reunía cada mañana en la sala de conferencias de la sede de la Federación Judía en Boston. El grupo estaba formado por una mezcla de líderes comunitarios, profesionales de organizaciones, académicos y estudiantes.

Al concluir la guerra, se nos unieron Benjamín Netanyahu, Uzi Landau (antiguo miembro de la Knesset y ministro del gabinete) y Yossi Riemer (quien se convirtió en ejecutivo de la industria alimentaria israelí). Habían regresado de servir en la guerra para trabajar en sus títulos de posgrado en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts). Formaron un grupo de expertos emergente, que producía documentos de antecedentes y análisis de temas que se entregaban, antes del desayuno, a las puertas de entrada de los medios de comunicación y los formadores de opinión en el área de Boston.

En plena guerra, volvía a pasar los fines de semana con mis padres en New Hampshire. En algún momento durante Sucot, regresamos de la sinagoga y fui a buscar el correo. Entre las cartas había una de nuestro primo Chaya en el Kibutz Beit Zera. Tenía la sensación de que las noticias no serían buenas. No lo fueron. Su hijo Boaz, de 22 años, había sido asesinado el tercer día de la guerra en un vehículo blindado de transporte de tropas en los Altos del Golán. Fue un golpe terrible para la familia y un símbolo del temor que todos sentimos en las primeras semanas de los combates.

Mientras tanto, el grupo de trabajo en Boston trabajó incansablemente hasta diciembre en el frente de hasbará (estrategia de comunicación y esclarecimiento). Los desayunos diarios produjeron discusiones detalladas sobre el impacto de la guerra, así como sobre la diplomacia internacional que se estaba llevando a cabo en Washington, Jerusalem, El Cairo, Ammán y Damasco. Las lecciones aprendidas sobre “hacer correr la voz” tempranamente y con frecuencia nos serán de gran utilidad en los años y décadas venideros.

Al final, la suerte de Israel mejoró con el transporte aéreo estadounidense de armas a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Luego, las fuerzas de Ariel Sharon cruzaron el Canal de Suez el 16 de octubre de 1973 y rodearon al Tercer Ejército egipcio. El 25 de octubre, la guerra prácticamente había terminado. El costo humano en muertos y heridos durante esas fatídicas semanas fue tremendo, pero la victoria fue de Israel.

Aún así, el trauma de la guerra permaneció con nosotros durante años. La dolorosamente conmovedora canción de Yehoram Gaon, “Ani Mavtiach Lach”, con su frase “Te prometo que esta será la última guerra”, todavía resuena en mis oídos. Fue escrita durante la guerra y cantada a los soldados en el campo. El reciente estreno de la película “Golda” con motivo del 50 aniversario de la guerra nos recuerda las semanas estresantes en las que el futuro del Israel moderno estaba en juego.

Sólo cuatro años después de que terminara la guerra de Yom Kippur, el presidente egipcio Anwar Sadat fue recibido en el aeropuerto de Lod por el primer ministro israelí Menachem Begin y todo su gabinete. Sólo después de que Sadat se dirigiera a la Knesset (Parlamento) en Jerusalem comenzó a disiparse la nube de octubre de 1973. Pensamos que, de hecho, podrían ser posibles días mejores.

El tratado de paz con Egipto firmado en el césped de la Casa Blanca en 1978, el tratado posterior con Jordania y los Acuerdos de Abraham han señalado el camino hacia lo que esperamos se convierta en una región de paz y estabilidad. Éste era un objetivo que nunca pensamos que fuera posible alcanzar en aquellos días oscuros de octubre de 1973. Los 50 años transcurridos desde entonces no han estado exentos de guerra y terror. Aún así, el esfuerzo por lograr la paz entre Israel y sus vecinos ha tenido un éxito no insignificante. ¿Será posible la próxima normalización entre Israel y Arabia Saudita?

Ha pasado rápidamente medio siglo desde la Guerra de Yom Kipur, pero los dolorosos recuerdos persisten. Ojalá pronto veamos la realización de “Ani Mavtiach Lach”: “Esta será la última guerra”.

*CEO de B’nai B’rith Internacional