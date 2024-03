Tras reunirse con Milei en Israel, un importante empresario mexicano auguró un futuro de crecimiento para los jóvenes innovadores argentinos

Durante su visita reciente a Israel, donde también tuvo un encuentro con el presidente Javier Milei, el empresario mexicano Isaac Assa, fundador de la fundación ILAN, pronosticó un futuro de crecimiento para los jóvenes e innovadores de la Argentina.

Isaac Assa es el fundador de ILAN, una de las principales organizaciones dedicadas a promover el espíritu de innovación israelí en América Latina y ser un puente entre Israel y esta región del planeta.

En una entrevista exclusiva realizada en Israel con la Agencia AJN, Assa habló de la Argentina y del fenómeno mundial que generó la llegada de Javier Milei a la presidencia. «Con el liderazgo del presidente Javier Milei, van a tener mucho más oportunidades y van a agarrar un camino y un futuro de crecimiento».

A continuación los tramos más importantes de la entrevista:

-¿Cómo describe el trabajo de la fundación?

-Más alto que prácticamente todos los países de Europa, más alto que Alemania, que Francia, que Italia y que el promedio de la Unión Europea, que es alrededor de 40 mil dólares, Israel tiene un PIB per cápita cerca de los 60 mil dólares. Por otro lado, el nivel de desempleo es extremadamente bajo, la felicidad es alta y todo esto lo han logrado a través de la innovación, es el Startup Nation. Sin duda alguna ese es el camino y ese es el futuro para la región de América Latina. Desde que empezamos nosotros la fundación, reconocemos que para impulsar la innovación, primero lo que tienes que hacer es reconocer a los innovadores que ya tienes, la verdad es que en la región tenemos grandes innovadores, pero no tenemos una cultura de reconocerlos ni de impulsarlos y entonces lo que nosotros hacemos es reconocemos a los innovadores tanto empresariales como a los innovadores universitarios.

-¿Cómo es ese proceso de identificación?

-Creamos los premios ILAN a la Innovación donde damos el trofeo Shimon Peres a la innovación y lo hacemos con mucha exposición, con prensa, ante un público muy importante de diplomáticos, de políticos, de funcionarios públicos, de académicos. A todos los galardonados, tanto los universitarios como los empresariales, parte del premio, además de que se reconoce su proyecto, se les da esa exposición y demás. Vienen a un viaje a Israel pagado por la fundación el cual no es un viaje de turismo, o sea sí tiene un componente turístico que no es más allá del 20% de la estancia, ya que el 80% de la estancia lo dedicamos a ir a ver toda la innovación de Israel tanto en universidades como en centros de innovación, como en empresas, y con eso lo que hacemos es potencializar a los innovadores.

-¿Cuántos años lleva este programa? ¿Cuántos viajes se han hecho?

-Bueno ya tenemos 5 años, fuimos para ver, hablar acerca de lo que hace la fundación, de lo que queremos hacer y cómo queremos apoyar e impulsar la innovación en Argentina, que la verdad es un país bendito, que tiene todo y más allá de sus casi 3 millones de kilómetros cuadrados de territorio y casi 50 millones de personas en su población, tiene gente muy capaz, muy innovadora y nosotros sentimos que hoy con este nuevo liderazgo, con el liderazgo del presidente Javier Milei, van a tener mucho más oportunidades y van a agarrar un camino y un futuro de crecimiento y de crecimiento impulsando a los jóvenes principalmente y a todos aquellos innovadores. Algo interesante, que no es solamente nuestros viajes, no solamente se centran a los innovadores tanto universitarios como empresariales, también dentro de estos viajes traemos funcionarios públicos. Porque nosotros creemos que para que la innovación crezca hay algo en Israel que le llaman el triángulo sagrado de la innovación y que es este triángulo que une la voluntad de la iniciativa privada junto con la academia y el sector público. Es muy importante que estos tres sectores trabajen de la mano para poder potencializar la innovación. En varios países donde trabajamos, inclusive en México, hemos encontrado que estos tres están totalmente desconectados y que no trabajan de la mano. Aquí aprendimos en Israel que uno más uno son once y que más uno son ciento once. Entonces, cuando unes la voluntad de los tres, esto realmente se exponencial.

-¿Y en los países en los que ustedes ya están trabajando? ¿Normalmente cuántas personas o cuántos académicos, personas de gobierno o empresarios van a Israel por año? ¿O qué estiman que puede llegar a ir desde Argentina?

