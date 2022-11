Sonó el God Save the King en el Estadio Internacional Jalifa (Doha) y los ingleses lo cantaron a pleno pulmón. Sonó también el himno iraní… pero ninguno de los once jugadores cantó la letra del himno en una imagen muy gráfica de la situación de máxima tensión que se vive en sus propias calles. La afición del combinado que dirige Carlos Queiroz en el Mundial de Qatar 2022 optó por abuchear el himno desde las gradas.

¿El motivo? La represión contra las mujeres que está viviendo el país iraní en las últimas semanas. El Mundial de Qatar ha puesto sobre la mesa la vulneración de los derechos humanos en ciertos países y la Selección de Irán aprovechó su oportunidad para dejar claro su mensaje: veto a su propio himno y pancartas con un claro “Mujer. Vida. Libertad”.

Mensajes iraníes en las gradas

En las gradas del estadio Internacional Jalifa también se vieron a bastantes aficionados iraniés con mensajes hacia las mujeres de su país. Se han visto varios carteles y hasta camisetas reivindicativas de un país que atraviesa un situación política muy complicada: “Mujer. Vida. Libertad”.

Las protestas están dirigidas al régimen de Irán por el asesinato de Mahsa Amini, la joven de 22 años que en septiembre fue detenida y maltratada por la polícia por no respetar el código de vestimenta iraní al no llevar bien puesto el velo. Su asesinato, acompañado de la violencia a la que fue sometida y las mentiras del gobierno iraní, ha levantado las iras de la población, por el abuso al que están subyugadas las mujeres. Esta revolución ha llegado también al equipo de fútbol, la mejor plataforma para que el pueblo iraní muestre sus frustraciones con un régimen anclado en el pasado.

Iranian soccer players refuse to sing the mullah terror entity 🇮🇷 national anthem ahead of their #WorldCup match today. #FIFAWorldCup #MahsaaAmini #IranRevolution pic.twitter.com/lFILK6JidT

November 21, 2022