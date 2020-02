Diario Judío México - Judy Blume, quien redefinió los términos del discurso aceptable en la literatura infantil en su camino a vender ochenta millones de copias de sus libros y verlos traducidos a treinta y un idiomas, nació en Elizabeth, Nueva Jersey en esta fecha en 1938. Su mejor … obras conocidas incluyen Are You There God? Soy Yo, Margaret, que se ocupa de la menstruación y la incertidumbre religiosa, y presenta a un niño “medio judío”; Grasa, que cuenta con la intimidación; Tan largo como estamos juntos, que se ocupa del divorcio; y para siempre, sobre el sexo adolescente. Sus tres novelas para adultos: Summer Sisters, Smart Women y Wifey, han sido exitosas. Blume se ha enfrentado a la censura más que casi cualquier autor estadounidense y participa activamente en la junta de la Coalición Nacional contra la Censura. En 2004, fue galardonada con la Medalla de la Fundación Nacional del Libro por su Distinguida Contribución a las Letras Americanas. Sus otros honores incluyen el Premio Margaret A. Edwards para el Logro de toda la vida de la American Library Association y el Premio Living Legends de la Biblioteca del Congreso. Blume ha recibido miles de cartas de sus jóvenes lectores. “Lo que ha cambiado”, escribió hace doce años en Newsweek, “son los números de cartas sobre violencia familiar, incesto y otros abusos. Hay cartas que expresan tanta desesperanza y desesperación que me dejan llorar “.

“Mi madre, que fue a la escuela secundaria con la madre de Philip Roth, se encontró con la Sra. Roth en la calle. La señora Roth le dio algunos consejos. “Cuando le preguntan cómo sabe esas cosas, usted dice que no lo sé, pero no de mí”. Estoy seguro de que mi madre usó esa frase más de una vez “. Judy Blume