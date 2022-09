El presidente Isaac Herzog fue el anfitrión de la segunda Conversación Sacks anual, en memoria del ex Gran Rabino Británico Lord Jonathan Sacks, hoy en la Residencia del Presidente en Jerusalén. Durante el evento, el presidente sostuvo una conversación abierta sobre los valores y el legado del rabino Sacks con la Dra. Erica Brown, directora del Centro Sacks-Herenstein de la Universidad Yeshiva. Al evento asistió la familia Sacks, incluida la viuda del difunto rabino, Lady Elaine Sacks, y miembros de la junta directiva de Rabbi Sacks Legacy Trust.

Tras el fallecimiento prematuro del rabino Sacks en noviembre de 2020, Sacks Conversation se estableció como un evento anual en su memoria. La conversación inaugural del año pasado se llevó a cabo con el ex primer ministro del Reino Unido, Sir Tony Blair.

“Veremos crecer el legado de Rabbi Sacks de generación en generación. Cambiará el diálogo en el mundo judío”, dijo el presidente Herzog. “El impacto real que el rabino Sacks tuvo en mí es la lectura semanal de la porción de la Torá. Lo digo porque sigo leyendo sus libros, y son una fuente de fortaleza, una fuente increíble de originalidad, de ideas, de comprensión del contenido de la Biblia, y por supuesto con inmensas fuentes de sabiduría, conocimiento desde todas las facetas de la humanidad.”

Cuando se le pidió que compartiera sueños y predicciones sobre Israel en el siglo XXI, el presidente Herzog dijo: “Realmente creo que debemos continuar esforzándonos por llegar a grandes alturas. Para ello tenemos que asegurarnos de permanecer juntos. Definitivamente podemos discutir. El rabino Sacks escribe que el judaísmo fomenta el debate y la discusión… Debemos esforzarnos por avanzar, juntos, y si hacemos eso, alcanzaremos grandes alturas y avanzaremos para convertirnos en uno de los mejores lugares de la tierra”.

Durante el evento de hoy, importantes figuras públicas, incluido el primer ministro Yair Lapid, el primer ministro suplente Naftali Bennett, la presidenta de la Corte Suprema, la jueza Esther Hayut, el ex rabino jefe Yisrael Meir Lau, el ex presidente de la Agencia Judía Natan Sharansky y otros rindieron homenaje al impacto del rabino Sacks en en mensajes de video grabados. El cantautor israelí Ehud Banai interpretó las canciones “Canaanite Blues” e “Into the Light” en memoria del rabino Sacks en el Gran Salón de la Residencia del Presidente.

En noviembre de 2021, en el primer aniversario del fallecimiento del rabino Sacks, el presidente Isaac Herzog entregó su premio póstumo Génesis Lifetime Achievement Award a su viuda, Lady Elaine Sacks, en una ceremonia en Londres.