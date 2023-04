Acciones Sostenibles || La contribución sostenible de la EPA

Durante varios años por diferentes razones he tenido el gusto y honor de tener diversas interacciones y juntas que me han enseñado sobre la “EPA”, que por sus siglas en inglés refiere a la Agencia de Protección Ambiental de EUA. Mi experiencia ha sido desde moderar paneles en eventos oficiales del World Environment Center, con ex Directores Generales o “administrator” del EPA, incluyendo al legendario Bill Reilly; en otros casos han sido conversaciones como participantes en foros ambientales, así como el encuentro de la semana pasada en Washington D.C., en las instalaciones y central de la EPA, específicamente en el edificio William Jefferson Clinton, donde un grupo del foro ISSA (The Worldwide Cleaning Industry Association) y un servidor fuimos recibidos por altos directivos, ahí tuvimos una plática sobre temas especializados de la industria, ayudándonos a entender más sus retos y dinámica, la cual hace referencia a buscar permanentemente tener en su equipo a los expertos mundiales de todas las disciplinas y retos ambientales, y así siempre mover el estado del arte para que el conocimiento tenga la agilidad de poder regular nuevos productos, pero también enfocarse en buscar generar valor económico, social y ambiental.

Para dar más antecedentes la EPA es una agencia del gobierno federal de EUA que inició sus operaciones en 1970, justo cuando empezaba a subirse el diálogo mundial en diferentes foros sobre la necesidad de iniciar un proceso para proteger el medio ambiente ante la creciente contaminación; en el caso de la EPA tiene como misión “proteger la salud humana y ambiental”. Sus principales funciones es regular la fabricación, el procesamiento, la distribución y el uso de productos químicos y otras posibles fuentes contaminantes. Tiene un equipo de más de 14,500 colaboradores y un presupuesto anual de más de $9,500 millones de USD y algo muy relevante para tener la dimensión de responsabilidades compartidas es que, mientras el Congreso Federal establece leyes ambientales como la Ley de Aire Limpio, depende de la EPA determinar cómo EUA alcanzará las metas establecidas por la legislación.

Es imposible poder hacer justicia a todos los logros ambientales de la EPA en más de 50 años, pero haré un recuento de lo más relevante, partiendo desde regular las emisiones de los automóviles hasta revitalizar áreas industriales abandonadas en el centro de las ciudades.

1970: El Congreso modifica la Ley de Aire Limpio para establecer la calidad del aire nacional, emisiones de automóviles y normas anticontaminación.

1971: El Congreso restringe el uso de pintura a base de plomo en residencias, cunas y juguetes.

1972: La EPA prohíbe el DDT, un pesticida que causa cáncer y requiere revisión exhaustiva de todos los plaguicidas.

1973: La EPA comienza a eliminar el plomo en la gasolina.

1974: El Congreso aprueba la Ley de Agua Potable Segura que permite a la EPA regular la calidad del agua potable pública.

1975: El Congreso establece estándares de economía de combustible y de emisión del tubo de escape para automóviles, lo que resultó en la introducción de convertidores catalíticos.

1978: El gobierno federal prohíbe clorofluorocarbonos (CFC) como propulsores en latas de aerosol, ya que destruyen la capa de ozono, la cual protege a la tierra de la dañina radiación ultravioleta.

1979: La EPA demuestra la tecnología de depuración para eliminar la contaminación del aire de las centrales eléctricas de carbón. Esta tecnología fue ampliamente adoptada en la década de 1980.

1990: El Inventario de Emisiones Tóxicas de la EPA informa al público qué contaminantes se liberan de instalaciones específicas en sus comunidades.

1991: La EPA lanza programas voluntarios de asociación con la industria para iluminación de bajo consumo y reducir las emisiones de sustancias químicas tóxicas.

1991: Las agencias federales comienzan a usar productos con contenido reciclado.

1992: La EPA lanza el programa “ENERGY STAR®” para ayudar a los consumidores a identificar productos de eficiencia energética.

1993: La EPA informa que el humo de segunda mano contamina el aire interior, lo que presenta graves riesgos para la salud de los no fumadores.

1994: La EPA emite nuevos estándares para plantas químicas que reducen la contaminación atmosférica tóxica en más de medio millón de toneladas cada año, el equivalente a tomar 38 millones de vehículos fuera de la carretera anualmente.

1997: La EPA emite nuevos y estrictos estándares de calidad del aire para el smog y hollín, una acción que mejoraría la calidad del aire para 125 millones de estadounidenses.

2003: La EPA proporciona fondos para modernizar a más de 4,000 autobuses escolares, a través de “The Clean School Bus USA Program”, quitando 200,000 libras de partículas del aire durante los próximos 10 años.

2006: La EPA lanza el programa “WaterSense” para ayudar a familias y empresas a identificar productos eficientes en el uso del agua.

2014: Se emiten las nuevas reglas para combustibles y automóviles más limpios: el “Nivel 3” establece nuevos estándares de emisiones de vehículos y reduce el contenido de azufre de la gasolina a partir de 2017.

2019: La EPA anuncia proyectos para establecer planes nacionales de reciclaje con sus respectivos objetivos.

Como se podrán dar cuenta el impacto a favor del medio ambiente y de la humanidad que ha trabajado la EPA es invaluable y la base de muchos esfuerzos mundiales, pero lo más importante que me llevo del encuentro es conocer de cerca el lado humano de la EPA, el poder hablar de los mismos retos de buscar el mejor talento para un mismo fin con esfuerzos multisectoriales sostenibles, ¡¡¡con METAS COMUNES de buscar aire más limpio, agua más pura y tierras mejor protegidas para la misma casa, nuestro planeta que es de todos!!!