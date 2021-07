Harry M. Rosenfeld, un niño refugiado de la Alemania nazi cuya carrera de periodismo de seis décadas se dedicó a pedir cuentas a los poderosos, murió la mañana del viernes 16 de Julio de 2021 a los 91 años.

El editor del Times Union de 1978 a 1994, Rosenfeld se mantuvo activo en el papel de editor general incluso después de ser hospitalizado con COVID-19 en diciembre, una enfermedad que provocó varios meses de deterioro de la salud y movilidad reducida. Pero sus opiniones agudamente elaboradas continuaron crujiendo sobre la línea en las conferencias telefónicas del consejo editorial del periódico tan recientemente como esta semana.

En una de esas llamadas el mes pasado, Rosenfeld interrumpió una discusión sobre su sombrío pronóstico. Varios miembros de la junta ligeramente asombrados le dijeron que era bueno escuchar su voz, respondió: “Es bueno tener una voz para ser Escuchó."

Su muerte fue confirmada por su esposa, Anne, quien el viernes por la mañana dijo que la vida de su esposo estaba definida de muchas maneras por la buena suerte: primero en la capacidad de su familia para escapar del régimen de Hitler, y en su decisión de seguir una carrera tan adecuada a su vida. pasiones y creencias.

El editor y director ejecutivo de Times Union, George R. Hearst III, llamó a Rosenfeld “la conciencia del periodismo bueno y justo, que siempre busca la verdad a través de una investigación rigurosa y certeza fáctica. Como pionero en el periodismo de investigación, Harry puso el listón muy alto para que muchos otros en su profesión lo hicieran mejor y fueran más allá en la búsqueda de la verdad. Nuestra compañía está eternamente agradecida con Harry por sus muchos años de servicio a los periódicos de Hearst, y nuestros pensamientos están con su familia ".

Rosenfeld llegó a Albany después de supervisar quizás el periodismo político más importante del siglo XX: la cobertura del Washington Post del escándalo Watergate, ganadora del Pulitzer, reportaje que expuso las fechorías que llevaron a la renuncia en 1974 del presidente Richard M. Nixon. Como editor en jefe del Post para las noticias del metro, a Rosenfeld se le atribuyó el mérito de asegurarse de que la extensa historia conservara el tipo de enfoque implacable más asociado con el crimen.

Katharine Graham, la editora del Post durante Watergate, lo describió en su autobiografía de 1997 como "un editor a la antigua, duro y pintoresco, y otro verdadero héroe de Watergate para nosotros". En su relato más vendido "Todos los hombres del presidente", los reporteros Bob Woodward, un empleado de Rosenfeld, y Carl Bernstein compararon a Rosenfeld con un entrenador de fútbol, "suplicando, gritando, engatusando, trabajando sus expresiones faciales para obtener efectos instantáneos: ira, satisfacción, preocupación".

Leonard Downie, quien se desempeñó como editor adjunto del Post bajo Rosenfeld a partir de 1974, lo llamó "un periodista orgulloso y devoto" hasta el final.

“Después de editar eficazmente noticias extranjeras en Nueva York y en The Washington Post, Harry se convirtió en un gran editor de noticias locales en Washington y Albany”, dijo Downie, quien se desempeñó como editor ejecutivo del Post de 1991 a 2008. “Condujo implacablemente el Watergate de The Post cobertura y me trajo a su edición. Aunque éramos muy diferentes en temperamento, él fue uno de mis mentores más importantes, como lo fue para los demás ".

En el Post y a lo largo de sus cuatro décadas en Albany, Rosenfeld vio el papel clave del periodismo como el de un perro guardián que controla los excesos de los que están en el poder, un papel que, incluso en sus últimos años, se basó en el sentido de deuda de un inmigrante con el país. que había acogido a su familia mientras se enfrentaban a un peligro mortal.

“No uso mi ciudadanía adquirida a la ligera. Intenté afirmar mi obligación como estadounidense en mi trabajo periodístico ", escribió Rosenfeld en 2013 en" From Kristallnacht to Watergate: Memoirs of a Newspaperman ", la primera de sus dos memorias.

