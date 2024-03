VIDEO hoy en directo: Día de la Mujer con imágenes tan crueles que no podemos publicar

Desde las 19:00 horas en España; Hora de Israel 20:00; Hora de Argentina 15:00; Hora de Florida 13:00; Hora de California 10:00; Hora de Chile 15:00; Hora de México 12:00; Hora de Paraguay 15:00; Hora de Cuba 13:00; Hora de Costa Rica 12:00; Hora de Ecuador 13:00; Hora en Bolivia 14:00; Hora en Texas 12:00; Hora en Perú 13:00; Hora de Venezuela 14:00.

En la masacre del 7 de octubre del 2023 sin la menor duda que quienes más sufrieron fueron las mujeres. Con esto no estamos diciendo que los varones de todas las edades no sufrieran, pero el ensañamiento más cruel e inhumano estaba dirigida contra las mujeres de todas las edades incluidas las niñas. En el Día de la Mujer se están manifestando en todo el mundo las mujeres pidiendo los mismos derechos que los hombres que es una justa y lógica reivindicación.

Por otro lado la ONU ha tardado varios meses en reconocer las violaciones contra las mujeres que sufrieron por parte de Hamás. Las atrocidades cometidas contra las mujeres por ser judías no pueden olvidarse y deben ser llevados a juicio de lesa humanidad todos aquellos que cometieron las mortales atrocidades y sus colaboradores.

Las imágenes filmadas por los mismos terroristas son tan crueles que nos vemos impedidos a publicar en su integridad para no aumentar el dolor de los familiares de las víctimas de entonces y las que siguen en manos de Hamás en la actualidad. Todo esto lo trataremos en el programa de hoy.