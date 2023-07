21 de julio de 1990: Muere Stanley Shapiro

El guionista norteamericano, Stanley Shapiro, autor del guión de la película Confidencias a medianoche (Pillow talk), interpretada por Doris Day y Rock Hudson, murió el pasado 21 de julio de leucemia, a la edad de 65 años, en el centro médico Cedars-Sinaí de Los Ángeles (California, Estados Unidos). Shapiro consiguió un oscar de Hollywood por la película antes mencionada. Empezó su carrera en la radio y la televisión para dedicarse luego a escribir guiones de cine, como Operación Pacífico (Operation Petticoat), Cómo salvar un matrimonio (How to save a marriage and ruin your live) y el último de su carrera, Dirty rotten Scoundrels, en 1988.