Fue un tema que también señaló durante las declaraciones en un servicio de conmemoración del Holocausto en la Congregación Beth Emeth en 1998: “Los valores que llegué a desarrollar como estadounidense y luego como periodista están respaldados por lo que vi y sentí cuando era niño cuando el poder de un estado hostil y odioso nos abruma y casi nos quita la vida ".

Una familia escapa

Rosenfeld nació como Hirsch Moritz Rosenfeld en Berlín el 12 de agosto de 1929, hijo de inmigrantes polacos; su padre era un peletero, un oficio que bien podría haber pasado a su hijo de no ser por la creciente violencia contra el pueblo judío. Pero la familia, incluidos Harry y su hermana, Rachel, que era ocho años mayor, aceleró sus planes de huir después de que el padre de Harry fuera deportado a Polonia en una escalada del antisemitismo alemán. En sus memorias, Rosenfeld recordó refugiarse en la embajada de Polonia en Berlín durante la Kristallnacht, el violento asalto de noviembre de 1938 contra los judíos, y caminar entre escaparates destrozados a la mañana siguiente.

Cinco meses después, la familia pasó junto a la Estatua de la Libertad y estableció una nueva casa en el Bronx, donde un tío había vivido durante una década. Rosenfeld se asimiló rápidamente, negándose a hablar nada de alemán para poder aprender inglés, aprendiendo deportes y pasatiempos típicos de un niño estadounidense y pronto se convirtió en un fanático de los Yankees de toda la vida.

Su aptitud para el periodismo surgió temprano: en el octavo grado, se convirtió en editor extranjero del periódico escolar, lo que lo llevó a buscar en los tabloides de la ciudad noticias que volvería a escribir para sus compañeros de clase.

Se inscribió en la Universidad de Syracuse para estudiar periodismo, y en los meses entre la escuela secundaria y la universidad lo contrataron como empleado de envío en el New York Herald Tribune, que iba a ser el primero de sus tres hogares profesionales a largo plazo.

Cada vez que regresaba a casa desde Siracusa, veía a Anne Hahn, la sorprendente hija de otros inmigrantes judíos, a quien había conocido en un baile mientras estaba en la escuela secundaria. Se casaron en el Bronx en 1953, mientras que Harry era un soldado raso del ejército. Décadas más tarde, escribió sobre "el mayor triunfo de mi vida, el único logro que quedará grabado en mi lápida, que yo era el marido de Anne".

Después de dos años de servicio activo - en Corea, sus tareas eran principalmente mecanografiar y escribir informes - Rosenfeld regresó al Herald-Tribune, entonces en su última década de gloria como escaparate para el periodismo de primer nivel. Su curso fue establecido por un editor que le aconsejó: “Los reporteros son un centavo la docena; es difícil encontrar buenos editores ".

A medida que sus ascensos llegaron en el Herald Tribune, desde editor de servicios de noticias hasta editor de cable y editor extranjero, Rosenfeld desarrolló una reputación de trabajador duro dispuesto a abordar cualquier tarea, incluso si requería confrontación con jefes o reporteros estrella.

Se apartó de la publicación de periódicos solo una vez, durante una huelga de 1963 que cerró los siete periódicos en la ciudad de Nueva York, cuando consiguió un trabajo escribiendo para CBS News. Cuando terminó la huelga después de 114 días, Rosenfeld rechazó una oferta de trabajo permanente de CBS y regresó al Herald Tribune. Pero la huelga terminó siendo el golpe mortal para cuatro de los periódicos, incluido el Herald Tribune.

Su siguiente movimiento fue por invitación de Ben Bradlee, quien había sido contratado como editor gerente de The Washington Post con un cargo de Graham para mejorar la sala de redacción. Rosenfeld subió a bordo como editor extranjero adjunto, al principio trabajando en un turno de noche. Pronto fue ascendido a editor extranjero y enviado a una gira por las oficinas extranjeras del Correo en todo el mundo, interrumpido por dos meses de cobertura en Vietnam, una experiencia que Rosenfeld sintió que aumentaría su credibilidad con los reporteros que supervisó.

