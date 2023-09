Se produjo una conmoción durante un servicio de oración de Yom Kippur en una plaza central de Tel Aviv el domingo después de que los organizadores utilizaron banderas israelíes para establecer una barrera improvisada para separar a los fieles masculinos y femeninos, desafiando una orden de la Corte Suprema.

Se estima que unos 200 manifestantes llegaron a la plaza Dizengoff, lo que provocó enojados intercambios con los organizadores del servicio. Un manifestante incluso derribó la barrera improvisada. Fue detenido por la policía y liberado poco después.

El servicio fue suspendido debido a los enfrentamientos y los fieles reanudaron la oración en las sinagogas cercanas.

Activistas de izquierda interrumpen una sesión de oración de Yom Kipur en Tel Aviv, el 24 de septiembre de 2023. Crédito: Eitan Elhadez/TPS.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, criticó duramente a los manifestantes.

“Para nuestro asombro, específicamente en el Estado judío, en el día más sagrado para el pueblo judío, manifestantes de izquierda se amotinaron contra los judíos durante sus oraciones. Parece que no hay fronteras, normas ni limitaciones al odio de los extremistas de izquierda. Yo, como la mayoría de los ciudadanos israelíes, rechazo esto. Un comportamiento tan violento no tiene cabida entre nosotros”, afirmó.

Activistas de izquierda interrumpen una sesión de oración de Yom Kipur en Tel Aviv, el 24 de septiembre de 2023. Crédito: Eitan Elhadez/TPS.

Mientras Netanyahu condenó a los manifestantes, el líder de la oposición Yair Lapid criticó al sector religioso por impulsar la observancia en la secular Tel Aviv.

“Se aseguran de explicarnos que sólo existe una versión del judaísmo: su versión”, dijo. “Exigen que en nombre de la tolerancia, incluso en nuestro barrio, se decida qué está permitido y qué no”, añadió.

El alcalde de Tel Aviv, Ron Huldai, prometió proteger la “naturaleza” de Tel Aviv.

“Quiero dejarlo claro: no permitiré que cambie la naturaleza de nuestra ciudad”, dijo. “En Tel Aviv no hay lugar para la segregación de género en la esfera pública. Quienes no respeten las instrucciones del municipio y la ley no recibirán aprobación para realizar actividades en los espacios públicos de la ciudad”.

El Tribunal Supremo rechazó el viernes una petición para permitir un servicio segregado por género en la plaza Dizengoff, fallando a favor de la municipalidad de Tel Aviv, que prohibió la separación.

Publicado originalmente por Israel Hayom .