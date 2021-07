Porque Iker Casillas, con kipá en su visita al Muro de las Lamentaciones.

En Tel Aviv se ha encontrado con representantes de la Peña Madridista de Israel, a los que firmó autógrafos y con los que se fotografió horas antes del partido, pues la afición en el país por el fútbol español es enorme. Pero, aparte de para disfrutar de este cariño y meditar, Casillas ha aprovechado el viaje para reunirse con el Patriarca Latino de Jerusalén, monseñor Pierbattista Pizzaballa, y hablar del importante trabajo solidario que su entidad realiza en este territorio.

“El lenguaje común y universal del deporte, muy especialmente del fútbol, pretende ser una herramienta que les ayude a superar estas circunstancias y encarar el futuro con esperanza”, dice Casillas. Y es que ambas organizaciones gestionan nueve escuelas sociodeportivas distribuidas en diferentes lugares de Israel, Jordania y los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania con el motivo de atender a casi mil niños que han sido desplazados por motivos políticos o religiosos o que han visto sus vidas afectadas de forma directa por los conflictos de la región. Se trata de proyectos pioneros y positivos en los que conviven menores cristianos, judíos y musulmanes compartiendo fútbol y valores.

Por su parte, el Monseñor Pizzaballa le responde al representante del club: "Nuestros niños, tanto musulmanes como cristianos, disfrutan del deporte y aprenden a relacionarse unos con otros, lo cual es importante para su educación saludable y holística. Vuestra colaboración es muy apreciada, ha sido enorme en estos años, incluso durante la pandemia cuando nuestras actividades se congelaron”.

Nada que lamentar

Iker Casillas sigue en un momento brillante de su vida, y su ruptura con Sara Carbonero no le hecho perder energía en absoluto. La pareja el otro día coincidía, sonriente, en una boda, demostrando que no existe ningún tipo de resquemor y que el portero está feliz de que su ex haya reehecho su vida al lado del flamenco Kiki Morente. Iker, por su parte, acaba de terminar sus vacaciones en México, donde ha pasado unos días de absoluto relax con los que ha sido la envidia de sus 17 millones de seguidores: ha recorrido de punta a punta el país, ha saboreado su comida se ha bañado en sus aguas cristalinas y ha paseado por sus coloridas calles.

Iker Casillas tomando el sol

El exfutbolista se ha aficionado a la meditación y a las frases 'espirituales' en sus fotos de Instagram. "Respira. Olvidar es vivir", escribía mientras tomaba el sol en un yate, y Paula Echevarría le lanzaba una 'pullita': "Basta ya, ¿no?", escribía indiganada después de que el exfutbolista compartiese la friolera de 18 imágenes de sus vacaciones en tan solo dos semanas. A él le gusta viajar y conocer el mundo... ¡y a los demás ya nos gustaría!

Iker Casillas en México INSTAGRAM