Una historia de metrópoli

Su éxito en la ejecución de la cobertura extranjera convenció a Bradlee, en ese entonces editor ejecutivo del periódico, de promover a Rosenfeld para liderar la cobertura local del Post, que era el personal más grande de la sala de redacción, pero con un desempeño consistentemente inferior, en opinión de Bradlee. También era "una olla de hervideros de camarillas y rivalidades", observó Rosenfeld más tarde, y su tarea era "dinamizar al personal local y acostumbrarlo a cumplir con estándares más altos".

Fue un trabajo "de prueba", recordó. Cuando el editor le preguntó al principio de su mandato cómo iba su trabajo, Rosenfeld respondió: "Tuve un buen día hoy: nadie lloró".

En 1972, sin embargo, Rosenfeld sintió que el personal conocido como "metropolitano" estaba mejorando. Cuando un delito aparentemente menor, el robo de una oficina en el complejo Watergate a lo largo del río Potomac, se convirtió en un escándalo nacional, el personal de Rosenfeld, incluidos Woodward y Bernstein, obtuvo algunas primicias importantes. Rosenfeld insistió, incluso cuando la historia creció en alcance e importancia, que los reporteros locales continúen manejándola, en lugar de cederla al personal de informes nacionales.

La aceptación de Bradlee del argumento de Rosenfeld fue fundamental. Si bien otras organizaciones de noticias publicaron historias y contribuyeron al cuerpo de informes sobre Watergate, ningún medio de noticias demostró ser capaz de desarrollar la red de fuentes, en particular, incluida la fuente de inteligencia confidencial de Woodward apodada "Garganta profunda", para que coincida con la serie de informes exclusivos del Post.

Rosenfeld: la renuncia de Nixon todavía resuena

La cobertura inicialmente trajo acre negaciones de los defensores de Nixon e incluso se encogieron de hombros celosos por parte de periodistas competidores. Pero dos años después del robo, Nixon renunció ante cierto juicio político y destitución del cargo. “Llegué a reconocer nuestra perseverancia frente a la oposición como la lección objetiva para los hombres y mujeres de los periódicos”, escribió Rosenfeld.

Después de la renuncia de Nixon, Rosenfeld sintió que se necesitaba una nueva asignación. Bradlee sugirió que asumiera el cargo de editor del Trenton (Nueva Jersey) Times, entonces propiedad del Post; Rosenfeld se negó. En cambio, se convirtió en el editor adjunto de noticias nacionales del Post, liderando el equipo de reporteros que sus reporteros de metro habían superado en la historia nacional más importante de la década. Fue una tarea infeliz, con opciones de historias y presiones del personal que llevaron a Rosenfeld a entrar en conflicto con Bradlee. Rosenfeld fue marginado para supervisar las páginas de opinión y la cobertura de libros.

Al mismo tiempo, la historia de la cobertura de Watergate del Post había atraído el interés de Hollywood: "Todos los hombres del presidente", con Robert Redford y Dustin Hoffman como Woodward y Bernstein y Jack Warden como Rosenfeld, fue estrenada con éxito de taquilla y crítica. aclamación en 1976.

De regreso a Nueva York

Rosenfeld estaba listo para un nuevo desafío cuando recibió una llamada de Roger Grier, el editor que acababa de ser contratado por Hearst para dirigir el Times Union y su hermano menor de la tarde, el Knickerbocker News. “Los periódicos pedían a gritos mejoras y estaba convencido de que podía ayudar”, dijo Rosenfeld.

Aún así, después de papeles clave en los grandes periódicos de la ciudad de Nueva York y Washington, el traslado a Albany dejó perplejos a algunos amigos. Pero Rosenfeld estaba ansioso por hacerse cargo de una sala de redacción, y también tenía en mente la misión de un diario regional centrado en la información de investigación y empresarial.

