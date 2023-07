Robert F. Kennedy Jr. sugiere que el Covid-19 se diseñó para salvar judíos y chinos

El aspirante presidencial demócrata Robert F. Kennedy Jr ha desatado una lluvia de críticas al señalar que el Covid-19 podría ser un arma biológica creada “deliberadamente” para salvar a los judíos asquenazíes y chinos, mientras afecta desproporcionadamente a blancos y negros.

Los comentarios los hizo el pasado martes, en una cena en el Upper East Side de Nueva York, pero no fue sino hasta este sábado que el diario estadounidense The New York Post recuperó un video del evento y lo difundió.

Kennedy Jr, abogado, hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del asesinado expresidente John F. Kennedy, dijo en la cena que “hay un argumento” que apuntala que el Covid-19 “está dirigido étnicamente. El Covid-19 ataca a ciertas razas de manera desproporcionada”, afirmó. “El Covid-19 está dirigido a atacar a los caucásicos y negros. Las personas más inmunes son los judíos asquenazíes y los chinos”, añadió este escéptico de las vacunas.

“No sabemos si fue un objetivo deliberado o no, pero hay documentos que muestran la diferencia racial y étnica”. Sugirió que varios países, incluidos Estados Unidos y China, están desarrollando armas biológicas que “apuntan a las personas según su raza”.

Las críticas no se hicieron esperar. El representante Ritchie Torres “un completo chiflado que no tiene por qué estar cerca de la presidencia”. Vía Twitter, señaló que “es difícil imaginar un hijo que haya hecho más para deshonrar el nombre de su padre que RFK Jr”.

Jake Hyman, portavoz de la Liga Antidifamación, dijo a The Washington Post que “la afirmación de que el Covid-19 es un arma biológica creada por los chinos o los judíos para atacar a los caucásicos y los negros es profundamente ofensiva y alimenta las teorías de conspiración sinofóbicas y antisemitas”.

Jane Shim, directora del Proyecto Stop Asian Hate, una iniciativa del Asian American Legal Defense and Education Fund, describió al mismo diario los comentarios de Kennedy como “irresponsables y llenos de odio”, y los comparó con la “peligrosa retórica” del expresidente republicano Donald Trump, quien se ha referido repetidamente al Covid-19 como “el virus de China” o “gripe kung”.

Sin embargo, en su cuenta de Twitter, Kennedy Jr calificó el reporte del New York Post como “erróneo”. “Nunca he sugerido que el Covid-19 estuviera dirigido a salvar judíos”.

En lo que calificó de “conversación extraoficial”, dijo haber señalado que “Estados Unidos y otros gobiernos están desarrollando armas biológicas étnicamente selectivas y que un estudio de 2021 sobre el virus Covid-19 muestra que el virus parece afectar desproporcionadamente a ciertas razas, ya que el sitio de acoplamiento de la furina [proteasa] es más compatible con los negros y los caucásicos y menos compatible con los chinos étnicos, los finlandeses y los judíos asquenazíes”.

Según él, esto serviría como “una especie de prueba de concepto para las armas biológicas étnicamente dirigidas. No creo y nunca he insinuado que el efecto étnico haya sido deliberadamente diseñado”.

Kennedy, quien en otras ocasiones ha afirmado que los químicos creados por el hombre en el medio ambiente podrían convertir a los niños en homosexuales o transgénero y causar la feminización de los niños y la masculinización de las niñas, ha sido criticado públicamente por miembros de su propia familia por su postura antivacunas y su hermana, Rory Kennedy, y su primo, Patrick Kennedy, aseguraron que no apoyan su aspiración presidencial.