Diario Judío México - Sigrid Helliesen Lund, una activista por la paz noruega, quemó la lista completa de refugiados judíos checos que se refugiaron en Noruega en esta fecha en 1940, incluidos 100 niños refugiados en el Hogar de Niños Judíos en Oslo, que Lund había ayudado a establecer el año anterior. Los nazis y el gobierno de Quisling finalmente se dieron cuenta y comenzaron a expulsar a los niños a las tierras ocupadas por los nazis, y cuando los nazis ordenaron la deportación de los 1.700 judíos de Noruega en noviembre de 1942, solo catorce niños permanecían en el Hogar.

Todos ellos fueron ayudados a escapar a Suecia por un grupo de siete adultos, llamados “gentiles justos” en Israel Yad Vashem: Caroline Waal, quien orquestó la fuga con amigos y familiares; Nina Hasvold, la directora del Hogar; Gerda Tanberg, quien escondió a los niños en su departamento; Martin Solvang, un taxista que los condujo; Ola Rauken, quien los escondió en su granja y los acompañó 17 kilómetros hasta la frontera; Ola Breisjoberget, quien los llevó a cruzar la frontera; y Lund, quien planeó la fuga y arregló las provisiones. Lund tuvo que huir a Suecia en 1944, pero regresó a Noruega y se unió a la comunidad cuáquera de Oslo en 1947. Vivió hasta los 95 años y escribió una autobiografía, Always on the Way.

“Sigrid Helliesen Lund recibió alertas tempranas de la policía noruega el 25 de octubre y el 26 de noviembre de 1942 y pudo alertar probablemente a más de 100 judíos noruegos en Oslo. JF Mykleburst, un policía en Oslo, se dio cuenta de que las acciones hacia los judíos eran un preludio a crímenes terribles. En consecuencia, advirtió a los judíos, al igual que sus colegas en todo el país “. -William Thomas, “Historia y cultura noruegas”