Testimonio de Luis Har, un argentino que estuvo secuestrado por Hamás

El argentino Norberto Luis Har fue liberado el 12 de febrero del cautiverio de la organización terrorista palestina Hamás junto con su compatriota Fernando Simón Marman, hermano de su pareja, Clara.

A un mes del heroico operativo en Rafah de comandos de fuerzas especiales de las Fuerzas de Defensa de Israel, en conjunto con el Servicio de Seguridad General, el ex rehén fue entrevistado por el Canal 12 local.

«Era una locura alrededor, (con disparos) en todas direcciones… (Los soldados) nos protegieron con sus cuerpos. Simplemente nos bajaron la cabeza y se tiraron encima nuestro porque era una locura… Ni siquiera he visto cosas así en las películas», describió.

El informe, citado por la cuenta de X Israel en Español, muestra el momento mismo de su liberación y puede escucharse al operador de radio repetir: «Las fuerzas de rescate se dirigen hacia afuera». También el reencuentro con su familia.

«Las gotas caen… El ojo molesta… Sí, estoy llorando…», admitió Luis, de 70 años.

«¡Que suerte tenés…!», le dijo la cronista a Clara, que estaba sentada a su lado, tomándolo de la mano.

«La idea de que lográramos reunir a toda la familia, a los cinco que salieron, simplemente no se daba por sentada y sigo sintiendo el dolor de todos los demás. No olvido ni por un momento cuánto deseo que todos regresen», aseguró la también ex rehén de terroristas palestinos.

Luego, el informe lo muestra a Luis bailando con una tema musical que habla de «una parte del cielo y una sola nube» y juega con esas palabras para recordar que «una parte del cielo y una sola nube no tenían Luis y Fernando en el cautiverio, pero el cuerpo de Luis no olvidó ni por un momento cómo bailar. Anoche se sumó a un conjunto en Hod Hasharon. La semana pasada bailó por primera vez con el conjunto».