“No solo la gente de las grandes ciudades tenía derecho a los beneficios que puede proporcionar el periodismo vigoroso”, escribió más tarde.

Rosenfeld publicó en los dos periódicos de Albany hasta el cierre de "The Knick" en 1988. (Durante un tiempo, a mediados de la década de 1980, también actuó como editor de Los Angeles Herald-Examiner de Hearst, y viajó de costa a costa para manejar las múltiples responsabilidades.) Rosenfeld se propuso imponer estándares periodísticos más rigurosos con las nuevas contrataciones, un código de ética en la sala de redacción y un enfoque en los informes de vigilancia. Fue el informe de Times Union que descubrió corrupción en la construcción de la arena del centro que ahora se conoce, irónicamente, como Times Union Center, lo que llevó a una pena de prisión de 46 meses para el ejecutivo del condado, Jim Coyne.

Rob Brill, un editor que comenzó en el escritorio de copiado en el Times Union en 1985 y trabajó con Rosenfeld en su segunda memoria, "Battling Editor: The Albany Years", dijo que estaba "ferozmente dedicado a las mejores cosas que el periodismo podía hacer". hacer, basado en una enorme experiencia e intelecto ", combinado con un sentido del humor irónico que podría" golpearte los talones ".

Brill recordó a Rosenfeld revisando el periódico de cada día con un lápiz rojo: “Fue generoso con los elogios, pero podía avisarte cuando no era tan bueno como podría ser. ... Podría conducir un camión a través de un agujero de alfiler en una historia ".

Mucho después de su retiro del trabajo a tiempo completo en 1997, Rosenfeld contribuyó con columnas regulares y siguió siendo un participante activo en las deliberaciones del consejo editorial. En las reuniones de la junta con funcionarios públicos, podría ser un interrogador inquisitivo o un crítico mordaz, según el grado en que pensara que el visitante estaba tratando de esquivar una pregunta difícil u ofuscar un asunto de interés público. ("Tenía un detector de toros increíble", dijo Brill). Recibió el diagnóstico de una prueba COVID-19 positiva a principios de diciembre, momentos después de una reunión virtual de la junta, en la que había argumentado de manera persuasiva a favor de un editorial duro que castigaba al presidente Donald. Trump por su silencio ante un ataque de ciberseguridad ruso.

Su hostilidad hacia Trump se basaba tanto en su lectura de la historia como en su experiencia personal. Poco después de las elecciones de 2016, escribió sobre "las sorprendentes congruencias entre los rasgos y las técnicas" de Trump y Adolf Hitler. (Fue un argumento que Rosenfeld desplegó durante las deliberaciones de la junta editorial que resultó en su llamado a los electores estatales a rechazar a Trump como no apto para el cargo). Rosenfeld señaló “los incesantes ataques de Trump a la prensa estadounidense libre, en las mismas palabras que utilizó Hitler: 'la prensa mentirosa' - por su temeridad al exponer sus mentiras y sus actividades dudosas, potencialmente ilegales e inconstitucionales. Una prensa libre es fundamental precisamente para realizar esta función para el tipo de estafador personificado por Donald Trump. Los regímenes democráticos están en peligro por sus propias deficiencias. Los autoritarios primero buscan intimidar a la prensa independiente”.

Pero a pesar de todo lo que había presenciado y contribuido a relatar las fechorías políticas de su nación y las traiciones periódicas a su promesa, Rosenfeld siguió siendo un patriota.

“Annie y yo hemos enterrado a nuestras madres y padres en suelo estadounidense; ya no eran polacos y alemanes, eran estadounidenses", escribió en el párrafo final de "De Kristallnacht a Watergate". “'La tierra donde murieron mis padres' ahora se aplica tanto a nosotros como a los nativos. Estados Unidos es mi tierra natal, el lugar donde siempre respiré más tranquilo y donde, con suerte, se exhalará mi último aliento”.

Además de su esposa, a Rosenfeld le sobreviven sus hijas Susan Wachter, Amy Kaufman y Stefanie Rosenfeld, así como siete nietos.