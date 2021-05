En la ciudad fronteriza de Gaza de Sderot, siete personas resultaron heridas en un impacto directo en un edificio. La madre del niño lo agarró y lo llevó a la habitación fortificada cuando sonaron las sirenas de los cohetes entrantes, según informes de los medios hebreos. Pero en un raro incidente, la metralla de un cohete perforó la ventana del refugio, hiriéndolo gravemente a él y también hiriendo a su madre. Fue declarado muerto varias horas después.

El municipio de Sderot identificó al niño asesinado como Ido Avigal.

Su muerte eleva a siete el número de víctimas mortales en Israel en la actual ronda de combates, incluidos cinco civiles israelíes, un ciudadano indio y un soldado de las FDI muertos por el fuego de misiles antitanques en la frontera de Gaza.

Según el ejército israelí, desde las 6 de la mañana del miércoles se dispararon 180 cohetes contra Israel, de los cuales 40 cayeron en Gaza. Docenas de los proyectiles entrantes que se dirigían hacia áreas pobladas fueron interceptados por el sistema de defensa de misiles Iron Dome, dijeron las Fuerzas de Defensa de Israel. En total, se han disparado casi 1.300 cohetes y granadas de mortero contra Israel desde el inicio de los combates el lunes por la noche, según el recuento de las FDI.

Los terroristas de Gaza reanudan el bombardeo de cohetes, llegando hasta el norte de Israel

El grupo terrorista Hamas, que gobierna Gaza, dijo que disparó un bombardeo masivo contra Israel el miércoles por la noche que incluyó 130 cohetes en represalia por un ataque contra un edificio de varios pisos en la ciudad de Gaza. La organización terrorista palestina Jihad Islámica también dijo que disparó ráfagas de cohetes contra el estado judío.

El último bombardeo vio como algunos cohetes impactaron directamente contra edificios. La ciudad de Ashkelon fue objeto de un bombardeo de cohetes particularmente intenso, y el ejército dijo a los residentes que permanecieran en las áreas fortificadas durante varias horas.

El servicio de ambulancias de Magen David Adom dijo que entre los otros heridos en Sderot, dos estaban en condición moderada, una mujer de 40 años y un niño de cinco años. El resto de los heridos sufrieron heridas leves.

Un paramédico dijo que el misil golpeó un apartamento en un edificio residencial cercano, provocando un incendio, pero que no había nadie en el edificio. Dijo que los rescatistas luego fueron al edificio adyacente donde encontraron al niño de cinco años inconsciente con heridas de metralla. El personal médico le dio tratamiento urgente y lo trasladó al hospital local.

Un cohete también alcanzó una casa en la ciudad costera de Ashkelon, en el sur del país. No hubo informes inmediatos de heridos por el impacto directo.

La policía dijo que están desplegados en 14 sitios en Ashkelon luego de los ataques con cohetes en la ciudad, y en tres sitios en Sderot. No está claro si cada uno de los sitios fue alcanzado por un cohete o metralla.

También en el sur, varias comunidades en el área sur de Sha'ar Hanegev han perdido el poder luego del último bombardeo de cohetes desde Gaza, dijo un portavoz del municipio, y un jardín de infancia vacío fue alcanzado. El portavoz dijo que los cohetes también provocaron un incendio.

Hamas dijo que el bombardeo inicial fue una respuesta a la nivelación de la torre al-Shourouk por parte de Israel, que los aviones de combate israelíes demolieron después de advertir repetidamente a los que estaban adentro que se fueran, según informes de la Franja.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que el edificio de 14 pisos albergaba las oficinas de la oficina de inteligencia militar de Hamas y la "infraestructura de comunicaciones que fue utilizada para transferir mensajes táctico-militares por los grupos terroristas".

"Las FDI continuarán atacando objetivos terroristas todo el tiempo que sea necesario", dijo el ejército en un comunicado.

Al-Shourouk fue el tercer edificio de gran altura que contiene más de 10 pisos en ser destruido por las FDI en esta ronda actual de combates.

Según los medios de comunicación de Gaza, se le dijo al gerente de seguridad del edificio que evacuara la estructura y fue golpeado por una serie de ataques de los llamados "golpes en el techo", en los que se arrojan misiles no explosivos sobre un edificio para advertir los que estaban dentro para salir, antes de que bombas más grandes lanzadas por aviones de combate destruyeran el edificio.

Las FDI también dijeron que uno de sus aviones bombardeó un equipo de la Jihad Islámica Palestina mientras se preparaba para lanzar cohetes contra Israel desde el centro de la Franja de Gaza.

"La célula fue atacada mientras se preparaba para el lanzamiento de cohetes en territorio israelí", dijo el ejército.

Poco después, el ala militar de la Jihad Islámica amenazó con enviar otro aluvión de cohetes hacia Israel a las 9 pm.

"El tiempo de la gloria", decía una imagen publicada por el grupo terrorista, que prometía "una muerte aterradora".

Mientras tanto, el ministro de Defensa, Benny Gantz, hizo un llamamiento a los residentes de Gaza en un comunicado en árabe emitido por el enlace militar con los palestinos en el que comentó sobre el feriado de Eid al-Fitr que marca el final del Ramadán, que comenzó el miércoles por la noche.

