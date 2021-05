Declaración del primer ministro Netanyahu sobre el desastre del teleférico italiano

(Comunicado por el Asesor de Medios del Primer Ministro)

Primer ministro Benjamin Netanyahu, esta noche (lunes 24 de mayo de 2021):

“Todos enviamos nuestras condolencias desde lo más profundo de nuestro corazón a la familia Biran tras el terrible desastre en Italia en el que perecieron Amit y Tal Peleg-Biran, su hijo de dos años Tom Biran, y los abuelos de Tal, Barbara e Yitzhak Cohen; que sus recuerdos sean bendecidos.

Estamos orando por la salud de Eitan, el otro hijo de Amit y Tal, que está en el hospital. El Estado de Israel ayudará a la familia con todo lo que necesite después de esta terrible tragedia ".

Como recordarán un teleférico se estrelló contra la ladera de una montaña el domingo en el norte de Italia, matando a por lo menos 14 personas, varios de ellos Israelies y enviando a unos niños al hospital con varias fracturas, informaron autoridades.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel dijo en un comunicado que fue informado por las autoridades italianas de que había cinco de sus ciudadanos entre los muertos y que un israelí se encontraba en estado crítico.

Los cuerpos de rescate continuaron registrando la zona ante indicios de que había una 15ta persona en el vagón, informó Walter Milan, vocero del servicio de auxilio.

El primer ministro Mario Draghi expresó sus condolencias a las familias de las víctimas “y especialmente mis pensamientos se orientan hacia los niños gravemente heridos y sus familias”.

El servicio de rescate alpino de Italia dijo que recibió la primera llamada justo después del mediodía (hora local), añadiendo que dos niños fueron trasladados en helicóptero a un hospital pediátrico en la cercana ciudad de Turín. El mayor de los dos, que se cree que tenía entre 9 y 10 años, murió tras sufrir dos paros cardíacos, informó el hospital. El director general, Giovanni La Valle, dijo que el hospital no tenía datos personales de los dos niños y que nadie se había puesto en contacto con el hospital por ellos, lo que indica que otros miembros de la familia podrían estar entre los pasajeros del teleférico accidentado. El niño más pequeño, que se calcula tiene cinco años, estaba consciente a su llegada y estaba siendo operado para estabilizar sus múltiples fracturas, dijo La Valle.

La alcaldesa de Stresa Marcella Severino informó que al parecer se rompió un cable por lo que el vagón cayó a la superficie. El vagón “se volcó unas dos o tres veces antes de chocar contra unos árboles”, dijo la alcaldesa. Algunas de las víctimas fueron arrojadas de la cabina.

Mottarone tiene altura de 1.491 metros (4.900 pies) y posee una vista del lago y de los Alpes en la región de Piamonte. En la montaña hay un pequeño parque de diversiones, Alpyland, con una montaña rusa que ofrece una vista total del paisaje.

Muchas zonas de esquí en Italia cuentan también con rutas para bicicletas y montañismo, que se vuelven muy populares en la primavera y el verano.

Parece ser el peor desastre de teleférico en Italia desde el que ocurrió en 1998, cuando un avión militar estadounidense cercenó el cable de un centro de esquí en Cavalese, matando a 20 personas.

El ministro de transporte italiano Enrico Giovannini monitoreaba las labores de rescate, que incluyeron el despliegue de tres helicópteros.

