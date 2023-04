Sobre el silenciar los fuegos artificiales en el Día de la independencia

Cada año, alrededor del Día de la Independencia, se plantea el tema de los fuegos artificiales y cómo tratar con los veteranos de guerra que sufren trastorno de estrés postraumático y personas con discapacidades diversas.

Cada año hay diferentes llamados al respecto, desde reducir el ruido de los espectáculos pirotécnicos hasta cancelarlos por completo. Muchas ciudades han emitido declaraciones afirmando que llevarán a cabo espectáculos pirotécnicos más silenciosos, teniendo en cuenta las poblaciones especiales y los animales.

Como alguien que ha visto de cerca a muchos soldados traumatizados y veteranos de guerra durante nuestras guerras pasadas y que sirve en las reservas como parte de una brigada que trata a víctimas de todo tipo, definitivamente es apropiado felicitar el hecho de no cancelar completamente los espectáculos pirotécnicos, sino reemplazarlos por otros tipos. No es ético ni posible ignorar la difícil situación en la que se encuentran esos soldados que arriesgaron sus vidas y resultaron heridos para proteger a Israel. Sin embargo, la demanda de prohibir los fuegos artificiales regulares para el público en general no es aceptable.

Forzar al público en general a sufrir dificultades debido a un grupo minoritario es caracterizado en el mundo occidental como moralmente elevado e indulgente, pero va en contra de lo establecido por la Torá. ¿Por qué deberíamos exigir a todo el público mantener silencio después de las 20:00 solo porque algunas personas necesitan dormir temprano? El enfoque que coloca los derechos individuales por encima de los colectivos y que anula la mayoría ante las necesidades de la minoría es una distorsión moral de primer orden. “Nos aseguraremos de los derechos individuales”, declaran los altos funcionarios del sistema judicial en estos días. Pero, ¿quién se preocupará por los derechos generales?

Además, suspender los espectáculos pirotécnicos por consideración a las víctimas psicológicas, mientras ignoramos los fuegos artificiales que nuestros enemigos disparan directamente hacia las fuerzas de seguridad, hacia judíos que viven cerca de nuestros enemigos en ciudades afectadas o en diferentes aldeas después de un ataque terrorista contra judíos, es una locura e insensatez.

Sin embargo, no existe ninguna ley en el Shulján Aruj que exija celebrar un espectáculo pirotécnico el Día de la Independencia. En muchos países del mundo, se ha acostumbrado a celebrar eventos como este con fuegos artificiales, pero no estamos obligados a adoptarlo. Cualquier persona común sabe que no es necesario gastar dinero sin obtener algún beneficio o recompensa. Además, no es necesario invertir grandes sumas en cosas que no sirven para ningún propósito y aumentan la carga económica sobre el público durante tiempos difíciles. Siempre se pueden destinar esos fondos a cosas más constructivas y no solo gastarlos en honorarios inflados por artistas contratados, vuelos militares y espectáculos pirotécnicos.

Es importante aclarar que la solicitud de reducir el ruido de los fuegos artificiales no surge por consideración hacia los peligros, sino como una imposición de personas que se ven a sí mismas como iluminadas y desean cancelar cualquier aspecto que perciban como un símbolo nacional militarista. Para ellos, no hay necesidad de cancelar el vuelo de la Fuerza Aérea, ya que su aspiración es que los aviones realicen espectáculos aéreos en lugar de luchar contra el enemigo. La alegría por la independencia del país y la caída de nuestros enemigos no son las razones por las que no buscamos dañar al enemigo, sino porque debemos contenerlo. Por esta razón, estas personas no dudan en poner en riesgo tanto a los civiles como a los animales en esa área. Debemos tenerlos igualmente presentes.

La supresión de los fuegos artificiales se presenta públicamente como un acto altruista para servir a una meta superior y considerando al prójimo; sin embargo, esto solo proviene de valores occidentales globalistas debilitantes para nuestra fuerza y resistencia nacional.