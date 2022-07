Para el gobierno de Israel, “Irán fue el autor de los atentados terroristas a la embajada de Israel y a la AMIA”. Así lo dijo este domingo a Clarín Lior Haiat, director del Centro Nacional de Diplomacia Pública de Israel.

El funcionario además afirmó que hubo un malentendido tras el artículo que publicó The New York Times que reveló dos nombres de terroristas del Hezbollah del Líbano y otro nombre del conductor de la Trafic que se usó como coche bomba cargado de 300 kilos de amonal.

En su punto más polémico, el texto sostiene que una investigación del Mossad habría encontrado que “Irán no había estado involucrado en la realización de los ataques ni en la prestación de asistencia” a los miembros del Hezbollah, una organización político-militar alineada desde el punto de vista político y religioso con Irán.

“El artículo dice claramente que detrás de los atentados está Irán; y que en ambos casos el brazo que los llevó a cabo es el brazo terrorista de Irán, que es Hezbollah”, afirmó Haiat.

“El artículo no revela nada nuevo sobre la autoría. Me refiero a una mirada macro”, agregó y aclaró que desde su punto de vista lo nuevo es por ejemplo que los explosivos llegaron en cajas de chocolate y shampoo.

El ataque contra el Embajada de Israel fue concretado en 1992 y mató a 29 personas. El segundo, en 1994, tuvo como objetivo la sede del centro comunitario judío y dejó como saldo 85 víctima fatales, – también murió el atacante, en uno de los crímenes antisemitas más mortíferos desde la Segunda Guerra Mundial.

La publicación de la polémica

El articulo del New York Times y firmado por el periodista Ronen Bergman y publicado el viernes pasado sorpresivamente dice lo siguiente:

“Si bien el Mossad hace hincapié en que la inteligencia israelí todavía cree que Irán, partidario de Hezbollah, aprobó y financió los ataques y suministró capacitación y equipo, las conclusiones contrarrestan las afirmaciones de larga data de Israel, Argentina y los Estados Unidos de que Teherán tenía un papel operativo sobre el terreno. También contrarrestaron las sospechas en Argentina de que los funcionarios locales y los ciudadanos allí habían sido cómplices”.

Dice también que, según la investigación del Mossad, los bombazos fueron llevados a cabo por Hezbolá “en venganza por las operaciones israelíes contra la milicia chiíta en el Líbano”. Y que Hezbollah había utilizado la infraestructura secreta construida a lo largo de los años en Buenos Aires y otros lugares sudamericanos para planificar ataques.

El Times dice que la investigación encontró que los explosivos utilizados en ambos ataques fueron introducidos de contrabando en Argentina por agentes de Hezbollah en botellas de champú y cajas de chocolate en vuelos comerciales de varios países europeos. Luego fueron escondidos en un parque de Buenos Aires.

“Los productos químicos utilizados para fabricar las bombas fueron adquiridos por una empresa comercial utilizada como cobertura para las operaciones de Hezbollah en América del Sur”, dice la investigación.

El siguiente es el intercambio telefónico entre Clarín y Lior Haiat.

-¿Por qué sale el articulo?

-El artículo salió porque el periodista llegó a leer el informe. Para el gobierno de Israel, (la pregunta es si) Irán fue o no fue autor de los atentados terroristas a la embajada de Israel de 1992 y a la AMIA, de 1994. La respuesta es muy clara y es sí. Irán fue el que financió los dos atentados, autorizó los blancos que eligieron en ambos casos y estuvo involucrado en mandar a Hezbollah, su brazo armado, a llevar a cabo los dos atentado. Es muy claro, existe tanto en el informe como también en el artículo, que publicó el periodista (del The New York Times).

-¿Por qué dice que es claro en el artículo?

-Lo que dice (el informe del Mossad y el artículo del Times) es que Irán inició todos los atentados, los ordenó, los financió, los autorizó y el que llevó a cabo el atentado fue el brazo terrorista de Irán que es Hezbollah.

No entiendo como uno puede leer el artículo de una forma que no explica que muy claramente detrás de los dos atentados -que son los ataques antisemitas mayores desde la Segunda Guerra Mundial- fueron responsabilidad del gobierno terrorista de Irán y del brazo terrorista Hezbollah.

-¿Y qué es lo nuevo del artículo entonces?

-Ese informe es un resumen de toda la investigación que hizo el Estado de Israel sobre los dos atentados, y él publica parte de ese informe en esta semana. No es algo de los últimos tiempos, es un resumen de la investigación que hizo el Estado de Israel durante las últimas casi tres décadas desde los atentados.

No es algo nuevo, lo que sí dice en forma clara que detrás de los atentados está Irán que lo inició, los ordenó, lo financió y después Hezbollah lo llevó a cabo.

-¿Y tiene alguna revelación nueva?

-En el artículo se publican cosas que antes no habían publicado los medios de comunicación, por ejemplo la manera de llegar de los explosivos a Argentina.

-¿Se refiere a las cajas de shampoo, chocolate y demás?

-Exactamente. Pero en una mirada macro no hay nada nuevo, el informe y el artículo dice esas cosas que ya sabíamos todos, que Irán está detrás y que Hezbollah lo llevó a cabo.