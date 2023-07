‘The Marvelous Mrs. Maisel’ obtuvo 14 nominaciones al Emmy por su última temporada

“The Marvelous Mrs. Maisel” es salir con las tetas para arriba, como le encanta decir a su protagonista.

El programa sobre el icónico comediante judío acaba de ser nominado a 14 muy respetables premios Emmy por su última temporada. Sí, está bastante lejos del programa con más nominaciones, “Succession”, que recibió 27 nominaciones y también terminó este año, pero aún así un número increíble (“The Last Of Us”, creado por el padre judío Neil Druckmann, obtuvo la friolera de 24 nominaciones ) . nominaciones.)

Entre los nominados está Alex Borstein, que ya tiene dos premios Emmy por su papel de nuestra agente chutzpadik favorita, Susie Myerson. Luke Kirby fue nominado por su desgarradora actuación como Lenny Bruce embrujado, un papel por el que ya recibió un Emmy en 2019, y Rachel Brosnahan fue nominada para el papel principal una vez más (ganó un Emmy por interpretar a Midge en 2018, y ha ha sido nominado para cada temporada desde entonces.) El programa también fue nominado para serie de comedia destacada.

Quizás mi nominación favorita es por la música original y la letra sobresalientes de “Your Personal Trash Man Can”, la canción en el divertidísimo musical inventado que Susie obliga a Midge a protagonizar. ¡Estoy absolutamente obsesionada con esta canción!

Siempre extrañaremos a la “Sra. Maisel”, pero estamos muy contentos de que esta maravillosa última temporada esté recibiendo el reconocimiento que merece. La serie ha sido nominada a 80 premios Emmy en total durante sus cinco temporadas y ha ganado 20 hasta el momento. Esperamos que se lleven a casa algunas estatuillas más el 18 de septiembre, que es cuando se llevarán a cabo los premios Emmy este año.

“Maisel” no es el único programa judío que acumula múltiples nominaciones, por supuesto. La inolvidable “Fleishman Is In Trouble” recibió siete nominaciones al Emmy, incluidas nominaciones a mejor miniserie, destacada actriz principal (para Lizzy Caplan como Libby Epstein), destacada actriz de reparto (para Claire Danes como Rachel Fleishman) y destacada escritura (para libro y la guionista Taffy Brodesser-Akner, quien nos brindó una historia familiar muy específicamente judía de Nueva York ).

Mazel tov a todos los nominados!