El propio Alejandro Fernández viajó esta madrugada desde España, donde se encontraba de vacaciones, tras enterarse del accidente que sufrió su padre, por el cual tuvo que ser intervenido de emergencia en un hospital en Guadalajara, Jalisco.

Este lunes, la familia emitió un comunicado en el que detalló que el cantante, de 81 años, se encuentra grave, pero estable y que recibe todas las atenciones médicas necesarias tras el accidente que sufrió.

En las redes sociales del cantante, la familia pidió a los medios de comunicación que se encuentran afuera del hospital donde está internado Don Chente, que liberen el acceso para que los integrantes de la familia Fernández puedan ingresar respetando las medidas sanitarias.

“SE SOLICITA A LOS MEDIOS DE SU TOTAL COMPRENSIÓN, PARA QUE, POR FAVOR DEJEN EL LIBRE ACCESO AL HOSPITAL A TODO INTEGRANTE DE LA FAMILIA FERNÁNDEZ ABARCA; ESTO CON MOTIVO DE LA SANA DISTANCIA Y NO PONER EN RIESGO LA SALUD DE DON VICENTE FERNÁNDEZ EN ESTOS MOMENTOS CRÍTICOS POR LOS QUE ESTÁ ATRAVESANDO, POR LO QUE NO SE CONCEDERÁ ENTREVISTA ALGUNA POR PARTE DE NINGÚN FAMILIAR, PARA QUE POR FAVOR NO INSISTAN EN ELLO”, INFORMARON.