-Normalmente, depende cuántas universidades, nos gusta ir escalón por escalón porque así se construyen las cosas, pero nosotros pensamos iniciar normalmente con universidades públicas y privadas. O sea, siempre tiene que haber una conexión y tiene que haber una diversidad, o sea, no puede ser solamente de una cosa u otra. Para que de alguna manera, porque lo más importante, más allá de reconocer a los innovadores, de traerlos a Israel y potencializarlos, es que una vez que regresan forman parte de una comunidad de innovadores, entre ellos y con los innovadores de los demás países con los que se conectan. Es algo muy importante que desafortunadamente nos falta en nuestra región. Una vez me puso una persona, un ejemplo muy interesante, me dice, mira, Europa, ¿Qué tienen en común un español, un francés, un italiano y un alemán? ¿Qué tienen en común? Nada, ni su idioma, ni su cultura, ni su comida, ni su música, absolutamente nada. Sin embargo, esta unión económica que han hecho los han potencializado. Por otro lado, en América Latina tenemos todo en común, hablamos el mismo idioma, escuchamos la misma música, prácticamente comemos lo mismo. Sin duda alguna tenemos tantas similitudes y, sin embargo, no cooperamos y no estamos conectados en absolutamente nada. Incluso yo he hablado con empresarios y he dicho, a ver, ¿Quién es tu par en otro país de América Latina? Y ni lo conocen.

-¿Y habían estado en contacto con otros gobiernos argentinos para intentar llevar la fundación o no?

-No, la fundación empezó hace cinco años. Realmente de esos cinco años, los primeros dos años nos enfocamos en lo que es Israel y México. Y después, se nos atravesó el COVID y complicó un poquito las cosas. Y realmente nuestra expansión fuerte la empezamos hace dos años.

-Yo tengo una pequeña pregunta que es más comunitaria, pero la quiero hacer independientemente de ustedes. La comunidad judía mexicana es realmente muy importante, muy importante. ¿Acompaña esto, no digo lo económico, es un proyecto que se comparte, que se conoce, que interactúa o es una cuestión absolutamente independiente?

-Es absolutamente independiente. De hecho, ILAN no es una fundación que pertenece a la comunidad, ni siquiera es una fundación judía. Yo te diría que, por decir, en México somos 18 miembros del consejo y solo hay 5 judíos. Y también te puedo decir que todos los galardonados, tanto universitarios como empresariales, tampoco. Ha habido, pero ha sido una minoría absoluta. Entonces, no es algo comunitario, mucho menos, sin embargo, miembros empresarios y miembros destacados de la comunidad son invitados y vienen a nuestros eventos, también miembros de la comunidad libanesa, por ejemplo, y de la comunidad española. Es una fundación que realmente es muy inclusiva de todos.

-Durante su llegada a Israel coincidió con la visita del presidente Javier Milei a Israel con quien compartieron una reunión ¿Cómo fue el encuentro, el contacto con el presidente?

-Muy agradable, realmente lo sentí un poco agotado, yo creo que ha sido el viaje, a mí por lo regular me toma dos días llegar desde el continente, acoplarme al cambio de horario y el jet lag. La verdad es que es un presidente con mucha energía, llegó e inmediatamente manos a la obra. Lo que más me llena es su espíritu proactivo, optimista y como decimos en México «entrón». Sin duda, estamos muy esperanzados, sabemos que el presidente Javier Milei hará y está haciendo un gran papel en la Argentina. Yo diría que para la región es una esperanza. Porque hoy vivimos en una región en Latinoamérica en donde muchos de nuestros países se han volcado hacia el socialismo, hacia la izquierda y realmente eso no nos va a llevar a ningún lado.

-¿Ustedes decidieron querer verlo?

-Sí, yo solicité la audiencia para hacer esta presentación y este anuncio, el cual fue muy bien recibido. Espero estar en Buenos Aires próximamente, para un evento de inauguración de la Fundación. Y esperamos, en este año, comenzar premiaciones y reconocer a los innovadores argentinos. Bueno, innovadores e innovadoras. De hecho, ahí van ganando las innovadoras a los innovadores. Eso es algo muy interesante. Ahí como que hay un talento más especial en las mujeres. Esperamos tener también próximamente delegaciones de innovadores argentinos, tanto universitarios, empresariales, funcionarios públicos también. De hecho, ahora regreso a México y el 4 de marzo tenemos la inauguración en la Cámara de Diputados de México de una exposición de innovación que va a durar todo el mes de marzo, en donde se va a exponer todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha logrado y cuál es el camino y el futuro de la innovación. Porque que tratamos de impulsar es ese triángulo.

-Usted ¿tiene una empresa también de innovación? ¿O es ingeniera?

Soy empresario, pero hace ya 7 años entregué el mando a mis 5 hijos. Tenemos diferentes empresas, estamos en sectores desde tradicionales como el sector textil, siempre en innovación, hacemos todo lo que es productos de desempeño, fabricamos para las grandes marcas en Estados Unidos como Nike, Adidas, Under Armour, Lululemon, todos estos productos. Tenemos varias plantas en México desde hace 61 años. Estamos en negocios de bienes raíces y también estamos en negocios de tecnología, ciberseguridad y ese tipo de cosas. Pero yo no manejo directamente los negocios. Esta fundación se creó a raíz de la visión de Shimon Péres. Mi padre. Estuvo en el ejército, volvió para México, mi padre nació en Damasco, Siria. Después de una matanza que hubo en Siria en el año 48, llegó a Israel y se enlistó en el ejército, peleó la guerra de independencia y años después un amigo lo invita a México donde se enamoró del país y de mi mamá.