La esquiadora Sarah Schleper competirá en tres Copas del Mundo de slalom gigante en Austria e Italia como preparación rumbo a sus sextos Juegos Olímpicos de Beijing 2022, en los cuales busca ser la abanderada mexicana.

“Sé que es difícil porque no nací en México, pero si me dan la ‘chance’ por las seis olimpiadas y me dan la bandera, voy a entrar con todo el orgullo de mi país, de los mexicanos. Hacer las vueltas más limpias y más rápidas que pueda. Las vueltas perfectas, eso es lo que estoy viendo y tratando de hacer”, dice la esquiadora nacida en Colorado, Estados Unidos.

Sarah nació hace 42 años en Estados Unidos, pero está a unos días de representar por segunda ocasión a México, nacionalidad por la que compite desde 2014 y con la cual hará historia por ser la primera mujer que participa en seis ediciones olímpicas invernales.

“Son muchos años y no sé cómo puedo seguir compitiendo con niñas de mitad de mi edad, pero me gusta esquiar, me gusta competir y eso es parte de mi vida. Mis hijos también están entrenando, entonces si podemos ir juntos o si pueden ir ellos un día a los Juegos me gustaría, esa es la meta al final”, comentó.

La México-estadounidense no promete medallas, pero sí quiere que su hijo Lasse suba al podio en las próximas ediciones olímpicas porque también lo guía para que sea un trabajo familiar.

“Tenemos cuatro años más para entrenarlo. Él ahora competirá en Italia contra muy buenos esquiadores y vamos a ver cómo le va. Y que México pueda ganar una medalla o algo así”, concluyó.