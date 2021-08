Como consultor de innovación, presento las tendencias más representativas que se presentaron en estos juegos deportivos. Muchas de estas tendencias fueron planeadas, operadas y otras simplemente son una consecuencia de la nueva normalidad. La realidad es que ya ninguna olimpiada volverá a ser igual.

1-EXCLUSIVIDAD. La Olimpiada se presupuestó en 7 billones de dólares y finalmente costo 20 billones, lo cual lo vuelve un evento imposible de ser repetido por alguna ciudad que no sea de las 10 más ricas del planeta. Alguna vez fue complicado, ahora es imposible.

2-ADAPTACIÓN. Los eventos internacionales importantes se pueden postergar, pero difícilmente cancelar, cuando estar tan amarrados a tantas inversiones. Se pueden transformar o replantear, cada vez va a ser más normal la adaptación.

3-EQUIDAD. El 49% de las competidoras fueron mujeres, en todas las rutinas se compite por medallas de cada género. Es obvio dejar de hablar del tema, ya no es tema…

4-EDAD ABIERTA. La medalla más joven fue para una competidora de 12 años y la más grande para una de 66 años. La edad ya no es determinante en la capacidad atlética.

5- TRANSGÉNERO. Hoy un deportista puede cambiar de genero y competir sin conflictos. Lo tuvimos en bicicleta, halterofilia o futbol sin muchas reacciones. Ya nadie se asombra.

6- PORCENTAJE DE ÉXITO. Cada día llama más la atención la capacidad de los países de ganar medallas en base a su realidad. Quitando a los países sin preseas, que es imposible hacer la operación, San Marino fue famoso por lograr una medalla por cada 11 mil habitantes mientras que México por cada 32 millones e India por cada 195 millones. Esto demuestra que no hay relación entre cantidad y éxitos. Parece ilógico, pero así funciona.

7-TODO ES UN ESPECTÁCULO. Durante varios años se evaluó quitar los deportes que fueran más de percepción que de metas medibles, pero es claro que cada día se agregan disciplinas más subjetivas como patineta y ahora “breake dance” para Paris 2024. Cada día se pueden controlar mas los tiempos exactos, pero la gente quiere ver cosas bellas. Es difícil hoy en día trazar una frontera entre el arte, el entretenimiento y el deporte.

8- HEGEMONíA Los primeros 9 países de la tabla (547 Medallas) juntaron más preseas que el resto del mundo (533) lo cual demuestra que una competencia entre los 10 grandes daría resultados muy parecidos en la tabla final. Si tomamos a los 25 mejores, se quedaron con el 75% de las medallas. Como en todo lo que pasa en el mundo, los ganadores siempre son los mismos. Tristemente hay actores principales y de reparto en el planeta.

9- REALIDAD Los alemanes, ganado en ping pong, corredores blancos en velocidad, nadadoras negras sobresaliendo, todas esas teorías racistas quedaron ya en el olvido. Hoy lo importante esta en reconocer que los jugadores pueden ser grandes, chicos, flacos, gordos y tener ventajas para cada deporte. Definitivamente no existe lo bueno y lo malo.

10-PLANEACIÓN Japón quedo en Londres en lugar 11º, en Rio en lugar 6º y en Tokyo en 3º. Claro que tiene que ver con el jugar en casa, pero lo que define mas los buenos resultados son la planeación e inversión a largo plazo. Israel por ejemplo decidió entrar de lleno a las competencias y gano más medallas en esta olimpiada que en toda su historia.

11- REALIDAD Las historias mas inspiradoras hoy están basadas en situaciones más humanas, en sufrimiento de vida, en problemas globales, en conflictos personales que en el esfuerzo atlético. Estamos entrando a un mundo en el que lo que importa es lo real. Hoy usar short en vez de traje de baño, trajes de gimnasia completos, o burca elástica es un golpe de realidad, los atletas hoy son personas reales, con conflictos y sueños reales.

