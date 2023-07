14 Organizaciones Judías Internacionales Reclaman a BMG Rescindir con Roger Waters

El Centro Simon Wiesenthal se une a 14 organizaciones judías líderes de todo el mundo en una carta abierta y pide a Bertelsmann Music Group (BMG) y a su CEO Thomas Coesfeld que reconsideren sus relaciones empresariales con el ex Pink Floyd y el fanático anti- Israelí Roger Waters.

La carta, coordinada por Comunidad Creativa para la Paz ( CCFP) una organización de la industria del entretenimiento sin fines de lucro, viene en respuesta a los recientes conciertos de Rogers en Alemania donde cantó con un uniforme nazi y comparó a la periodista palestino- estadounidense Shireen Abu Aqleh con Anna Frank.

La carta dice:

Al Señor Thomas Rabe, Director y CEO Bertelsmann , Gutersloh.

Thomas Coesfeld, CEO Bertelsmann Music Group, Karin Schlautmann, vice President Ejecutivo de Corporate Communications, David Renzer ex CEO/ Director de Universal Music Publishing (CCFP, co -fundador ) Steve Schnur , President Worldwide Excutive & Music Electronic Arts (CCFP co- fundador).

Querido Señor Rabe:

Como quizá ha podido ver, el cliente de BMG Roger Waters recientemente causó una escándalo en Alemania donde usó un uniforme tipo nazi y comparó Shireen Abu Akleh – una periodista palestina – Americana quien perdió trágicamente su vida mientras trabajaba en zona de guerra – con Anna Frank una niña a quien los nazis mataron por simplemente ser judía.

En respuesta a este incidente más reciente, el Coordinador de Comisión Europea para Combatir el Antisemitismo y Fomentación de la Vida Judía y el enviado especial de Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo, ambos condenaron fuertemente al Sr Waters.

El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene 100 % razón ya que este es el último de una larga lista de incidentes antisemitas por parte del Sr Waters.

En el pasado, él describió al líder del partido Laborista del Reino Unido, Keir Starmer, como controlado por organizaciones judías, y voló un globo con forma de cerdo pintado con la Estrella de David en sus conciertos, falsamente acusó a Israel de la muerte de George Floyd , y llamó abiertamente a la destrucción de Israel.

Todo esto ocurrió en un momento que los incidentes antisemitas están aumentando a un ritmo alarmante en todo el mundo.

Creemos que los artistas, dada su influencia masiva en el mundo de hoy, tienen una responsabilidad única e importante de manifestarse en contra del fanatismo. Sr Waters repetidas veces demostró que está determinado a hacer lo opuesto- y en cambio utilizaría su voz, su plataforma y su micrófono público para avivar la llama del odio.

Dad la historia única de Bertelsmann, sus acciones específicamente durante la Segunda Guerra Mundial- nos parece preocupante que la compañía continúe beneficiándose de su relación, especialmente cuando hace poco demostramos que el antisemitismo no debería tener lugar en esa lista.

Con respeto urgimos a que reconsidere el lazo profesional de BMG con Roger Waters y esperamos una respuesta.

Firmado:

Creative Community For Peace

Simon Wiesenthal Center

American Jewish Commitee

Anti Defamation League

Australia/Israel & Jewish Affairs Council

B`nai B`rith International

Center for Israel and Jewish Affairs, Canada

Community Security Trust (UK)

Conference of European Rabbis

Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations

Counseil Representatif des Institutions Juives de France

European Jewish Congress

South African Jewish Boards of Deputies

World Jewish Congress

Zentralrat der Juden in Deutschland