“La última vez que nos reunimos en Eid al-Fitr yo era el jefe de personal de la [Operación] Margen Protector y Gaza todavía está tratando de recuperarse”, dijo, refiriéndose a la guerra de 2014 en el territorio. "Hoy soy el ministro de Defensa y si la violencia de Hamas no se detiene, el golpe de 2021 será mucho más duro y doloroso que el de 2014".

Dijo que los líderes de Hamas eran plenamente responsables de la violencia y los daños resultantes en Gaza.

“Te están sacrificando por sus propias razones personales. Si en Israel la gente duerme en espacios protegidos, Gaza arderá. No hay otra ecuación ”, dijo Gantz.

Añadió: “Los grupos terroristas están presentando una imagen falsa de que están ganando, ¡pero no es así! Algunas personas ya no están entre los vivos y no serán los últimos en separarse ".

El gabinete de seguridad de alto nivel se reunió el miércoles por la noche y aprobó planes operativos para expandir sus ataques en Gaza, según el Canal 12.

El miércoles temprano, los operativos de Hamas dispararon un misil guiado antitanque contra un jeep de las FDI en la frontera de Gaza, matando a un soldado e hiriendo a otros dos junto con un civil que ayudó a sacarlos del vehículo, según las autoridades israelíes.

Inmediatamente después del ataque con misiles, los terroristas en la Franja dispararon oleadas de granadas de mortero en el área, alrededor de la comunidad de Netiv Ha'asara, al norte de la Franja, en un aparente esfuerzo por mantener alejados a los equipos médicos y las fuerzas de seguridad.

El soldado asesinado fue identificado como miembro del 931 ° Batallón de la Brigada de Infantería Nahal, el Sargento de Estado Mayor. Omer Tabib, 21 años, de Elyakim.

Luego, las FDI lanzaron una serie de ataques coordinados en la ciudad de Gaza y Khan Younis, matando a cuatro altos comandantes en el liderazgo militar de Hamas que estaban asociados con sus esfuerzos de desarrollo y producción de armas.

"Además, otros 10 agentes del departamento de producción e investigación y desarrollo de armas de Hamas fueron asesinados", dijo el servicio de seguridad Shin Bet.

El ejército dijo que la muerte de esos 16 miembros de Hamas, cuatro líderes principales, dos comandantes de menor rango y otros 10, representaba un gran logro para Israel en esta ronda de combates, aunque los funcionarios de defensa israelíes anticiparon que los asesinatos probablemente impulsarían a Hamas y al gobierno de Israel. Jihad Islámica Palestina para renovar sus ataques en el centro de Israel.

Poco después de los ataques de las FDI-Shin Bet, Hamas disparó decenas de cohetes contra las ciudades de Ashdod y Beersheba, así como la ciudad de Dimona, hogar del principal reactor nuclear de Israel.

Antes del mortal ataque con misiles guiados antitanques, hubo una breve pausa en los combates entre las dos partes el miércoles por la mañana. Más temprano en el día, las FDI lanzaron redadas masivas contra objetivos de Hamas en la Franja de Gaza, mientras los terroristas en la Franja disparaban grandes descargas de cohetes contra el centro y sur de Israel, matando a un hombre árabe israelí, Khalil Awwad, y a su hija adolescente Nadeen.

Al menos siete personas en Israel murieron, cuatro el miércoles y tres el martes, y decenas más resultaron heridas en los ataques desde Gaza, algunas de gravedad, incluida una niña de 5 años en estado crítico.

El portavoz de las FDI, Hidai Zilberman, dijo que el sistema de defensa aérea Iron Dome tenía una tasa de interceptación de entre el 85 y el 90 por ciento de los cohetes que se dirigían hacia áreas pobladas.

En respuesta al lanzamiento de cohetes, las FDI lanzaron ataques contra más de 500 objetivos en la Franja de Gaza, dirigidos al personal, armamento e infraestructura de Hamas en todo el enclave, con planes de atacar más en las próximas horas y días, dijo Zilberman.

Entre ellos se incluyen más asesinatos selectivos de los principales comandantes de Hamas y la Jihad Islámica Palestina y la destrucción de varios edificios de gran altura que, según las FDI, fueron utilizados por los grupos terroristas como centros de comando, bases de inteligencia e instalaciones de investigación y desarrollo de armas, así como para albergar a altos miembros de los grupos terroristas.

Según el Ministerio de Salud de la Franja, dirigido por Hamas, 65 palestinos han muerto desde el lunes por la noche, incluidos 16 menores, y 365 han resultado heridos. Las FDI dijeron que más de la mitad de los muertos eran miembros de grupos terroristas involucrados en los combates y que algunos, incluidos varios de los niños, fueron asesinados por cohetes errantes disparados desde Gaza que no llegaron a la frontera y aterrizaron dentro de la Franja, no por Ataques israelíes.

El ejército también ha dicho que estaba tomando medidas para evitar víctimas civiles palestinas, como la técnica de "golpear el techo". En al menos un caso el martes, los militares negociaron activamente con el administrador de un edificio sobre la cantidad de tiempo necesario para evacuar la estructura antes del ataque.