12- ECOLOGíA REAL Hoy tener Olimpiadas limpias a todos les parece obvio, los conceptos de reciclar, reutilizar y reducir el consumo ya no es tema, hoy el mundo entiende que sé requieren cambios masivos y no solo de forma. Sé hablo por años de las medallas fabricadas con electrónicos reutilizados y no pinto en el centro de la conversación. La gente queremos soluciones escalables, exponenciales y que cambien tendencias a futuro.

13- JUNTOS Pasaron 113 años para que dos atletas volvieran a compartir un oro en alguna disciplina, esta vez fue en salto de altura. Cuando se hablo de más rápido, más alto, más fuerte y JUNTOS nadie pensó que podría ser esto una realidad. Es claro que es una competencia y hay ganadores y perdedores, pero el mundo maduró y se unió.

14- TODO ES A.I. Se transmitió en 4k e inclusive en 8k, sonido 5.1 con sonido inteligente, cámaras que nos permitían ver a los atletas volar en repeticiones volumétricas, reconocimiento facial para control de entradas, robots recorriendo pasillos, sensores que median el ritmo cardiaco y lo comunicaban, promedio de velocidad en tiempo real. Es muy claro que la siguiente innovación será la utilización de Inteligencia artificial para la evaluación de competencias de percepción. Algún día todo será medible y más justo.

15- SIMPLICIDAD En la inauguración lo que más lució, fue cuando dos actores disfrazados representaron los iconos de los deportes, originalmente diseñados para Tokyo 1964. Parecería que hay un giro hacia lo más autentico, simple y humano.

16- AUTENTICIDAD La presentación espectacular de las Olimpiadas Paris 2024 fueron desde la ciudad luz en tiempo real, en un mundo híper conectado, no hay razón para hacer las cosas en forma actuada cuando ya se pueden hacer desde el lugar donde se desarrollan. Cada día los eventos serán presentados en forma más autentica y vivencial.

17- LIBERTAD Es real, muchas competencias en Paris 2024 serán en las calles para que la gente pueda disfrutarlas más, esto coincide con el cambio de la calle icónica del mundo “Champs Elysees” que pasa a ser peatonal y para bicicletas en el 2024. Humanos al centro.

18- IGUALDAD Se entregaron las medallas en charola en esta Olimpiada, todo por el Covid, pero el mensaje fue muy diferente, ahora ya no es el gran directivo coronando el esfuerzo, ahora es el deportista el que logra el podio, el que se auto corona o el que le da el honor a su compañero. Después de ver como el maratonista de plata, elogio a Kipchoge, pienso qué en el futuro, los ganadores serán los encargados de premiar a los ganadores.

19- FRATERNIDAD Atletas que han cambiado de país para sobrevivir y convertirse en los héroes nacionales como Sifan Hassan para Holanda, Yusra Mardini rescatado 18 refugiados gracias a su poder en la natación, estas historias son las que escuchamos por 16 días y las que queremos escuchar en los siguientes años por venir. Una competencia mucho más fraternal y autentica. Hoy todo es “Story Telling” y el deporte se suma.

20- HUMANIDAD Así llegamos al ultimo día de competencias, así demostramos los humanos que podemos ser más fuertes, más altos y más rápidos que un virus. Esta Olimpiada demostró que podemos romper récords cuando las condiciones no son las optimas, que podemos reinventarnos como raza pase lo que pase y ahora vamos por buen camino hasta llegar a Paris 2024 para demostrar las últimas 3 tendencias presentadas, Libertad, Igualdad y Fraternidad en el país donde se inventaron esos conceptos 235 años antes de la justa olímpica. Liberté, Égalité, Fraternité…

Los que vivimos con tanta emoción estos juegos olímpicos lo agradecemos y sabemos que las cosas nunca volverán a ser iguales. Serán mejores…Carlos Glatt