Durante el pasado mes de julio participamos en el programa de entrenamiento del Climate Reality Leadership Corps “CRLC” que convocó varios fines de semana el Ex Vicepresidente de EUA, Al Gore, quien sin duda es un gran campeón, y líder mundial en la lucha contra el cambio climático. Bajo el marco de este evento, tuvimos la oportunidad de converger en grupos de trabajo con personas de diferentes países, sectores, y experiencia, enriqueciendo así las diferentes perspectivas y acciones en el tema en las que cada uno de nosotros hemos sido parte.

En este sentido, esta semana presentamos la primera publicación colaborativa para abordar las mejores prácticas en el establecimiento de metas climáticas en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible “ODS” de la ONU, con el objetivo de promover una visión multisectorial aprovechando la experiencia de cada participante.

Sociedad Civil Organizada:

Una de las ONG ’s más importantes en el tema ambiental es sin lugar a dudas, The Nature Conservancy “TNC”, ya que desde 1951 ha tenido como objetivo incidir en la toma de decisiones a nivel local, regional, y nacional enfocados en la “conservación de las tierras y aguas de las cuales depende la vida”. Son expertos en formar alianzas estratégicas con socios locales integrando todos los sectores: empresas, gobierno, organizaciones sociales y comunidades, manteniendo “una visión y objetivos compartidos que se centran primero en las personas y el planeta”, tal como lo establece la ONU en el ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos). Asimismo, TNC coadyuva notablemente a varios ODS entre los cuales destacan: 2-Hambre Cero, 6-Agua Limpia, 7-Energía Asequible y No Contaminante, 11-Ciudades y Comunidades Sostenibles, 13-Acción por el Clima, 14-Vida Submarina y 15-Vida de Ecosistemas terrestres.

Sector Público:

Cuando pensamos en ciudades sostenibles se puede venir a la mente Copenhague o Ámsterdam, pero también en México contamos con ciudades que empiezan a brillar con proyectos sostenibles. Tal es el caso de Uruapan, Michoacán, a través del Instituto Municipal de Planeación, “IMPLAN”, participa en el Smart Cities Latam con un proyecto muy innovador para la recuperación integral y sostenible del Río Cupatitzio. Cuenta con un Consejo directivo del IMPLAN integrado por 6 servidores públicos, y 12 ciudadanos que vigilan la acción participativa y el seguimiento que deben tener los planes, y programas municipales del desarrollo que empiezan la alineación básica con los “ODS”.

Sector Educativo:

En el sector educativo a nivel internacional tenemos grandes ejemplos cómo Manchester University, que se destaca por su compromiso, y plan de acción con todos los ODS, quienes en los últimos cinco años ha contribuido con alrededor del 4% de la investigación en las ODS del Reino Unido, en temas como materiales avanzados, biotecnología, cáncer, energía y desigualdad global. Ha sido galardonada con el premio “Gold Watermark”. En sus operaciones diarias, la Universidad también se está transformando al reestructurar la eficiencia en sus laboratorios, maximizando sus sistemas de energía y agua, lo cual permitirá eliminar por completo los plásticos de un solo uso en sus instalaciones para 2022, y al comprometerse a ser carbono cero en 2038. Estos son solo algunos de los ejemplos que posicionan a la Universidad de Manchester como el número uno en el “Times Higher Education Impact Ranking”.

Pero, México, no se queda atrás, y también contamos con ejemplos sólidos del sector educativo, como el caso del Colegio Olinca, quienes desde el 2012 han obtenido el mayor puntaje en el programa de escuelas sostenibles de la UNAM. Ha generado desde el 2015 su propia energía eléctrica a través de celdas solares, por lo que su consumo de la misma no produce huella de carbono. Cuenta con programas, y capacitaciones en reciclaje, y basura cero. Los miembros de su comunidad se comprometen a no llevar al plantel nada que genere basura, evitando al máximo los plásticos de un solo uso tanto dentro como fuera del plantel. Cuenta con instalaciones ahorradoras de agua. Maneja comités de ecología que recogen residuos de las casas para hacer con ellos techos para ayudar a las comunidades más necesitadas, y cuentan con un gran listado de proyectos a favor del planeta, y su entorno.

Sector Privado:

Un caso a destacar en el Sector Privado es CEMEX, campeona mexicana global, líder en materia de sostenibilidad, comprometida con los ODS y la agenda 2030, dentro de los ODS prioritarios para CEMEX, se enfocan en las actividades que desarrolla para la Acción por el Clima en cuánto la estructura de su cadena de valor y de sus emisiones de CO2. El CO2 generado por la extracción de materiales es mitigado vía reforestación; en la producción de materiales, se puede destacar el uso de combustibles alternos mismos que cubrieron el 25% de las necesidades energéticas del proceso productivo. Estas acciones se enmarcan dentro del conjunto de metas y compromisos en materia climática de Cemex hacía 2030, por ejemplo: reducir en 30% las emisiones netas de CO2 o producir cemento con 40% de electricidad de energía renovable. Para el 2050 la empresa aspira a producir globalmente concreto con cero emisiones netas.

Estos son tan solo algunos ejemplos de contribuciones que los diferentes sectores están ejecutando para alinear sus acciones diarias a la contribución de los ODS. El compromiso por cuidar nuestro planeta es de todos los ciudadanos sostenibles del mundo y sus sectores. Esta reflexión y muestra de ejemplos de mejores prácticas fue un ejercicio desde diferentes perspectivas con una meta común, la salud del planeta.

El reto sigue siendo: ¿Cómo unimos esfuerzos para multiplicar las acciones a favor del planeta?, y la respuesta está en, como tú puedes ser el agente de cambio, en tu ámbito de acción para multiplicar esfuerzos en todos los sectores a tu alcance.

Sobre los autores:

· Yarení Aguado Ramos: MSc. de Energía y gestión de recursos naturales, Activista de Climate Reality Project.

· Amada Victoria Cabrera Chablé: Lic. en Ciencias de la Comunicación

· María Fernanda Chaparro Heredia: Ing. en Desarrollo Sustentable, Standards Specialist para Latinoamérica en NEMA

· Patricia Guevara Santibañez: Periodista, ambientalista, académica.

· Brittney López Hampton Coleman: Licenciatura en Relaciones Comerciales (en proceso de titulación, ESCA Santo Tomas IPN), Educadora Ambiental Urbana (Civic Ecology Lab, Cornell University), Activista de Climate Reality Project y Valientes Metropolitanes de Amnistía Internacional México.

· Gerardo Rojas Prieto: Maestro en Administración de Empresas, Climate Reality Project

· Dr. Francisco Suárez Hernández: Director General de AdeS para América Latina y Ex Presidente del Consejo del World Environment Center, Climate Reality Project.

